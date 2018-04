Au-delà du cliché de la location d’utérus

Le recours à la gestation pour autrui (GPA) fait les manchettes. Nous constatons, dans l’ensemble des textes d’opinion publiés sur le sujet, que le pouvoir décisionnel des femmes en matière de procréation est encore aujourd’hui un motif de controverses, au point que — comble de l’ironie — le point de vue de celles directement concernées par le sujet est évacué de la discussion. Ne pas tenir compte des expériences vécues par les femmes porteuses et de leur agentivité participe à leur infantilisation tout en niant leurs regards singuliers sur la pratique.

Les amalgames douteux et les raccourcis déconnectés des données empiriques qui circulent actuellement dans les médias inhibent l’émergence d’un dialogue raisonné sur la question. La pratique de GPA n’est pas en soi une atteinte à la dignité humaine, c’est plutôt le « flou juridique » actuel concernant les dépenses admissibles et l’absence d’encadrement législatif au Québec qui fragilisent le parcours des femmes et des hommes impliqués dans une telle entente.

En tant qu’autorité fédérale responsable de l’élaboration des politiques relevant de la Loi sur la procréation assistée et de leur application, Santé Canada ne dispose pas de mécanismes de contrôle pour vérifier la conformité des ententes de GPA au regard des dispositions de la Loi. Surtout, les dépenses admissibles ne sont toujours pas réglementées. Ainsi, une femme ne peut pas être rémunérée pour porter un enfant pour autrui, mais peut se faire rembourser les dépenses liées à sa grossesse, par exemple les vêtements de maternité, les médicaments et les déplacements pour les rendez-vous médicaux. Les conditions particulières de chaque entente de GPA font en sorte qu’il est difficile de déterminer quelles dépenses sont admissibles ou non, et dans quelles circonstances les reçus sont requis. En pratique, il n’y a pas de procédure officielle pour guider les personnes impliquées dans l’élaboration de leur entente et sa teneur sur le plan financier, ce qu’ont dénoncé les femmes porteuses et parents d’intention qui participent aux recherches que nous conduisons.

Tempête médiatique

Le tabou et les positions idéologiques entourant la rétribution ou, du moins, le versement d’une certaine forme de dédommagement empêchent toutefois toute discussion collective visant à assurer que les femmes porteuses ne se retrouvent pas financièrement désavantagées lorsqu’elles acceptent de collaborer au projet parental d’autrui. La rhétorique du don comme « cadeau de vie » donne préséance au dévouement de soi et au caractère altruiste du geste de porter un enfant pour autrui, tout en reléguant au second plan les considérations financières et matérielles de la GPA, composantes pourtant essentielles pour le bien-être des femmes qui choisissent de s’impliquer dans ce labeur reproductif.

Toute référence à l’aspect financier débouche immédiatement sur un contre-discours avilissant le geste, le comparant à « l’achat » d’un enfant chosifié en bien de consommation ou à la « location d’utérus ». Cela apparaît d’autant plus paradoxal que personne ne semble dénoncer le fait que les intermédiaires qui participent parfois à la réalisation d’un projet parental par GPA — juristes, professionnels des cliniques de fertilité, employés des agences — reçoivent une rétribution pour leurs services. Les femmes porteuses se retrouvent ainsi malgré elles au coeur d’une tempête médiatique les réduisant de façon caricaturale à de simples victimes exploitées par des couples retors et riches en mal d’enfant.

Ce portrait réducteur de la pratique et passe sous silence un constat pourtant essentiel : la vaste majorité des ententes de GPA se déroulent bien et à la satisfaction de l’ensemble des personnes impliquées. Plusieurs études menées en Occident — dont les nôtres — témoignent en effet du fort lien relationnel noué entre les parents d’intention et la femme porteuse, et de la fierté ressentie par cette dernière d’avoir « donné naissance à une famille ». Il est ainsi démontré que les parents maintiennent très souvent les contacts avec la femme porteuse, et ce, des années après la naissance de l’enfant, ce qui contredit le portrait déshumanisant et purement contractuel dépeint par les détracteurs de la GPA qui font fi des savoirs scientifiques actuels.

Même si la plupart des études tendent à démontrer que la pratique semble être positive et satisfaisante pour l’ensemble des parties, loin de nous l’idée de dépeindre une vision idyllique de la GPA. C’est la raison pour laquelle le droit apparaît être un garant majeur pour assurer la protection et la sécurité des personnes impliquées dans un tel processus. La discussion concernant la régulation de la GPA doit se poursuivre, mais elle doit se faire en tenant compte de l’état actuel de la recherche à ce sujet. Ce n’est que de cette façon que nous pourrons formuler une régulation qui soit conséquente et au service du mieux-être des personnes impliquées dans les ententes de GPA, non seulement les femmes porteuses et les parents d’intention, mais également les enfants ainsi nés.