L’obsession des pick-up pleine grandeur

Les propriétaires de camionnettes, fourgonnettes et autres petits véhicules utilitaires énergivores peuvent dormir tranquilles : Québec ne leur imposera pas de surtaxe en marge de ses efforts pour atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES). Le premier ministre Philippe Couillard a été clair à ce sujet à l’issue d’une visite industrielle en Montérégie : « Dans ma région, ce sont des agriculteurs et des forestiers. Ce monde-là, ça roule en pick-up », a-t-il déclaré aux journalistes.

En 2017, dans le palmarès des véhicules les plus vendus au Canada, les camionnettes pleine grandeur occupent quatre des cinq premières places. Le Ford Série F et le Dodge Ram sont loin devant, en première et deuxième place. Au Québec aussi, le Ford F-150 domine en tête des ventes.

Encore une fois, le malus qui taxe les plus gros véhicules pour subventionner les véhicules moins énergivores (bonus) vient d’être balayé de la main pour deux raisons idéologiques opposées : 1) le pick-up est essentiel pour ceux qui l’achètent ; 2) le bonus ne doit pas servir à acheter plus de voitures, même si celles-ci sont électriques.

Originaire de la campagne profonde, et non d’Outremont, je me suis questionné sur cet engouement pour le Ford Série F. Chez nous aussi, la marque Ford a été populaire. Au début des années 1950, le petit tracteur Ford gris, acheté en commun, a remplacé les chevaux. C’était une avancée technologique inévitable. Soit, la puissance de 29 HP était un peu limite pour les gros travaux. Les fabricants de tracteurs ont rapidement compris la bonne affaire. Pour vos besoins agricoles, il faut toujours plus gros, même si au fond retourner la terre demande la même énergie de base.

Quand mon père a vendu la ferme pour devenir entrepreneur en maçonnerie, naturellement, il s’est tourné vers GM ou Ford. Il avait besoin d’un camion capable de transporter du sable, de la pierre ou de la brique. Or le moteur de notre Ford 150 était moins puissant que celui que ma voisine de banlieue vient d’acheter. Même situation pour mon autre voisin immédiat : il a troqué sa Toyota pour un Dodge Ram. Regardez autour de vous, en banlieue, près de votre résidence secondaire, les voitures standards et les petits VUS ont été remplacés par ces immenses camionnettes, pas faciles à garer, et qui demandent une échelle pour y accéder.

L’abandon aussi expéditif du bonus-malus et l’attitude favorable du premier ministre envers les pick-up sont électoralistes, sans fondement pour l’économie des régions. Quand un camion est un outil de travail, l’entrepreneur peut justifier des dépenses auprès du fisc. Pour les autres propriétaires de ces mastodontes, une taxe sur l’achat de leur véhicule n’est que justice écologique. Pour aller dans le bois, pour traîner une motoneige ou une chaloupe, ils peuvent toujours se rabattre sur un véhicule plus petit, qui offre l’avantage d’être plus confortable, moins encombrant et souvent plus fiable. Pourquoi l’achat d’un Ford Série F est-il justifiable aujourd’hui alors qu’il y a à peine une décennie on s’accommodait d’un 4x4 ordinaire ? Et comment comprendre qu’ailleurs dans le monde une Toyota ou une Nissan remplissent la même fonction, et souvent mieux ?

Je devine déjà la réplique : « Publicité à l’appui, les amateurs de ces camions clameront qu’ils ont une efficacité énergétique au moins aussi grande que les autres véhicules. » Le premier facteur qui dicte l’efficacité d’un véhicule, c’est le poids. Faites le test avec vos voisins : combien de personnes sont nécessaires pour pousser une Prius C sur 100 mètres comparativement à un Ford SuperDuty, boîte allongée, 4x4, moteur de 6,7 litres ?