Les monteurs ripostent aux scénaristes

Dans un article paru sous la plume de Manon Dumais dans l’édition du Devoir du 14 avril dernier et intitulé « Le ras-le-bol des scénaristes », des scénaristes revendiquaient leur droit à une reconnaissance renforcée pour leur contribution à une oeuvre de fiction. Cependant, fort malheureusement, ces mêmes scénaristes écorchent au passage un autre métier, encore moins reconnu à sa juste valeur : le montage.

Est-ce la magie du « montage » qu’a fait la journaliste des propos recueillis ou cela reflétait-il le fond de leur pensée ? Quoi qu’il en soit, plusieurs monteurs sentent le besoin de réagir.

Dans cet article, les propos de la scénariste Joanne Arseneau concernant le montage sont rapportés ainsi : « C’est des têtes enflées de monteurs qui ont appelé le montage la troisième écriture. »

Cette expression utilisée de tout temps dans le monde du cinéma a comme fonction de décrire les trois étapes de la construction d’un film : l’écriture, le tournage et le montage.

Les monteurs ont toujours été les alliés naturels des scénaristes. Ils sont des artisans sensibles au scénario avec lequel ils travaillent pendant des jours, des semaines, voire des mois. Toujours dans cet article, Joanne Arsenau ajoute : « […] je sais que pour des raisons de rythme et de fluidité on peut changer le scénario, mais il y a un récit et déjà une mise en scène dans ce qu’on écrit ».

Or, dans la réalité d’une salle de montage, il se prend des centaines de décisions par jour, pour une multitude de considérations qui s’ajoutent à celles du rythme ou de la fluidité. L’art du montage est loin d’être aussi anodin que d’aligner des plans bout à bout comme le décrit la scénariste Marie Vien : « Le monteur prend ce que le réalisateur a recréé comme pièce et assemble cette pièce-là. »

Les monteurs s’attellent, jour après jour, à définir et à préciser les intentions du récit et des personnages, ils font leur travail avec amour, patience et créativité afin de rendre à l’écran la vision du réalisateur et de l’auteur. Combien de fois nous est-il arrivé, comme monteurs, de défendre le propos qui se trouvait à la base même du scénario ? De tempérer certains écarts qui se sont immiscés en cours de processus de mise en image pour revenir à l’essentiel d’un scénario ?

Cependant, l’oeuvre de départ évolue nécessairement depuis la dernière version de scénario. Et n’en déplaise aux scénaristes, les monteurs contribuent à cette évolution.





*La lettre est signée par :

Michel Arcand, Marjolaine Beaudet, Alain Belhumeur, Edith Bellehumeur, Mathieu Bélanger, Claude Collins, Myriam Coulombe, Cédric Coussy, David Di Francesco, Éric Drouin, Benjamin Duffield, Jean-François Forget, Dominique Fortin, Michel Grou, Annie Jean, Justin Lachance, Mathieu Lalonde, Guillaume Marin, Louis-Martin Paradis, Myriam Poirier, Luc St-Louis.