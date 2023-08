Le réseau de la santé perd des médecins de famille

Il faudra bientôt scruter les enjeux de pénurie de main-d’oeuvre au Québec surtout sous l’angle de la capacité de rétention, plutôt que de se désâmer pour former de nouveaux professionnels susceptibles de prendre leurs jambes à leur cou peu de temps après leur embauche. Non seulement nous apprêtons-nous à vivre une rentrée scolaire douloureuse au Québec, faute de profs dûment qualifiés, mais du côté de la médecine familiale, où de plus en plus d’omnipraticiens quittent le régime public, la désaffection vient aussi durement plomber nos ambitions.

Le Globe and Mail explore la question avec une franchise dérangeante dans un récent dossier percutant intitulé « Pourquoi plus de médecins de famille au Québec quittent le régime de santé public ». En gros ? Parce que la banqueroute du régime universel, dont on se faisait jadis une fierté, provoque apparemment un double exode vers le privé, et des médecins, et des patients, qui n’en peuvent plus des promesses d’accès facile à un médecin de famille qui ne se réalisent pas, ou difficilement, en raison des nombreuses réformes.

Les chiffres sont éloquents : au printemps dernier, recense le Globe and Mail, le Québec comptait 642 médecins non participants au régime public de l’assurance maladie, dont 432 omnipraticiens, ou 4,13 % de la flotte totale. Pendant ce temps, dans le reste du Canada, seuls 12 médecins s’affichaient en exercice hors du régime public. En 2012, le Québec comptait 2,1 % de non-participants de ses médecins de famille, ce qui semble démontrer une accélération de la tendance, puisque leur proportion a doublé. Au paradis du privé, pas de temps d’attente, aucune course à obstacles pour avoir accès aux professionnels de la santé, une gestion personnalisée qui fait envie, des suivis hors pair, mais… une facture très salée. Des propriétaires de cliniques de médecine totalement privées ne s’en cachent pas : plus le régime public périclite, meilleures sont les affaires. C’est un constat qui fait mal là où il tombe, soit en plein coeur de l’universalité, de l’accessibilité et de la qualité des services, auxquelles le Québec prétend. Le ministre de la Santé détient un pouvoir inscrit en toutes lettres dans la Loi sur l’assurance maladie, et c’est celui d’agir pour stopper la saignée s’il juge que le nombre de médecins non participants est trop élevé. C’est un pensez-y-bien.

La tendance n’est pas entièrement neuve. Au tournant des années 2000, on a commencé à voir de jeunes médecins quitter le régime public peu après l’obtention de leur licence. Les conditions de pratique, les exigences différentes des nouvelles générations de médecins pour un meilleur équilibre de vie et la tendance lourde du gouvernement à multiplier les réformes en santé sont autant de facteurs qui ont sûrement contribué à petite ou grande échelle au départ de ces médecins, pourtant formés à fort prix par le Québec pour venir se rallier au régime public. Dans une société où la population est vieillissante, il manque environ 1000 médecins de famille au Québec. Chaque année, des postes de résidence en médecine familiale ne sont pas pourvus, faute de candidats.

Le revers de cette situation préoccupante est que 89,4 % de la population a accès à un « service de première ligne » — on ne dit plus à un « médecin de famille », car quelque 700 000 Québécois ont désormais un « groupe de médecins » vers qui se tourner. Il reste des orphelins, et il pourrait bien s’en ajouter quelques-uns, car chacun des médecins qui quittent le régime public laisse des centaines de patients en plan, voire des milliers, que les collègues doivent tant bien que mal se redistribuer. L’équation est complexe. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a promis que seraient ajoutées 660 places additionnelles dans les facultés de médecine au cours des quatre prochaines années, mais il devrait s’inquiéter aussi de la capacité à retenir les médecins dans les filets du public.

Le gouvernement Legault a-t-il contribué un peu malgré lui à cet emballement pour le privé ? Non seulement avec ses réformes mammouths rebrassant sans cesse les structures, comme le projet de loi 15, dont l’étude détaillée commençait lundi, mais aussi en raison de son penchant manifeste pour les agences privées. Flirter d’aussi près avec le privé a-t-il entraîné un phénomène de banalisation au point où un monument d’universalité comme la santé se vide peu à peu de sa substance ? Comble de la banalisation, notre reporter Marie-Eve Cousineau relatait récemment cette situation absurde : des patients d’un groupe de médecine familiale ont été soumis à une publicité défilant sur l’écran de la salle d’attente qui les invitait à fréquenter une clinique médicale entièrement privée, logée juste à côté du GMF.

Le ministre Dubé affirme qu’il a plusieurs fers au feu pour, espère-t-il, améliorer la situation : projet de loi 15, négociations du secteur public et discussions à venir avec les deux fédérations de médecins. Avant de se retrouver avec un régime public de pacotille, mieux vaudrait en effet arriver à des solutions constructives.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.