Lobbys et fonctionnaires en troublante symbiose

Voudriez-vous dans votre assiette d’un riz issu d’une culture qui puisse résister à de longues sécheresses ? Avec le climat qui se réchauffe, c’est un pensez-y-bien. D’une baguette faite d’un blé sans gluten, sinon ? Il y a des intolérants qui s’en feraient une joie. Ce sont là quelques-uns des prodiges que fait miroiter l’édition génomique, à laquelle le gouvernement Trudeau a ouvert la porte. Sa réforme sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) se retrouve toutefois sur le gril alors qu’on découvre que fonctionnaires et lobbyistes ont travaillé en symbiose derrière des portes closes pour la mettre sur les rails.

Baptisé « Tiger Team », le groupe a permis de réunir des fonctionnaires d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et de Santé Canada avec des représentants de trois lobbys qui ont des intérêts directs dans l’édition génomique : CropLife, le Conseil des grains du Canada et Semences Canada. Dévoilé par Thomas Gerbet, ce travail en coulisses, sans être illégal, soulève d’importantes questions de confiance et d’éthique.

Le reporter radio-canadien a épluché la correspondance de ce beau monde à travers près de 700 pages de courriels obtenues par le biais de la Loi sur l’accès à l’information. On y découvre que les séances de travail et les échanges nourris de la Tiger Team ont notamment servi à définir les concepts et les stratégies de communication retenues en prévision de la consultation publique sur les OGM. Or, « la conclusion de cette consultation a été exactement celle que l’industrie voulait », écrit M. Gerbet.

On sait, par ailleurs, que le choix de mettre fin à l’obligation pour l’industrie de déclarer certaines plantes génétiquement modifiées pour la remplacer par une « transparence volontaire » a suscité grogne et inquiétude. Et pas que dans les milieux environnementaux, alimentaires et agricoles, qui avaient défendu la nécessité de la garder obligatoire. Le gouvernement du Québec a lui aussi émis des réserves. C’est un changement de paradigme loin d’être anodin, en effet.

Parmi les passages les plus troublants de la correspondance de la Tiger Team, on lit que CropLife a soumis ses propres définitions sur l’édition génomique en invitant les fonctionnaires à les intégrer et à les partager telles quelles dans leur document, mais en prenant soin de ne pas mentionner leur provenance. Ce jeu de dupes ne peut qu’ébranler la confiance du public.

Le malheur, c’est que celle-ci a aussi été émoussée par la démission fracassante du coprésident du nouveau Comité consultatif scientifique chargé de conseiller l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) au sein de Santé Canada. Bruce Lanphear avait alors posé deux bombes sur la place publique : celle du manque de transparence des organisations publiques et celle de leur soumission à l’influence de l’industrie, dans ce cas, celle des pesticides.

Des doléances semblables avaient été entendues quelques mois plus tôt de la bouche du directeur général de l’organisme canadien de réglementation du prix des médicaments, lui aussi parti en claquant la porte. L’Agence canadienne d’inspection des aliments et Santé Canada ont eu beau réaffirmer leur parfaite indépendance à chacune de ces poussées de fièvre, le doute persiste et grandit.

À tort, assure CropLife, qui vante la probité de l’approche de codéveloppement ayant servi de moteur à la Tiger Team. Souvent décrite comme un accélérateur d’apprentissage, cette méthode, qui tire son profit de l’intelligence collective, a le mérite de faire gagner du temps à toutes les parties en leur évitant de s’égarer dans des voies stériles ou des démarches inutiles.

Que des ministères et des agences en usent pour favoriser le partage des connaissances et approfondir leurs réflexions est en soi une excellente nouvelle. La science génomique est complexe, elle avance difficilement si la voix de ceux qui la pensent et la développent est écartée ou étouffée. On a reproché à nos gouvernements de décider derrière des portes closes, faut-il les blâmer pour avoir voulu réfléchir en dehors de leur tour d’ivoire ?

La réponse est oui. Car la Tiger Team, sous couvert d’ouverture et de mains tendues à l’innovation, a, dans les faits, reproduit exactement le même cadre vicié, les mêmes ornières condamnables. En pire, puisque cela a permis d’amplifier la seule voix de l’industrie aux dépens de toutes les autres.

Nous sommes aujourd’hui en droit de nous demander si les dés n’en ont pas été pipés. Des organismes comme Vigilance OGM le pensent et demandent à Ottawa d’annuler sa mise à jour réglementaire. Sans aller jusque-là, il est clair que l’ensemble du processus doit être soumis à l’examen d’experts indépendants.

Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on. Il n’y a, surtout, pas de confiance sans parfaite transparence. Qu’il y ait conflit d’intérêts ou seulement apparence de conflit d’intérêts importe peu, le résultat est le même. Le gouvernement Trudeau semble avoir du mal à saisir la nuance. Il est temps qu’il revienne aux bases : soit la quête d’un bien commun dont les termes ne peuvent pas appartenir d’abord à l’industrie.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.