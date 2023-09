Logement et climat, des alliés objectifs à réconcilier

Mis au pied du mur, le premier ministre de l’Ontario a fermé la porte vendredi à l’ouverture des terres protégées de la « Ceinture de verdure » de Toronto. Convoitée pour la construction de logements qui lui font impitoyablement défaut, la zone est à la fois un poumon et un garde-manger essentiels à la région élargie du Golden Horseshoe. Ce n’est pas la première fois que Doug Ford faisait cette promesse ; cette fois serait la bonne, a-t-il laissé entendre.

Il faut dire que le projet n’avait pas que pris l’eau, il coulait à pic. Dans un rapport incendiaire, la vérification générale avait démoli point par point la nécessité d’amputer la « Ceinture de verdure » afin d’y construire 50 000 habitations en réponse à la crise du logement. Elle a surtout mis au jour un processus précipité entaché par des irrégularités et du favoritisme, ce qui a été corroboré par le commissaire à l’intégrité. Deux ministres et deux hauts fonctionnaires sont tombés. Un vrai gâchis.

Au-delà de ce désespérant scandale politique, les forces qui se sont affrontées pendant près d’un an dans l’ombre de la « Ceinture de verdure » ont mis en exergue un dialogue de sourds entre protecteurs du climat et défenseurs du droit au logement. Quand on prend le problème par la lorgnette du bien commun, on constate pourtant qu’on a là deux alliés objectifs, qu’il va bien falloir réconcilier.

Pressentant l’effet délétère non pas d’une double, mais bien d’une triple crise (du climat, de la mobilité et de l’habitation), le groupe mairesses et maires en action a essentiellement lancé ce message, en juin dernier. Son appel à un changement de paradigme en matière de développement place la densification et la mise à profit des terrains sous-utilisés au sommet de sa liste de voeux.

L’adoption du principe d’étalement zéro de même que la protection des milieux naturels figurent aussi à ses chantiers rêvés. De Montréal à Sherbrooke en passant par Québec, Bécancour, Trois-Pistoles, Joliette ou Normandin, ils sont maintenant près d’une soixantaine d’élus à suivre cet idéal.

Le test du réel peut cependant s’avérer ingrat, comme le constate un des signataires de la première heure, Guy Caron. Le maire de Rimouski fait l’objet de tirs nourris de la part des défenseurs d’une forêt située dans le district de Pointe-au-Père, où la Ville projette de construire 800 nouvelles portes. Le front citoyen estime que ce projet est une forme d’étalement urbain qui ne dit pas son nom. Il presse la Ville de retourner à sa table à dessin pour mettre à l’abri un milieu jugé essentiel à la lutte contre le climat.

Il manque 2500 portes pour atteindre le taux d’équilibre à Rimouski. C’est énorme, étant donné que le terrain de Pointe-au-Père représente 75 % de la réserve foncière municipale. Au Devoir vendredi, Guy Caron a convenu que, sans crise du logement, il n’aurait pas été question de développer ce secteur excentré sans rues ni services préexistants. Mais voilà, la crise est là, et Rimouski, explique-t-il, a les mains liées par un schéma d’aménagement qui ne prévoit pas de fortes densifications au centre-ville.

C’est un peu court. Il faut s’attendre à d’autres questionnements semblables un peu partout au Québec. Ce fut déjà le cas en avril dans le secteur Aylmer, où l’on s’inquiétait du sort qui sera réservé au corridor écologique Champlain-Voyageurs. En mai, c’est le sort du boisé Colonial, à Victoriaville, qui préoccupait les résidents. Toutes ces objections de conscience posent des questions légitimes, qu’on ne peut plus éviter.

C’est le cas ces jours-ci à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le groupe SOS Boisés de la Pinède en a contre l’encadrement de la construction résidentielle dans les quatre lots de la pinède de l’île Sainte-Thérèse. Comme le maire Caron, la mairesse suppléante, Mélanie Dufresne, a promis de faire le nécessaire pour limiter l’empreinte au sol et empiéter le moins possible sur la canopée. Au Canada français, elle a toutefois plaidé l’impératif de trouver un « équilibre entre développement et environnement ».

C’est essentiel, bien sûr, mais le point d’équilibre doit bouger, comme on l’a vu récemment à Nicolet. Désireuse de protéger une partie du boisé privé qui aurait autrement été sacrifié en entier au profit du développement du Faubourg du Ruisseau, la Ville a émis le souhait d’en exproprier une portion au bénéfice de ses citoyens. La mairesse, Geneviève Dubois, a aussi prévu que, si des milieux sensibles et à forte valeur ajoutée sont recensés au cours du processus, ceux-ci devront être transformés en parcs, en espaces publics, en sentiers ou laissés à leur état naturel.

Voilà de quoi inspirer les élus qui s’illusionnent en s’imaginant qu’ils pourront trouver ce nouvel équilibre en reproduisant les mêmes formules usées sans prendre la peine de dépoussiérer leurs schémas d’aménagement datés. Les municipalités ont une panoplie de pouvoirs nouveaux et anciens. Qu’elles en usent pour développer de nouveaux modèles écoresponsables et, au passage, pour forcer la main des promoteurs et des développeurs. Eux aussi ont le devoir d’embrasser ce changement de paradigme.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.