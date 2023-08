Le temps des consultations

Les politiciens sont de retour de vacances et ils ont placé la décarbonation du Québec et la réflexion sur nos besoins en énergies vertes au sommet de leurs préoccupations principales. C’est une excellente nouvelle. Espérons que le gouvernement Legault va créer les conditions gagnantes pour la tenue d’un débat ouvert et serein sur les filières énergétiques les plus adéquates pouvant mener le Québec à son objectif de carboneutralité d’ici 2050.

En l’espace d’une semaine, nous voilà plongés dans un débat portant sur les vertus et les dangers de l’énergie nucléaire, gracieuseté du p.-d.g d’Hydro-Québec, Michael Sabia, qui a commandé une étude sur la faisabilité d’une relance de la centrale nucléaire Gentilly-2, fermée en 2012. En outre, le premier ministre, François Legault, et son ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ont débattu par points de presse interposés sur la nécessité de diminuer le parc automobile — M. Fitzgibbon affirme qu’il faut le réduire au moins du tiers, mais M. Legault ne s’aventure ni sur une cible ni sur une date.

Émettons le souhait que cet examen soit balisé et circonscrit, et qu’il s’accompagne justement de cibles et d’objectifs concrets qui ne laisseront place ni aux interprétations ni aux reculs politiques. L’urgence climatique s’accommode mal du flou artistique.

Hydro-Québec produit en ce moment quelque 200 térawattheures (TWh) et projette d’en avoir besoin de 100 de plus pour atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 30 ans. Où trouver cette énergie? Le gouvernement doit être prêt à mener la discussion dans un esprit de largesse et les citoyens doivent faire preuve d’ouverture d’esprit et de souplesse. On ne réussira pas à diminuer notre consommation d’énergies émettrices de gaz à effet de serre en un tournemain. Oui, il y aura des changements d’habitudes, des deuils et des inconforts. Soyons cohérents avec nos ambitions.

Il est trop tôt pour dire si la relance de Gentilly-2 est une bonne idée. Rouvrir le champ du nucléaire comporte des implications sérieuses, et celles-ci dépassent largement le boom économique dont pourrait bénéficier une région. Il faut tenir compte de l’enfouissement des déchets radioactifs, du coût par KWh — que certains experts évaluent à 15 à 25 ¢, ce qui est énorme —, de l’acceptabilité sociale, et des enjeux liés à la sécurité, qui ne sont pas minimes. Gentilly-2 a fermé en 2012 pour des raisons économiques, car sa réfection aurait été trop coûteuse, mais c’était dans la foulée de la catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon.

Le ministre de l’Énergie a raison quand il dit qu’il « est prématuré de conclure qu’on peut faire du nucléaire à des coûts raisonnables et à des fins environnementales où les gens vont être confortables ». Le gouvernement est donc loin d’une décision, mais il n’est pas fermé à l’idée de faire un examen minutieux des possibilités. Il serait irresponsable de ne pas envisager toutes les possibilités.

Un projet de loi visant l’encadrement et le développement d’énergies propres sera en préparation cet automne et, à cet effet, le gouvernement a lancé un processus de consultation cet été, qui devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. Espérons que cet appel à tous sera large et permettra la tenue d’échanges posés, menés sur une durée conséquente avec l’ambition du projet.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.