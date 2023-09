Un élan de transparence improvisé

En révélant que l’Inde aurait coordonné l’assassinat d’un leader sikh en sol canadien, Justin Trudeau larguait en toute connaissance de cause une énorme bombe diplomatique. La portée des contrecoups de cette déflagration politique commence toutefois à peine à se faire sentir, tant à l’échelle internationale qu’au Canada.

Il faut dire que cet aveu d’ingérence étrangère à l’extrême a été quelque peu précipité, le bureau de Justin Trudeau ayant préféré cette fois-ci dévoiler l’incident avant que les médias, qui se préparaient à le faire, ne s’en chargent. Plutôt que de se voir reprocher une fois de plus de pécher par excès de confidentialité, ce dont son gouvernement a abusé au nom de la sécurité nationale dans ce dossier, le premier ministre a enfin choisi l’avenue de la transparence.

Après des mois de mutisme en réplique aux révélations d’ingérence étrangère par le régime chinois, il serait inconséquent de lui reprocher maintenant un excès d’honnêteté. Les développements des dix derniers jours amènent cependant à se demander si, avant de changer de stratégie et de tout dévoiler, M. Trudeau a réellement mesuré les pleines conséquences de sa probité.

L’escalade diplomatique avec le gouvernement indien de Narendra Modi était prévisible. Or, le gouvernement canadien semble encore hésiter à riposter, après avoir réduit ses effectifs à New Delhi alors que l’Inde a suspendu le traitement de dizaines de milliers de visas canadiens.

Outre ce bras de fer bilatéral, au Canada les révélations entourant l’assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar sont venues exacerber des tensions latentes entre les communautés sikhe et hindoue. Les missions diplomatiques de l’Inde ont été le théâtre de manifestations lundi, des centaines de sikhs y ayant crié leur inquiétude face aux répressions extraterritoriales du gouvernement nationaliste hindou du premier ministre Modi. Des ressortissants hindous affirment quant à eux être victimes de harcèlement de la part de membres de la communauté sikhe.

Ministres et députés libéraux ont lancé un appel au calme. Des élus ont confié qu’ils s’inquiétaient du tollé soulevé par leurs commettants issus de ces communautés. Non seulement ces libéraux craignent maintenant de payer les frais de l’aveu de leur patron auprès d’électorats si soigneusement courtisés, mais, surtout, le climat recréé ici entre ces diasporas risque de sérieusement dégénérer.

Les craintes de représailles politiques, après des années de clientélisme, ne sont d’ailleurs pas que dans le camp libéral. Il n’est pas anodin que le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui croyait sur parole les agences de renseignement dans le dossier de l’ingérence de Pékin, réclame maintenant de voir les « allégations crédibles » brandies par Justin Trudeau dans le cas de l’Inde. Qu’importe que le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, qui a eu droit à une séance d’information confidentielle, ait confirmé ce que le premier ministre avait avancé. Les conservateurs ont aussi boudé un débat d’urgence sur la question, hormis l’intervention d’un seul député, l’ex-chef Andrew Scheer.

À l’échelle internationale, les accusations du gouvernement Trudeau à l’endroit de New Delhi l’ont laissé bien seul.

Les libéraux ont beau nier avoir sollicité, puis s’être vu refuser, l’appui de leurs alliés pour confronter l’Inde, de tels appuis n’auraient évidemment pas été de refus. Mais ils ne sont pas venus. Les Américains ont confirmé avoir fourni une part des preuves de renseignement détenues par le Canada, mais ni Washington, ni l’Australie, ni la Grande-Bretagne, ni la France n’ont pour autant condamné New Delhi publiquement.

Le Canada se retrouve une fois de plus isolé, pendant que ses partenaires plus puissants privilégient leurs intérêts géopolitiques contre la Chine. L’Inde est un nouvel allié stratégique que nul ne peut ignorer.

C’est pourtant ce qu’ont fait les gouvernements canadiens depuis des années. Celui du conservateur Stephen Harper — qui fréquente aujourd’hui Narendra Modi au sein de l’alliance de partis de droite, l’Union démocrate internationale, qu’il préside — tout comme celui de Justin Trudeau. Les intérêts économiques étaient évidemment explorés, mais les allégations d’ingérence étrangère de l’Inde contre des séparatistes sikhs ont été ignorées, tout comme les doléances de New Delhi quant à l’extrémisme de certains de ceux-ci.

« Au cours des prochaines années, le Canada paiera de plus en plus souvent le prix s’il ne renonce pas à son approche dilettante en matière de politique étrangère », écrivait dans le Globe and Mail Thomas Juneau, professeur associé d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa, il y a trois ans. La crise actuelle avec l’Inde, qui vient d’exploser et que le Canada s’affaire tant bien que mal à gérer, en est l’exemple parfait, dit-il aujourd’hui.

Que le gouvernement indien se dise enfin prêt à collaborer à l’enquête sur le meurtre de Hardeep Singh Nijjar est encourageant. Le nouveau virage de Justin Trudeau vers la transparence en matière d’ingérence aurait cependant dû s’accompagner, en amont, d’un peu plus de prévoyance.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.