Que valent nos services publics?

Tous les bannières vertes du Front commun intersyndical, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Montréal samedi pour revendiquer haut et fort un contrat de travail digne et respectueux. Force est d’admettre que le contexte de pénurie, de retard salarial et de surcharge des réseaux force le gouvernement à s’interroger très sérieusement sur ce que valent ses services publics et sur ce qu’il est prêt à consentir financièrement pour les redorer.

Vendredi, pendant que les manifestants préparaient leurs pancartes, le Protecteur du citoyen envoyait un message percutant, qui n’a pas échappé aux syndicats. En guise d’ouverture à son Rapport annuel 2022-2023, Marc-André Dowd s’interroge sur les effets néfastes de la pénurie de main-d’oeuvre dans les secteurs publics, notamment sur la qualité et la personnalisation des services. « À l’échelle des services publics […], le manque de personnel ne peut devenir l’excuse toute trouvée pour légitimer des lacunes et des atteintes aux droits », écrit-il, en appelant à la mobilisation des autorités pour sortir de cette impasse.

Ce rapport annuel relate le récit triste, parfois tragique, de personnes, « dont certaines parmi les plus démunies de la société », qui n’ont pas eu accès aux services publics auxquels elles étaient en droit de s’attendre. Le protecteur les énumère : des délais indus, des pertes de documents, des erreurs, des diminutions de services, la congestion de lignes téléphoniques, des décisions administratives rigides. Sans grande surprise, le secteur névralgique de la santé et des services sociaux dispose d’un bilan sombre : ce réseau souffre d’une équation mathématique vouée aux constats d’échec, car les besoins de la population sont en croissance, et l’accès aux ressources professionnelles est de plus en plus difficile.

Les constats de M. Dowd ne sont pas étonnants, car les trois dernières années ont servi à mesurer l’effet draconien du manque de ressources humaines et de la surcharge imposée à ceux qui restent, surtout dans les réseaux de l’éducation et de la santé. Ces deux structures piliers du Québec se craquellent. La rétention et l’attractivité font défaut. Les syndicats ont raison de le déplorer.

Les syndiqués brandissent aussi le dernier rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur l’état et l’évolution de la rémunération des salariés en 2022. Il est venu confirmer un retard salarial de près de 12 % par rapport aux autres salariés québécois, et de 8,7 % par rapport au secteur privé. Si on tient compte des avantages sociaux, des heures de présence au travail et du salaire, les employés du secteur public affichent un retard de presque 4 % par rapport aux autres salariés. À ces éléments de contexte, on peut ajouter l’augmentation salariale de 30 % versée récemment aux députés de l’Assemblée nationale, pour mieux s’accorder notamment au secteur privé. Et une proposition d’augmentation des salaires des policiers de la Sûreté du Québec de 21 % sur cinq ans — incroyable, mais vrai, ceux-ci ont rejeté cette offre dans une proportion de près de 60 % à la mi-septembre.

La négociation s’intensifie entre Québec et les quatre grandes centrales syndicales, qui continueront de solliciter leurs 420 000 membres jusqu’à la mi-octobre pour récolter des votes de grève. Nous voilà entrés dans un acte de la négociation qui permet de bien mesurer l’éloignement des positions des deux parties. Québec estime que l’inflation des cinq prochaines années sera d’environ 11,5 %, et c’est ce qu’il offre aux employés de l’État sur cinq ans, en plus d’ouvrir la porte à des offres différenciées, par exemple pour les infirmières. Le Front commun espère un contrat de trois ans, et il veut introduire dans les conventions collectives un mécanisme permanent d’indexation basé sur l’IPC (indice des prix à la consommation). Sa demande est donc de 100 $ par semaine la première année ou l’IPC + 2 % ; l’IPC + 3 % la deuxième année ; et l’IPC + 4 % la dernière. On peut sans grand mal prédire que le recours aux grèves, ponctuelles sinon illimitées, sera utilisé cet automne.

Malgré un contexte où ils disposent d’arguments percutants, les syndicats ne pourront occulter le cadre financier dans lequel Québec reçoit ces demandes. Le premier ministre, François Legault, et sa présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, travaillent avec des marges budgétaires déficitaires : le Québec affichait en 2022-2023 un déficit de 4,57 milliards de dollars. Chaque point de pourcentage d’augmentation salariale des employés du secteur public lui coûtera en outre 600 millions de dollars. La capacité de payer du Québec doit évidemment déterminer la marge de manoeuvre que Québec est prêt à consentir.

On pourra bien sûr espérer aussi que l’intensification des moyens de pression ne perturbera pas trop le quotidien des citoyens, même si c’est bel et bien comme cela qu’on bâtit un rapport de force. Mais à quoi tient, au fond, cet argument ? Les citoyens, comme le rappelle à bon droit le Protecteur du citoyen, pâtissent déjà tous les jours et de nombreuses manières d’un appauvrissement et d’un affaiblissement de nos secteurs publics.

