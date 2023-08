Crise permanente en vue

Y aura-t-il un prof dans la classe ? À pareille date l’an dernier, Le Devoir s’interrogeait en éditorial sur les affres de la rentrée. Environ 1400 postes de professeurs à temps plein ou à temps partiel étaient vacants à quelques jours de la rentrée. Changeons quelques virgules ici, mettons les chiffres à jour, et ce portait désolant d’une société en faillite tient toujours, un an plus tard. Nous vous l’annonçons en primeur : la situation sera pire l’an prochain, car les déterminants de la crise restent immuables.

Les départs à la retraite en enseignement, la pénurie de main-d’oeuvre, la détérioration des conditions de pratique et le désintérêt pour ce métier de plus en plus exigeant concourent à faire de ce problème un thème récurrent du débat public. Cette année, la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) estime que 2000 postes à temps plein et 3000 postes à temps partiel restent à combler, alors que les familles s’affairent à préparer le sac à dos de la rentrée. Le reste est à l’avenant. Il y a aussi un manque de 54 postes de direction, de 1440 techniciens en éducation spécialisée, de 1608 éducateurs en service de garde et de 912 psychorééducateurs, orthophonistes et psychologues.

La situation évolue de jour en jour, alors que les écoles déploient des trésors d’imagination pour recruter du personnel, mais pas au point d’espérer un redressement. Le ministre de l’Éducation, un homme qui ne rate pas une occasion de se mettre les pieds dans les plats, en est rendu à souhaiter qu’il y ait « un adulte » par classe pour la rentrée, peu importent les qualifications. C’est surtout pour ses propos sur la maternelle que Bernard Drainville a retenu l’attention.

Défiant toute logique, le ministre de l’Éducation a suggéré de confier les classes de maternelle en priorité aux nouveaux professeurs, partant de la prémisse qu’elles sont « moins exigeantes ». Les enfants jouent, ils font la sieste, il n’y a pas de devoirs… La vision de Drainville fait de la maternelle une espèce de paradis où les enfants arrivent dans un état de pureté attendrissant. Ils ne présentent pas de signes précurseurs de troubles d’apprentissage, de comportement ou de langage, ils viennent tous de foyers harmonieux, épargnés par la pauvreté économique ou affective, ils dorment tous à la même heure, ils se réveillent en même temps et ils s’amusent avec un rien.

Le monde de l’éducation a vite condamné cette vision méprisante du métier d’enseignant au préscolaire, comme si c’était l’endroit où on peut se reposer avec une tâche allégée. Égide Royer, psychologue spécialisé en réussite scolaire, explique que la difficulté d’un groupe tient d’abord à sa composition, et non à son âge. Des classes « faciles » ou « difficiles », il y en a à tous les niveaux. Par ailleurs, les déterminants de la réussite sont tellement importants au préscolaire et dans les deux premières années du primaire qu’il faudrait penser à mettre les enseignants les plus qualifiés, et non les moins expérimentés, dans ces postes importants.

Par ses propos qui déconsidèrent l’enseignement préscolaire, Bernard Drainville offre sur un plateau d’argent une occasion de mobilisation des syndicats de l’enseignement, en pleine période de négociations. Ceux-ci dénoncent la détérioration des conditions de pratique depuis des années. Le décrochage des enseignants en est la preuve la plus concrète. Le quart d’entre eux désertent l’enseignement dans les cinq premières années de pratique.

Les syndicats doivent aussi faire leur bout de chemin et envisager des solutions novatrices dans un contexte de crise qui ira de mal en pis. Le Québec forme environ 3250 nouveaux professeurs par an, alors que 4200 quittent le métier pour la retraite ou de nouveaux défis professionnels. Le fossé ne cessera de s’agrandir, avec comme seule solution l’embauche d’enseignements non qualifiés, un drame qui affecte déjà la qualité de l’enseignement et la réussite scolaire, tel le révèle le récent rapport de la vérificatrice générale. Le ministère de l’Éducation, opaque monstre bureaucratique, ne collige même pas de données sur le profil de près de 27 000 enseignants non qualifiés.

Les solutions magiques n’existent pas. Bernard Drainville a hérité d’une situation empoisonnée qui nécessitera un bouquet de mesures s’inscrivant dans la durée. Parmi les initiatives intéressantes, signalons les projets pilotes d’aide à la classe, avec le recours au personnel de soutien. L’expérience sera élargie de 100 à 200 écoles cet automne. Il faut un accord avec les syndicats pour en faire un programme universel.

L’augmentation de salaire semble un incontournable, mais elle ne sera pas la seule source de rétention du personnel. Les nouveaux enseignants héritent souvent des tâches complexes, morcelées, et d’horaires imprévisibles, résultat d’un système basé sur la primauté de l’ancienneté. Québec souhaite un peu de souplesse des syndicats à cet égard. C’est aussi une avenue à explorer dans une approche globale pour valoriser le métier et semer pour l’avenir.

