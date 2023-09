Avons-nous vraiment besoin d’un «comité de sages» sur l’identité de genre?

C’est un bien triste spectacle. Des esprits s’échauffent au Québec autour des questions d’identité de genre, au point où le gouvernement tire de son chapeau un « comité de sages » dans l’espoir de calmer les tensions.

Cette créature pourrait être capable du meilleur et du pire, en fonction de ceux qui la composent et, surtout, de la nature de son mandat. Déjà, une inquiétude de taille se profile : en tenant un débat public sur des enjeux pourtant déjà balisés et reposant sur un socle de droits, allons-nous faire avancer la cause ou au contraire nourrir la discrimination ?

Dans une séquence chronologique qui a monté en crescendo ces dernières semaines, la polarisation des échanges portant sur la diversité de genre, notamment dans le giron de l’école, a envahi l’espace politico-médiatique. Cela a démarré début septembre avec l’adoption d’une résolution par les militants du Parti conservateur du Canada interdisant, sous la baguette d’un éventuel gouvernement conservateur, les interventions médicales ou chirurgicales changeant la vie des mineurs. Ça s’est poursuivi avec l’interdiction ferme des toilettes mixtes dans les écoles par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. Puis par des manifestations dans plusieurs villes du Canada, dont au Québec, dénonçant l’enseignement de l’identité de genre à l’école et contestées à hauts cris par des défenseurs des droits des personnes LGBTQ+.

Depuis, les tribunes d’opinion des médias se garnissent de théories diverses où l’approximation et la science côtoient la militance. Mais où allons-nous au juste avec ce concert de théories ? En voulant débattre à grand déploiement d’une question qui, pour plusieurs, semble « réglée » et encadrée par des lois, politiques, plans d’action et directives ministérielles, n’existe-t-il pas un risque de reculer sur la précieuse question de la protection et de l’inclusion des minorités sexuelles ?

En cette matière, le Québec a pourtant un fier parcours. Il a inclus en 1977 l’orientation sexuelle au nombre des motifs de discrimination de la Charte des droits et libertés. Il fut le premier au Canada à se doter en 2009 d’une politique de lutte contre l’homophobie. Son dernier plan d’action de lutte contre l’homophobie et la transphobie compte des axes d’ouverture à la diversité sexuelle, au respect des droits des minorités et à la création de milieux sécuritaires et inclusifs.

Une table nationale portant sur la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de l’éducation existe et sa mission s’appuie sur le fait que l’égalité sociale n’est pas acquise, malgré les progrès importants des dernières années. Contrer les préjugés et la discrimination demeure un objectif de première importance à l’école pour éviter d’accentuer la détresse des groupes minoritaires. Dans son guide rédigé à l’intention des milieux scolaires et portant sur la diversité sexuelle et de genre, le ministère de l’Éducation rappelle les encadrements légaux sur lesquels les actions d’inclusion, de bienveillance et de sécurité doivent être mises en place à l’école. Ce petit guide de 17 pages contient un bijou de glossaire, un rappel des lois, politiques et principes fondamentaux devant guider l’action de l’école. Tout y transpire le respect et l’inclusion.

Que manque-t-il donc au Québec pour se faire une tête sur les manières de mieux respecter les minorités sexuelles dans l’espace public, si tant est que cela doive être l’objectif d’un comité de sages devant (re)débattre de cette question ?

Le premier ministre François Legault, auteur de cette idée, promet un « débat serein », des discussions reposant sur des « bases communes », un échange qui ne tombera pas « dans les extrêmes ». Fort bien. Mais il nous tarde de comprendre le mandat précis de ce comité et de connaître sa composition. C’est la ministre de la Famille, Suzanne Roy, ancienne présidente de l’Union des municipalités du Québec, qui pilotera ce chantier. Elle s’est surtout distinguée à ce jour dans des dossiers portant sur les garderies. M. Legault, qui la décrit comme une modérée branchée sur les préoccupations du peuple, lui a confié toute une patate chaude.

Les faits demeurent, il nous semble, le meilleur des remparts contre les errements. Peu importe qui composera cette cellule de « sages », ses membres devront d’abord s’entendre sur ce dont ils parlent. Les derniers jours ont permis d’assister à l’exposition de certains faits mous, dont l’imprécision l’emportait sur la justesse. Ce n’est pas en dissertant sur des faits alternatifs qu’un comité pourra faire avancer la réflexion. Espérons qu’ils établissent des termes et définitions communs avant de se lancer dans les grands discours.

Si, au détour de ce débat collectif, on en venait à gommer des enseignements de l’école toute référence à l’existence de minorités sexuelles dans l’expression de leurs formes diverses, ce serait là un échec grandiose. L’école est un lieu d’ouverture à l’autre et d’apprentissage des modes d’inclusion et de lutte contre les stéréotypes. Faites qu’on n’en fasse pas un incubateur à préjugés nourrissant l’intolérance. Ce serait un bien tragique retour en arrière.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.