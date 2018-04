Le retrait définitif d’un objet d’une collection muséale, une pratique controversée

La vente aux enchères d’un Chagall appartenant à la collection du Musée des beaux-arts du Canada d’Ottawa, dans le but d’acquérir une oeuvre de Louis-Joseph David, fait grincer des dents plusieurs professionnels canadiens qui jugent cette décision inacceptable. En effet, la pratique d’aliénation ou de cession d’objets qui permet à un musée de retirer de façon permanente une oeuvre de sa collection demeure délicate et controversée, étant donné qu’il n’existe pas de consensus sur la position à adopter. Certains conservateurs, directeurs, artistes ou autres personnes du milieu muséal croient que des aliénations réalisées judicieusement peuvent augmenter la valeur d’une collection, mais que de mauvaises pratiques peuvent, au contraire, affecter l’intégrité de la collection ou de l’établissement.

La cession au profit d’une vente sur le marché de l’art est plus courante aux États-Unis, notamment parce que le nombre de musées privés y est plus élevé. David Belligham est historien de l’art, auteur et directeur de programme pour la maîtrise en affaires de l’art au Sotheby’s Institute of Art à Londres.

Dans son livre Art Business (2008), Belligham donne comme exemple le Getty Museum, qui a mis sur le marché vingt-deux toiles de maîtres anciens. Le musée californien a avancé plusieurs raisons pour justifier l’aliénation. D’abord, ces acquisitions récentes furent réalisées davantage avec l’intention de remplir une pièce que pour renforcer l’ensemble de la collection. Deuxièmement, elles ne furent jamais exposées au public. Troisièmement, l’argent de cette vente devait servir à acheter des oeuvres de qualité supérieure.

Mais Belligham s’oppose au procédé d’aliénation en général et dénonce les arguments du Getty, car une telle pratique, selon lui, laisserait supposer que les objets « indignes » d’être montrés au public, parce qu’ils sont de moindre qualité ou sans importance historique, peuvent être vendus sans respecter les contraintes déontologiques qui s’appliquent pour des objets de plus grande importance.

Pratique rare

Ainsi, dans l’affaire du Chagall, le musée qui le possède s’est-il posé les bonnes questions ? Dans un premier temps, peut-on penser que le Chagall est (ou n’est pas) à sa place dans un musée dont le mandat se concentre sur l’art canadien et autochtone, l’art européen, l’art contemporain, la photographie et les estampes de maîtres canadiens et internationaux ? Pour quelles raisons n’a-t-il pas été montré au public régulièrement ? S’agit-il d’une oeuvre de qualité remarquable ou, au contraire, si on la compare avec l’ensemble de la production de l’artiste, n’est-elle que de qualité moyenne ? Est-ce que la vente du Chagall permettra d’acheter une oeuvre de qualité supérieure ? Est-ce que l’acquisition hypothétique du David viendra renforcer la collection du musée ?

En effet, la collection doit avoir une cohérence, une ligne directrice. Celle du MBAC est « d’exposer et conserver des oeuvres d’une signification extraordinaire, des oeuvres qui racontent magnifiquement nos histoires ». Donc, à valeur pécuniaire égale, est-ce que la valeur artistique du David est plus importante ? Quant à la valeur pour la collectivité, les deux oeuvres sont-elles comparables ? Bref, est-ce que l’acquisition du Saint Jérôme de David est plus importante que le sacrifice de La tour Effeil de Chagall ?

Les conservateurs du MBAC ont dû peser lourdement le pour et le contre avant de mettre le Chagall en vente, car l’aliénation d’oeuvres d’un musée est une pratique habituellement rare : la majorité des conservateurs de musée considèrent comme impensable de se séparer de pièces de leur collection, ceci allant à l’encontre même du rôle d’un musée, soit de conserver. Néanmoins, les musées doivent désormais composer avec leur budget d’acquisition qui demeure stable, voire gelé, tandis que la valeur sur le marché de l’art de maîtres historiques reconnus mondialement décuple rapidement. Pour continuer à enrichir leurs cimaises, ils se retrouvent forcés de prendre ce type de décisions inédites.