Un bilan nuancé pour Legault

Le premier ministre François Legault a eu droit à un bulletin tout en contrastes cette semaine lors du Sommet sur l’ambition climatique de l’Organisation des Nations unies (ONU). Pendant que l’ex-président américain Al Gore le qualifiait de « héros » pour avoir décrété l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures au Québec, lors d’un entretien à New York, nos environnementalistes locaux critiquaient son manque d’ambition.

L’épisode illustre toute la complexité de la lutte contre les changements climatiques. Même ceux qui avancent dans la bonne direction sont jugés durement parce qu’ils devraient courir vers l’économie verte plutôt que de marcher.

Sur papier, le Québec fait figure de bon élève. En 2013, il fut le premier au Canada à se joindre à la Bourse du carbone avec la Californie, alors que tant de provinces (et le chef du Parti conservateur du Canada) luttent âprement, encore aujourd’hui, contre la taxe sur le carbone. C’est en raison de sa décision de mettre un terme définitif à l’ère des hydrocarbures que le premier ministre Legault a été invité au Sommet sur l’ambition climatique par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

Peu de nations peuvent se targuer d’être citées en exemple par le leader onusien, réputé pour la dureté et la lucidité de ses propos sur le manque de courage et de conviction dans la lutte contre les changements climatiques. À New York, il a conclu le Sommet sur l’ambition climatique en prévenant l’humanité que sa dépendance aux énergies fossiles avait « ouvert les portes de l’enfer ». Jugeant qu’il n’est pas trop tard pour limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius, il a exhorté les dirigeants du monde à écrire un avenir différent.

Les deux plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis et la Chine, brillaient par leur absence, de même que le Royaume-Uni, qui vient d’annoncer un recul dans son plan de lutte contre les changements climatiques. Un responsable de l’ONG World Ressources Institute, David Waskow, a trouvé l’expression juste pour qualifier les petits pas des uns et le désengagement des autres. « C’est un peu comme essayer d’éteindre un brasier avec un tuyau percé », a-t-il dit.

Vu du Québec, une petite nation à l’échelle des ambitions climatiques mondiales, l’état des lieux est démotivant. Tous nos efforts s’apparenteront à une goutte d’eau dans un océan en surchauffe. Et pourtant, il faut persévérer et montrer l’exemple à l’échelle du continent nord-américain, pour stimuler l’adhésion à la lutte contre les changements climatiques. Ceux-ci nous frappent de plein fouet de toute façon. Au terme d’un autre cycle d’incendies, d’inondations, de chaleur extrême et autres calamités au Québec, nous n’avons d’autre choix que de miser sur l’adaptation aux changements climatiques et l’accélération de la transition vers une économie verte.

Le gouvernement Legault n’est pas parfait en matière de lutte contre les changements climatiques, mais il est le reflet d’un Québec qui avance à vélo et recule en pick-up sur la question environnementale. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas à la hauteur de nos prétentions de décarbonation rapide de l’économie, fait remarquer le président du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement, Alain Webster. Le secteur des transports est le principal facteur de vulnérabilité, alors que le parc automobile augmente (plus vite que la croissance démographique dans certaines régions), et ce, au profit de véhicules plus énergivores. En parallèle, le transport collectif se remet trop lentement des effets de la pandémie sur les habitudes de déplacement et souffre de sous-financement et de sous-investissement. C’est bien là un créneau d’intervention prioritaire, mais on ne pourra pas améliorer la part modale du transport collectif sans améliorer l’offre et contenir en même temps l’étalement urbain.

La cible de réduction du Québec, fixée à 37,5 % d’émissions de GES par rapport au niveau de 1990, n’est pas parmi les plus ambitieuses au monde. Elle a été fixée en 2015, et elle vieillit mal. Les scientifiques estiment qu’il faut désormais réduire les émissions de GES d’au moins 43 % par rapport au niveau de 2019. Les Québécois émettent par ailleurs neuf tonnes par année de GES par habitant, soit le double de la moyenne mondiale. En revanche, ils ont le meilleur bilan de toutes les provinces du Canada.

Le verre est à moitié plein ou à moitié vite, selon votre dosage personnalisé d’anxiété climatique, d’optimisme et de morosité. Nous devons en faire plus, à n’en point douter. Tout en exigeant du gouvernement qu’il fasse preuve d’un leadership assumé, ne perdons pas de vue que la responsabilité de la lutte contre les changements climatiques est à la fois individuelle et collective. L’incontournable recherche de sobriété énergétique, clef de voûte d’un effort renouvelé pour abaisser la température mondiale, nous invite à agir à la fois sur le terrain des politiques publiques et sur celui de la modification de nos comportements et habitudes de surconsommation.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.