Peut-on «déchirer» l’entente avec les médecins spécialistes?

L’entente intervenue entre le gouvernement du Québec et la FMSQ a soulevé un tollé, plusieurs se demandant si l’État pourrait revenir sur cette entente. Deux positions opposées se sont fait jour : d’un côté, certains invoquent la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême du Canada (CSC) pour insister sur l’impossibilité de revenir sur l’accord signé par les deux parties ; de l’autre, on insiste au contraire sur le principe de la souveraineté parlementaire pour favoriser la réouverture de l’entente, en invoquant ainsi la récente modification législative des régimes de retraite des employés municipaux.

De notre point de vue, aucune de ces deux positions n’est adéquate. La question décisive est à cet égard celle de la portée de la jurisprudence de la CSC et de son impact sur la liberté d’association des professionnels de la santé.

La liberté constitutionnelle d’association

En 2007, la CSC opéra un revirement jurisprudentiel complet pour affirmer le caractère fondamental du droit de négociation collective : elle jugea inconstitutionnelles certaines dispositions d’une loi de la Colombie-Britannique annulant des clauses librement négociées dans le secteur de la santé.

Ce revirement jurisprudentiel a provoqué un véritable tsunami dans les rapports collectifs du travail, d’autant qu’un jugement subséquent reconnut le caractère fondamental du droit de grève, à l’occasion d’un litige portant sur la définition des services essentiels. Dans ces deux jugements de 2007 (B.C. Health Services) et 2015 (Saskatchewan Federation of Labour), la CSC accorde une importance cruciale aux conventions no 87 (liberté d’association) et no 98 (négociation collective) de l’Organisation internationale du travail (OIT). Ces deux conventions fondamentales, ratifiées par le Canada, représentent, telles qu’analysées par le Comité de la liberté syndicale (CLS) de l’OIT, une source « hautement persuasive » d’interprétation de l’article 2d) de la Charte canadienne.

Les droits de négociation des professionnels de la santé

Suivant le CLS, quel que soit leur mode de rémunération, les professionnels de la santé travaillant pour l’État bénéficient des garanties découlant des conventions no 87 et no 98 de l’OIT. Par conséquent, les droits de syndicalisation, de négociation collective et, s’agissant de services essentiels, de recours à l’arbitrage exécutoire des différends doivent être reconnus aux fédérations médicales. Or, tel est (sauf l’arbitrage) le cas au Québec en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie et de certaines ententes collectives. Certes, la liberté d’association ayant pour objectif de contrer l’impuissance du salarié isolé face aux entités puissantes que sont le patronat ou l’État, sa traduction au niveau d’une catégorie historiquement privilégiée comme la profession médicale appelle un certain nombre de réserves ; cependant, il ne saurait être question de priver les médecins des droits syndicaux susmentionnés, ce qui contredirait les exigences du droit international.

Admettons aux fins de la discussion qu’un nouveau gouvernement souhaite modifier le mode de rémunération des médecins en substituant, en tout ou en partie, le principe du salariat plutôt que celui du paiement à l’acte et en réduisant le poids relatif de la rémunération des médecins dans le budget global de la santé. Personne ne niera à l’État le droit légitime de modifier pour l’avenir le mode de paiement des médecins, du moment que la liberté syndicale de ces professionnels de la santé est garantie en conformité avec les normes de l’OIT. Toutefois, dans la mesure où l’État entend agir avant l’expiration (2023) de l’entente, ceci implique l’annulation de clauses de l’accord collectif en vigueur. Une telle mesure n’est généralement pas compatible avec les principes de la liberté syndicale. À ce stade, nous concluons qu’il y aurait, au sens de la jurisprudence de la CSC, « entrave substantielle » au processus de la négociation collective.

Toutefois, le constat « d’entrave substantielle » ne met pas fin à l’analyse de constitutionnalité. Il faut en effet procéder au second stade de l’analyse, laquelle concerne la justification, au regard de l’article premier de la Charte canadienne, de l’atteinte à la liberté d’association. La CSC impose ici un test portant sur la rationalité de l’objectif poursuivi et sur la proportionnalité du moyen utilisé. Le fardeau de la preuve reposerait alors sur l’État, mais nous pouvons anticiper l’essentiel de l’argumentation, à la lumière des débats publics ayant fusé de toutes parts depuis la conclusion de l’entente avec la FMSQ. La validité de l’objectif (réduire le fardeau financier que représente la rémunération à l’acte) ne saurait à notre avis faire de doute. Quant à la proportionnalité du moyen retenu (rouvrir l’entente sans attendre son expiration), le critère décisif demeure celui de l’atteinte minimale : parmi une gamme de choix raisonnables, l’État doit choisir celui susceptible de porter atteinte le moins possible à la liberté d’association. Vraisemblablement, et à la condition de discussions prélégislatives de bonne foi avec les fédérations médicales, le fait pour l’État de garantir le droit à la syndicalisation, à la négociation collective et à l’arbitrage des différends des médecins (c’est là un impératif incontournable) validerait le nouveau cadre législatif.

Conclusion : à la question relative à l’annulation de l’entente FMSQ, on ne peut répondre simplement : souveraineté du Parlement ! ou, à l’opposé, pacta sunt servanda ! Cependant, à la condition de respecter les principes ci-dessus, une telle annulation serait vraisemblablement validée par les tribunaux.



