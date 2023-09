La protection de l’enfance en crise

Si les services de protection de l’enfance sont scrutés à la loupe au Québec et qu’on ne leur pardonne ni leurs errements ni leurs débordements, c’est bel et bien parce que leur mission vise les plus vulnérables d’entre nous tous, les tout-petits, pour qui l’ajout d’un délai ou le manque de ressources est vital.

Dans un récent cri du coeur, la bâtonnière du Québec qualifie de crise « gravissime » le croisement de deux réalités explosives : l’augmentation galopante du nombre de signalements à la DPJ et la multiplication des reports et des délais devant les tribunaux.

Dans une entrevue accordée à La Presse, Me Catherine Claveau s’alarme du danger que représente une surcharge du système judiciaire de protection de l’enfance. « Il est plus que temps d’agir afin d’éviter que les drames vécus dans les dernières années ne se reproduisent », maintient-elle. Le Québec n’a pas oublié le drame de la fillette de Granby, qui symbolisait à lui seul l’échec lamentable de tout un système. La petite, décédée aux mains de sa marâtre, était connue de toute la chaîne des services sociaux, policiers, scolaires et de protection de l’enfance, qui n’ont malgré tout rien pu faire pour qu’elle survive à ses bourreaux.

Cette mort horrible a provoqué un véritable électrochoc. Les travaux sages, fouillés et pertinents de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse ont permis d’identifier les failles, de pointer les aberrations, de recommander une marche à suivre nécessaire pour désankyloser ce système de protection de l’enfance surchargé, embourbé, paralysé. Des pas ont été faits, des sommes ont été investies, mais il demeure deux problèmes majeurs qui condamnent la DPJ à risquer de mettre sa mission première en péril. D’abord, la DPJ sert de porte d’entrée à des cas qui ne devraient pas lui être destinés, ce qui encrasse son fonctionnement. Ensuite, le manque de ressources et la surjudiciarisation des dossiers des enfants entraînent des délais qui ne correspondent en rien au caractère urgent que devrait revêtir le traitement des cas.

Dans son rapport devenu une référence, la présidente de la commission spéciale, Régine Laurent, rappelait que le recours aux services de la DPJ devait être exceptionnel. « Nous devons voir la protection de la jeunesse comme étant les “soins intensifs” des services sociaux pour les enfants », peut-on lire dans le document. « La majorité des situations devrait ainsi trouver réponse dans les services préventifs. »

Cet état de fait semble toujours constituer la norme. Citée dans La Presse, une étude menée par des chercheurs canadiens et américains en travail social a démontré qu’un enfant sur cinq au Québec était signalé à la DPJ au cours de sa vie. Un sur dix était pris en charge par les services sociaux. Un sur vingt était placé hors de son milieu familial. Ces statistiques effarantes corroborent cet état d’engorgement perpétuel subi par les DPJ, qui pâtissent de la faiblesse des services de prévention en amont. En 2022-2023, les directeurs de protection de la jeunesse ont reçu 135 839 signalements, une hausse de 2,4 % des cas par rapport à l’année précédente.

Si les cas de négligence, de sévices physiques et de violence psychologique aboutissent à « l’urgence », c’est que les services de soutien psychosocial en amont sont insuffisants. La prévention demeure sans contredit la clé pour stopper ou atténuer les problèmes avant qu’ils deviennent urgents, mais plusieurs embûches se dressent sur sa route. Les services de garde, milieu de repérage et d’éducation par excellence, sont souvent boudés par des familles issues de milieux défavorisés, plus à risque de reproduire des comportements nuisibles aux enfants. Sur le terrain, les groupes communautaires si précieux pour leurs actions ciblées et collaboratives manquent de ressources. Dans les écoles, enfin, où l’action préventive pourrait briller, les services psychosociaux sont distribués au compte-goutte, compte tenu de la pénurie de personnel.

Quant à l’encombrement judiciaire, il devrait grandement préoccuper les autorités concernées, à commencer par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. La congestion dans les tribunaux entraîne des délais qui font tomber des causes et laissent des accusés de crimes sexuels et d’abus physiques errer sans avoir été jugés. C’est déjà grave. Voilà que des enfants, parfois âgés de quelques mois à peine, voient l’analyse de leur dossier voguer de report en report, ce qui les maintient parfois dans une situation familiale non souhaitable ou les force à être trimballés de milieu en milieu, le temps d’accéder à une audience.

Un effet de prudence exacerbée suivant la faillite de Granby pousserait les intervenants à avoir plus systématiquement recours au judiciaire, même si ça n’est pas nécessaire. C’est un boulet additionnel pour un système qui n’a plus les moyens de perdre des enfants, auxquels on doit la plus attentive des sollicitudes.

