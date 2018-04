Francisation des immigrants, le bilan n’est pas médiocre

Dans son éditorial du 24 mars (« Débordements préélectoraux : l’arme de l’immigration »), Robert Dutrisac prétend qu’au Québec la francisation des immigrants va de « mal en pis » dans le cadre de ce qu’il décrit comme un bilan médiocre du gouvernement Couillard. Il constate que près de la moitié des immigrants allophones optent pour l’anglais lorsqu’ils font un transfert linguistique. Or ce chiffre est inexact. En fait, le recensement de 2016 démontre que deux immigrants allophones sur trois optent pour le français lorsqu’ils font un transfert linguistique.

Dutrisac ajoute que seulement le tiers des immigrants ne connaissant pas le français suivent les cours de français qui leur sont offerts. Sur ce même point, soulevé par le vérificateur général du Québec, on constate que les cours en question sont ceux qui sont offerts par le gouvernement. Or, il n’est pas possible de le savoir lorsque les nouveaux arrivants décident de suivre des cours de français autres que ceux offerts par le gouvernement. Il n’en demeure pas moins que c’est un enjeu qui doit être abordé par le gouvernement.

Cela dit, un des principaux objectifs de la francisation des nouveaux arrivants est leur intégration au milieu du travail. À cet égard, le pourcentage des immigrants allophones parlant français le plus souvent au travail est passé de 49,7 % à 52,4 % entre 2006 et 2016. Le nombre des immigrants allophones disant parler l’anglais et le français également au travail est passé de 11 % à 16 %. Le résultat net de ces augmentations est une diminution de 31 % à 24 % des allophones qui parlent anglais le plus souvent au travail. Même si pour certains de telles augmentations ne seront jamais suffisantes, il faut tout de même souligner que le bilan du gouvernement n’est pas médiocre à cet égard.

Très souvent, la capacité des nouveaux arrivants de parler le français dépend de leur pays d’origine. Mais cela n’a jamais été le seul critère dans la sélection des immigrants par nos dirigeants. Sur ce point, Robert Dutrisac soulève des considérations importantes en constatant que les attentes de nos élus — que tous les nouveaux arrivants possèdent une connaissance intermédiaire ou avancée du français avant même de débarquer au Québec — risquent d’être irréalistes. Dutrisac indique qu’à moins de réduire ces exigences en matière de compétence professionnelle, cette proposition du Parti québécois risque de priver le Québec de candidats qualifiés.

Augmentation sous les libéraux

Il n’est pas surprenant que les partis de l’opposition veuillent donner l’impression d’être en mesure d’augmenter de façon massive le nombre d’immigrants qui parlent le français. Pourtant, il convient de noter que, lorsque le Parti québécois était au pouvoir, le pourcentage d’immigrants de catégorie économique qui connaissaient le français à leur arrivée était relativement modeste : 55 % pendant la période de 1995 à 2002. C’est sous le régime libéral que la proportion d’immigrants connaissant le français à leur arrivée a augmenté considérablement. Ainsi, de 2003 à 2011, le pourcentage des immigrants qui connaissent le français s’est maintenu autour de 70 % et demeure relativement stable depuis.

Depuis vingt ans, les deux formations politiques ont respectivement vanté le pourcentage de francophones qu’ils ont sélectionnés alors qu’ils étaient au pouvoir. Ils se sont beaucoup moins vantés du nombre de nouveaux arrivants qui ont été sélectionnés malgré le fait qu’ils ne connaissaient pas ou très peu le français à leur arrivée, mais qui possédaient d’autres attributs valorisés au Québec et ailleurs.

En effet, le Québec et le Canada dans son ensemble sont en compétition avec d’autres États afin de recruter des talents du monde entier. C’est pourquoi, en 2016, les immigrants originaires de pays comme la Chine et les Philippines se classaient respectivement aux 3e et 7e rangs des nouveaux arrivants au Québec, et ce, malgré leur connaissance relativement limitée du français. Avec les élections de 2018 qui s’approchent, vous entendrez probablement beaucoup de promesses sur le grand nombre d’immigrants parlant français que nos dirigeants seront en mesure de recruter. Il y a de bonnes raisons d’être sceptique devant ce type de promesses. En effet, la vérité est que, depuis vingt ans, il y a eu beaucoup plus de continuité dans l’élaboration des politiques gouvernementales en matière d’immigration, et plus particulièrement dans la sélection des immigrants, que ce que certains élus voudront bien reconnaître.