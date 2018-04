Les services de garde d’enfants réduisent la pénalité de la maternité

Récemment, la première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, a promis des services de garde gratuits aux parents d’enfants de 2 ans et demi jusqu’à leur entrée à la maternelle. La promesse souligne les obstacles sociétaux et économiques qui contribuent à l’écart entre les sexes quant à la participation au marché du travail à travers le pays.

Les femmes au Canada payent une pénalité en devenant mères : une baisse de revenus d’emploi jusqu’à onze ans après la naissance du premier enfant, selon une étude publiée en mars par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). Les revenus des pères, par contre, ne subissent pas de baisse à la suite de la naissance de leur premier enfant.

Malgré une forte progression de l’emploi des mères pendant les vingt dernières années, les femmes se retirent encore en grand nombre du marché du travail pour élever leurs jeunes enfants. Les mères choisissent l’emploi à temps partiel à un taux sept fois plus élevé que les pères (1,9 % comparativement à 13,4 %).

En lisant ces figures étonnantes, il faut se demander si le choix de travailler à temps partiel constitue vraiment un « choix » ou si c’est plutôt révélateur d’une barrière à laquelle les femmes sur le marché du travail font face.

L’écart entre les chiffres chez les parents québécois et les parents du reste du Canada semble nous indiquer une réponse à cet effet. La baisse de revenu des mères québécoises se résorbe en quatre ans et elles ont un taux d’emploi à temps plein plus élevé que les mères des autres provinces.

Politique québécoise

Pourquoi une différence si marquée ? Le Québec a adopté une politique familiale parmi les plus généreuses au monde, avec ses congés de maternité bonifiés et ses services de garde subventionnés, tous deux permettant un meilleur équilibre travail-famille.

Le fait qu’un grand segment de notre population ne participe pas au marché du travail aux mêmes taux est au coeur de l’inégalité économique entre les sexes.

Le budget fédéral de 2018 accorde une grande importance à l’égalité des sexes et à la lutte contre la discrimination systémique des femmes sur le marché du travail. À cette fin, le gouvernement a introduit la législation sur l’équité salariale pour les secteurs sous réglementation fédérale et l’instauration de cinq semaines de congé parental pour les pères ou les parents non biologiques.

Bien que ces efforts démontrent un désir d’encourager le partage des responsabilités parentales, le budget fédéral de 2018 fait obstacle à l’égalité des sexes en n’augmentant pas les dépenses gouvernementales en matière de services de garde d’enfants. Les services de garde d’enfants abordables pourraient être un outil égalisateur qui pourrait accélérer la réintégration des mères au marché du travail.

Les services de garde d’enfants constituent un investissement similaire à l’investissement dans l’infrastructure. À titre de comparaison, considérons une nouvelle autoroute. Un besoin de relier les centres de population pour faciliter le mouvement plus efficace des biens et des personnes d’une zone à l’autre est ciblé. La construction déclenche une augmentation de l’emploi dans le secteur de la construction, l’autoroute mène à la productivité plus élevée et la création de richesses pour les entreprises rendues plus accessibles aux clients. Les services de garde ont les mêmes bénéfices : l’augmentation d’emploi, la productivité accrue, la création de richesses et plus.

En Ontario, le besoin de services de garde d’enfants devient de plus en plus important et les listes d’attentes s’allongent chaque année. À l’heure actuelle, seulement 20 % des enfants de 0 à 4 ans bénéficient de services de garde d’enfants réglementés, quoique la demande soit deux fois plus élevée.

Ce manquement exacerbe l’écart économique entre les sexes en obligeant les mères, plutôt que les pères, à soit abandonner un emploi rémunéré, soit opter pour un emploi à temps partiel.

Il incombe au gouvernement de veiller à ce que les familles aient les bons soutiens pour promouvoir la réintégration des mères au marché du travail et réduire l’écart économique entre les sexes. Investir dans les services de garde d’enfants sera un pied dans la lutte contre les rôles stéréotypés de genre et accroîtra la prospérité nationale et individuelle.