La fiscalité au Québec, une réussite sociale menacée

Au cours d’une campagne électorale, tout se dit. Le raisonnable n’est pas toujours au rendez-vous, car la propagande puise dans un stock limité d’idées, souvent racoleuses et exploitant les perceptions les plus sommaires. Il faut se prémunir contre des séductions trop faciles.

On doit porter une grande attention aux populations laissées-pour-compte. Les grands organismes internationaux pointent l’accroissement des inégalités et de la pauvreté comme des menaces pour la croissance économique et l’avenir des sociétés démocratiques.

Ce n’est pourtant pas une fatalité que l’on doit subir au nom de « lois intangibles ». La comparaison des sociétés occidentales montre que les taux de pauvreté diminuent avec la hausse des dépenses sociales, que les services publics contribuent à la réduction des inégalités et de la pauvreté et que les mesures fiscales jouent un rôle comparable lorsqu’elles sont utilisées à cet effet.

Des réalisations dignes de mention

Les inégalités sont plutôt fortes au Canada (en comparaison avec les autres pays de l’OCDE). Elles sont cependant modulées régionalement. En comparaison avec l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, les inégalités sont plus faibles au Québec au cours des 25 dernières années, et cela, dans la durée. À l’échelle internationale, l’indice d’inégalité nous rapproche des pays européens et nous éloigne du reste du Canada.

Dans un récent livre (Combatting Poverty), Axel van den Berg et ses coauteurs retiennent la mesure de la pauvreté à 50 % de la médiane provinciale du revenu disponible des ménages (c’est une mesure très courante dans les études comparées). Outre le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique sont considérés.

Le Québec se distingue. Depuis 2000, le taux de pauvreté est le plus bas et la tendance est à la décroissance, tandis que c’est généralement l’inverse dans les autres provinces. Depuis 1995, il y a environ deux fois moins (en pourcentage) de familles biparentales pauvres au Québec que dans les autres provinces. Pour les familles monoparentales, il y a une plus grande similitude avec le reste du Canada, mais, début 2000, le Québec « décroche » et se distancie de façon remarquable de l’ensemble canadien.

Pour les célibataires sans enfant, le Québec suit une évolution similaire à celle connue dans le reste du Canada. L’« exceptionnalisme québécois » ne se manifeste pas ici.

Les rôles des politiques publiques

Les politiques publiques possèdent une grande influence sur la répartition de la richesse. Il y a une marge entre la répartition primaire du revenu et le revenu disponible une fois considérée l’intervention publique (mesures de redistribution et de fiscalité).

La comparaison avec les provinces nous enseigne que le Québec est à l’avant-plan pour les dépenses de programmes. Et ce, sur tous les plans de l’intervention sociale : les services sociaux et l’habitation, le travail, l’emploi et l’immigration, les mesures d’activation, l’intervention en faveur des familles avec enfants, la conciliation travail-famille (services de garde, congés parentaux, par exemple).

La fiscalité comme programme social

On parle de la forte pression fiscale au Québec. Mais au-delà, la charge fiscale nette (l’impôt fédéral et provincial sur le revenu, plus les cotisations sociales, moins les prestations auxquelles ont droit les ménages) fournit une bonne estimation du poids réel de la fiscalité pour les ménages. Elle est révélatrice du revenu disponible des familles québécoises (bilan 2018 de la Chaire en fiscalité et en finances publiques, dirigée par Luc Godbout).

La charge fiscale nette au Québec « est inférieure à la moyenne des 35 pays membres de l’OCDE » dans six des huit cas de figure présentés, selon ce bilan. C’est même la plus faible de l’ensemble des pays de l’OCDE pour les familles monoparentales avec deux enfants et les familles biparentales dont un adulte gagne le salaire moyen au Québec.

Par rapport aux pays de l’OCDE, la charge fiscale nette du Québec est « parmi les plus basses dans les cas de faibles revenus et en présence d’enfants » (p. 50). Par contre, la charge fiscale pour les plus hauts revenus est plus nettement progressive, mais reste dans la moyenne de l’OCDE.

Il n’y a pas de pays de cocagne

La comparaison du Québec avec le Canada ne doit pas faire illusion. Son exceptionnalisme n’a pas de sens si on élargit le champ d’observation vers l’Europe. La situation québécoise actuelle est le fruit d’un équilibre de compromis qui a donné un rôle plus soutenu à l’intervention publique. La situation est fragile, car soumise au jeu politique.

C’est là que les apprentis sorciers montrent toute la limite de leur pensée magique. Les compressions des dernières années des dépenses publiques ne devaient pas hypothéquer les services aux citoyens ou aux usagers. Pourtant, c’était une rhétorique qui avait comme suprême vertu de faire fi des faits.

Or, les tentations actuelles de restreindre l’intervention publique et de réduire les impôts, si elles devaient se réaliser, auraient un effet systémique qui minerait durablement ce qui a été construit et qui donne comparativement de bons résultats. Réduire significativement les impôts, ce peut être séduisant, mais c’est mettre en incapacité l’État à la fois de jouer son rôle dans la redistribution et de contribuer à une certaine égalité des chances. Laissons les mirages aux aventuriers irresponsables.