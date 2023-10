Le nationalisme vert de M. Legault

L’arrivée au Québec de la multinationale suédoise Northvolt, soutenue par des milliards d’investissements publics, signe un moment fort pour le Québec, qui s’inscrit au tableau des leaders mondiaux de la filière batteries. Il est possible de célébrer cette excellente nouvelle en raison de ce qu’elle signifie véritablement pour l’économie verte du Québec, sans toutefois négliger de s’attarder aux conditions de succès essentielles que sont l’acceptabilité sociale et le respect des normes environnementales.

Depuis des mois, le trio de l’énergie composé du premier ministre François Legault, du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, multiplie les annonces d’investissement et de soutien financier dans ce qu’il est convenu désormais d’appeler la filière batteries. La vision et l’ambition ? Se targuer d’abriter au Québec l’entièreté de la chaîne de production des batteries destinées au parc auto électrique, nous libérer de la dépendance aux batteries chinoises et au pétrole. Le trio n’est pas à court de superlatifs pour qualifier l’importance du développement de cette filière pour l’avenir du Québec. C’est méga, giga, ultra important.

La suédoise Northvolt, qui compte déjà en Europe cinq méga-usines du genre, visait le marché nord-américain pour l’implantation de Northvolt Six, qui fabriquera des matériaux de cathodes, des cellules de batteries et recyclera également les batteries usagées. À terme, le projet alimentera un million de véhicules électriques par an en Amérique du Nord. Après évaluation de quelque 70 sites potentiels, la course finale opposait les atouts du Québec à ceux de la Californie. McMasterville et Saint-Basile-le-Grand l’ont emporté. Au dire de l’entreprise, la disponibilité des ressources naturelles et énergétiques sur place, la promesse de travailleurs qualifiés et « l’attitude des gouvernements » l’ont convaincue de venir voir s’il fait bon développer au Québec.

Par « attitude » des gouvernements, il faut traduire ici par une promesse d’environ 7 milliards de dollars de fonds publics pour une première phase, dont près de 3 milliards venus du Québec. Critiqués pour la hauteur de cette somme, les gouvernements expliquent qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’égaler le crédit pour production manufacturière prévu par l’Inflation Reduction Act américain. Si celui-ci venait à tomber, les fonds publics s’évanouiraient aussi.

C’est le prix à payer pour devenir un chef de file. Même s’il est vrai qu’il s’agit d’un pari, on peut comprendre que le premier ministre Legault ait choisi de miser sur cette filière, car elle correspond véritablement à ce qu’on appelle une vision d’avenir. Le Québec dispose en effet des ressources naturelles lui permettant d’être autonome. Pour le moment, il peut encore absorber la demande énergétique qu’un tel projet supposera. De plus, Northvolt n’est pas une délinquante environnementale et elle se targue de vouloir produire les « batteries les plus vertes au monde » avec un objectif de quasi-carboneutralité — la cible zéro étant impossible à atteindre. Enfin, la transition énergétique passera par l’abandon, au cours de la prochaine décennie, du développement des autos à essence, et le développement de la filière batteries participe en effet à un effort de réduction des émissions de GES.

Voilà autant de raisons pour M. Legault de bomber le torse et de faire valoir qu’il ne devrait pas y en avoir que pour l’Ontario. C’est une manière pour le chef caquiste d’inscrire au tableau des réalisations un grand rêve : celui de faire vibrer sa véritable fibre nationaliste, celle du développement économique. L’inscription moderne de cette indépendance économique passe pour son gouvernement par des actions vigoureuses et audacieuses dans le champ de l’électrification des transports. C’est le nationalisme vert à la sauce Legault.

Cet enthousiasme débordant ne doit pas distraire de certaines conditions indispensables. Il faudra d’abord s’assurer que les phases de développement et de mise en production de Northvolt Six ne se feront pas au détriment des normes environnementales. La confusion entretenue à ce sujet jeudi dernier par la Coalition avenir Québec doit être rapidement levée, car elle viendra miner la crédibilité du projet. Si le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement doit se pencher sur ce dossier important, laissons-le faire son travail avec diligence. Son examen viendra offrir des garanties de transparence et de respect de l’environnement.

Il est aussi heureux que Northvolt ait prévu dès cette semaine d’informer la population des tenants et aboutissants de son mégaprojet, car il viendra assurément bouleverser les habitudes. Même si on fait miroiter l’avènement de 3000 emplois qualifiés et payants, les citoyens ont raison de vouloir comprendre en quoi l’activité sur ce site de 100 hectares aura des répercussions sur leur quotidien. Des questions pertinentes sont déjà lancées en ce qui a trait à l’effet d’un projet aussi ambitieux sur la demande de logements et les réseaux de transport, et elles doivent trouver réponse. L’ambition ne doit pas exempter de la précaution.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.