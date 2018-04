Il faut revoir l’Entente sur les tiers pays sûrs

Lorsqu’il est question d’accueil des réfugiés, on ne peut passer sous silence l’Entente sur les tiers pays sûrs, entente qui fut signée entre les États-Unis et le Canada le 5 décembre 2002 et qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2004.

En vertu de cette entente, une personne qui se présente à un poste frontalier canado-américain verra sa demande d’asile jugée irrecevable et sera refoulée en territoire américain à moins qu’elle ne soit visée par une exception prévue par l’Entente. Toutefois, si cette même personne franchit la frontière canadienne de façon irrégulière, elle ne sera pas visée par cette entente sur les tiers pays sûrs et sa demande d’asile sera jugée recevable.

C’est la raison qui a incité des milliers de personnes à franchir de façon irrégulière la frontière au cours de l’année 2017 afin de solliciter l’asile. Il est question d’environ 18 000 personnes uniquement pour le Québec, principalement par le chemin Roxham. Or, si la tendance se maintient, ils seront encore plus nombreux au cours de la prochaine année à franchir la frontière de cette façon. Notons que pour le premier tiers de l’année 2018, ce sont 6114 demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière par le Québec. Le gouvernement fédéral doit prendre des décisions, et ce, rapidement.

Deux solutions s’offrent au gouvernement Trudeau. La première, c’est celle de la suspension immédiate de l’Entente sur les tiers pays sûrs. De cette façon, les demandeurs d’asile n’auront plus aucune raison de franchir la frontière de façon irrégulière et se présenteront à un poste frontalier afin de revendiquer le statut de réfugié. De plus, la suspension de l’entente aura comme conséquence la diminution des demandes d’asile soumises au Québec, puisqu’avant l’entrée en vigueur de celle-ci à la fin de 2004, plusieurs migrants avaient l’habitude de se présenter à un poste frontalier ontarien, manitobain ou albertain afin de soumettre une demande de statut de réfugié. Il est donc raisonnable de penser que si les effets de l’entente sont suspendus, ces personnes n’auront plus intérêt à traverser une partie des États-Unis afin de franchir la frontière canadienne au Québec. De plus, cette période de suspension permettra aux autorités d’évaluer la situation et de réagir efficacement.

La seconde solution, plus draconienne, serait de modifier l’entente afin qu’elle trouve application même dans les cas où il y a une entrée irrégulière. Une personne verra donc sa demande d’asile jugée irrecevable et sera refoulée en territoire américain à moins qu’elle ne soit visée par une exception prévue à l’entente. Évidemment, dans cette éventualité, le gouvernement fédéral devra s’attendre à ce que cette disposition soit contestée devant les tribunaux. Il faut mentionner que l’Entente sur les tiers pays sûrs fait présentement l’objet d’une contestation judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

Dans ce contexte, il est important de souligner qu’actuellement, les délais devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sont de plus de 20 mois avant d’obtenir une audience sur sa demande d’asile. Si on ajoute les différents délais d’appel, il risque de s’écouler plusieurs années avant qu’un demandeur d’asile ne soit fixé définitivement sur son sort. Ce n’est donc pas rendre service à ces personnes qui se seront intégrées à la société québécoise que de les expulser après cinq, six ou sept ans, faute d’avoir été reconnues comme réfugiés au Canada dans des délais raisonnables.

Le statu quo n’est pas une solution pour le gouvernement.