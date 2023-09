La honte s’invite aux Communes

Il n’y a pas de mots pour décrire la bêtise du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui a réussi à transformer la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en une bourde diplomatique qui a fait le tour du monde. En invitant par mégarde un ancien combattant nazi aux Communes, M. Rota a discrédité le gouvernement Trudeau, il a souillé la réputation du Canada sur la scène internationale et il a achevé sa crédibilité.

Ses excuses et ses explications ne suffisent pas. M. Rota doit démissionner de son poste de président, comme l’exigent le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique. Le député libéral fera moins de mal sur les banquettes arrière des Communes.

À ceux qui affirment que M. Rota, tout contrit, mérite une deuxième chance, nous conseillons une relecture attentive du rôle et des responsabilités du président de la Chambre des communes dans notre régime parlementaire. Élu par ses pairs, le président interprète et applique les usages de la Chambre, veille au bon déroulement des travaux, assume des responsabilités administratives et diplomatiques, telles que l’accueil des dirigeants d’autres pays et des dignitaires étrangers. Il peut même agir comme représentant de la Chambre et porte-parole lors d’événements internationaux.

Comme l’a bien résumé le député néodémocrate Peter Julian, le président « est le visage de la Chambre », celui qui représente « les députés et [leur] engagement commun envers les principes et les institutions démocratiques ». Peut-on imaginer un seul instant que M. Rota puisse désormais accomplir ses fonctions sans devenir une distraction ? Il n’aura ni la sérénité ni le respect de ses pairs à l’échelle internationale pour représenter dignement le Canada et ses institutions démocratiques. Le fait qu’il ne l’ait pas encore compris est en soi un autre indicateur de son terrible manque de jugement.

M. Rota s’est excusé d’avoir invité Yaroslav Hunka aux Communes lors de la visite du président Volodymyr Zelensky. Il a pris l’entièreté du blâme, en disant avoir agi seul. Personne, parmi ses collègues parlementaires ou la délégation ukrainienne, n’était au courant de ses remarques ou de ses intentions, a-t-il affirmé. M. Rota a présenté Hunka comme « un héros ukrainien, un héros canadien », ce qui lui a valu une ovation.

Quelques heures plus tard, les Amis du Centre Simon-Wiesenthal révélaient que Hunka avait fait partie d’une unité de volontaires placés sous le commandement des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La division dont il faisait partie était « responsable du massacre de civils innocents avec un niveau de brutalité et de méchanceté inimaginable », a dénoncé l’organisme.

Voilà qui pose de sérieuses questions sur le processus de validation du président de la Chambre des communes, d’autant plus que la présence au Canada de militaires ukrainiens ayant fait partie des SS a déjà fait l’objet d’une commission d’enquête, en 1986. On ne parle pas ici d’un fait caché ou inédit, même si l’histoire est ancienne. La perspective et le recul historique auraient permis à Anthony Rota de faire la part des choses.

Et que dire de ses excuses ? Elles sont d’un simplisme bon enfant. Son intention était « de démontrer que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’est pas nouveau, que les Ukrainiens sont malheureusement soumis à une agression étrangère depuis trop longtemps et que cela doit cesser ». Quelle profondeur de raisonnement.

Cette histoire est un sale gâchis. Même si Anthony Rota s’évertue à prendre tout le blâme pour ses actions, il n’en demeure pas moins que ses gestes et la fonction qu’il occupe entraînent la responsabilité morale du Canada. Des députés ou des membres de leurs familles respectives ont combattu le fascisme et l’antisémitisme. Certains parmi eux, dont M. Zelensky, sont les descendants directs des victimes de l’Holocauste, exterminées par millions parce qu’elles étaient juives.

Par son erreur de jugement, le président Rota a contraint ses homologues à applaudir aux Communes un vétéran nazi, un complice des atrocités innommables commises par le Troisième Reich. Il a invité la honte aux Communes. Il a brisé irrémédiablement le lien de confiance dont il a besoin pour exercer ses fonctions, comme l’a résumé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Le gouvernement Trudeau portera l’odieux de cette bévue sur la scène internationale. La Russie fait déjà ses choux gras de l’affaire, en donnant des leçons de morale et d’histoire au Canada pour avoir manqué à son devoir de mémoire face à l’Holocauste et au fascisme. Sur X, l’ambassade russe au Canada a déploré la glorification par le Canada de « bouchers nazis ».

Ces jours-ci, le Kremlin n’a pas besoin de mots maléfiques pour faire son oeuvre de propagande. À l’échelle nationale, le président russe, Vladimir Poutine, a justifié l’invasion de l’Ukraine comme une opération de nettoyage visant à « démilitariser et à dénazifier » le pays voisin. Gracieuseté du Canada, il a du matériel pour promouvoir cette théorie fumiste.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.