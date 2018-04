La vente du «Saint Jérôme», un imbroglio toxique

Lettre ouverte à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Marie Montpetit.

La nouvelle que vous vous proposez de considérer sérieusement la demande de classement du tableau de Jacques-Louis David Saint Jérôme, déposée par le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée de la civilisation, est une bouffée d’air frais. L’imbroglio toxique entourant la vente de ce tableau, appartenant à la basilique de Québec, et les questions importantes d’intérêt public que cette transaction soulève exigent que vous interveniez et exerciez les pouvoirs que la Loi sur les biens culturels et la Loi sur le patrimoine culturel vous accordent pour garder au Québec une oeuvre d’art emblématique de son patrimoine religieux. À travers cette affaire qui contient toujours plusieurs zones d’ombre troublantes, c’est la capacité et la volonté politique du Québec de conserver ici les oeuvres significatives de son histoire qui sont en cause.

En 2018, avons-nous collectivement les moyens de garder ici les oeuvres qui ont fait qui nous sommes ? C’est à vous, et à votre gouvernement, qu’il revient de déterminer à la fin comment nos intérêts comme société seront protégés et, en dernier ressort, de trancher et de tracer la ligne.

Qu’on en juge.

Le gouvernement du Québec a toujours été sensible à l’importance des édifices religieux et de leurs oeuvres d’art en procédant à plusieurs classements, et ce, depuis la fin des années 1920. En 1995, le gouvernement crée la Fondation du patrimoine religieux avec un budget de 35 millions, renouvelé depuis régulièrement. De ces budgets, provenant de l’argent public, la basilique de Québec a bénéficié, au cours des ans, de contributions de plus de 2 750 000 $ pour divers travaux, et elle pourra continuer d’y avoir accès compte tenu de son statut d’édifice reconnu d’intérêt patrimonial. Il n’y a aucun risque actuel pour sa bonne conservation.

La basilique a acquis, au fil des ans, un ensemble d’oeuvres d’art pour son embellissement et les besoins du culte avec des fonds privés venant des fidèles, avec l’engagement « moral » de les conserver au bénéfice des générations futures.

Argument douteux

Aujourd’hui, les autorités de la basilique expliquent leur décision de vendre ce chef-d’oeuvre unique du patrimoine, offert par les soeurs Cramail en 1922, par le fait de devoir assurer « l’avenir de sa mission apostolique ». Or l’argument invoqué pour expliquer la vente est douteux, et le précédent que celle-ci créerait nous dirigerait, à terme, vers une situation intenable. Qu’arrivera-t-il de toutes les oeuvres d’art accumulées au fil des ans par les églises ? Sont-elles aussi toutes susceptibles d’être vendues au plus offrant pour assister les églises dans leur mission apostolique ? Selon ce raisonnement, les oeuvres d’art conservées au Musée du Vatican, et qui ne servent pas au culte, devraient-elles aussi être vendues pour les mêmes fins ? Pourquoi le pape ne l’a-t-il jamais fait ? La réponse coule de source : l’Église, tout comme la basilique de Québec, a une responsabilité culturelle, et c’est pourquoi le gouvernement l’a soutenue financièrement avec des fonds publics.

La basilique de Québec a bénéficié dans le passé de l’argent des contribuables pour son entretien ; elle ne peut aliéner l’une des icônes du patrimoine religieux du Québec sans d’abord honorer son engagement et s’assurer que l’oeuvre demeure dans des établissements situés au Québec.

Les autorités religieuses doivent dissiper toute perception qu’elles spéculent en fait sur la valeur financière du patrimoine collectif.

Pour prévenir la vente orchestrée en sous-main par le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, une manigance à l’insu du MBAM et du Musée de la civilisation, vous n’avez d’autre choix, Madame la Ministre, pour protéger les intérêts du Québec et éviter ce dangereux précédent, que de reconnaître ce tableau en tant que « bien patrimonial » au sens de la loi et d’exercer tous les pouvoirs que les lois vous accordent pour que cette oeuvre de David soit confiée à un musée au Québec qui en assurera la conservation et l’accessibilité.

En 2001, le gouvernement du Québec a décidé une contribution exceptionnelle de plus de 2,6 millions pour acquérir des oeuvres de Jean-Paul Riopelle au bénéfice du MNBAQ et du MBAM, certaines prêtées par la suite à la Caisse de dépôt et placement. Le précédent d’une intervention exemplaire existe bel et bien.

Il vous incombe, à titre de ministre, de donner le signal public qu’on ne peut pas transiger les oeuvres d’art national comme on marchanderait un tapis dans un bazar. Il faut aussi rassurer tous ceux qui croient encore que faire don à un organisme public d’une oeuvre d’art pour la postérité est un geste honorable qui mérite d‘être encouragé en leur montrant qu’on peut faire confiance au gouvernement pour faire respecter leur volonté au bénéfice des générations futures.

Peut-être pourriez-vous sensibiliser votre homologue fédérale, Mme Mélanie Joly, au fait qu’elle a aussi un rôle à jouer dans la protection des collections nationales, dont on ne dispose pas comme d’une voiture usagée en surplus…