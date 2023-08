Du droit de grandir dans un monde sain

En 1972, le Montana, fort de ses montagnes, ses plaines, ses prairies et ses forêts généreuses, a adopté dans sa Constitution un « droit à un environnement sain et propre ». Cette petite graine, alors plantée en toute innocence au profit des générations « présentes et futures », a produit cette semaine un fruit juridique aussi inattendu que fort en symbole.

S’appuyant sur ce droit, la juge Kathy Seeley a tranché en faveur d’un groupe de jeunes qui accuse les agences gouvernementales locales d’enfreindre la Constitution de leur État en soutenant l’industrie des énergies fossiles. Sa décision signe une victoire inédite pour ce genre d’actions en justice, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même au Canada, où l’on recense plus d’une trentaine de contestations liées au climat dans la base de données sur les litiges climatiques de l’Université de Columbia.

Ce faisant, la juge Seeley n’a pas que semé l’espoir dans les rangs écologistes, elle a aussi semé la tempête dans la société civile. De nombreux détracteurs ont qualifié sa décision de loufoque. Dans la foulée, les seize plaignants, aujourd’hui âgés de 5 à 22 ans, ont fait l’objet d’attaques nourries sur les réseaux sociaux. On les a tour à tour décrits comme des rêveurs, des inconscients et des idiots fidèles à leur réputation de « flocons de neige » fragiles et narcissiques.

Jusqu’à la porte-parole de l’État du Montana, qui a qualifié cette décision d’« absurde ». La ligne retenue par le bureau du procureur général (qui compte faire appel) ? « Les gens du Montana ne peuvent pas être mis en cause pour les changements climatiques. » Ce n’est pourtant pas ce que dit ce jugement de plus de 100 pages. Ni d’ailleurs ce qu’ont voulu faire valoir les avocats du groupe Our Children’s Trust, à l’origine de cette poursuite. Mais voilà, il est difficile de revenir en arrière maintenant que ce raccourci fautif circule librement. À plus forte raison avec la bénédiction du pouvoir politique.

Tout du long du procès, la juge Seeley a pourtant répété qu’il n’était pas question ici d’ordonner à l’État de remédier à son inaction en matière de lutte contre les changements climatiques. Ce que la juge a fini par invoquer inconstitutionnelle, au terme de sept jours d’audiences chargés, c’est uniquement une loi du Montana, une seule. En gros, cette loi interdit à l’administration locale de prendre en compte les conséquences des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le climat lors de l’attribution de permis à des entreprises d’énergies fossiles.

C’est cette interdiction qui, de l’avis de la juge, fait que la loi contrevient au « droit à un environnement sain et propre » des jeunes du Montana. Rien de plus, rien de moins.

Ainsi, si le terme historique est factuellement juste pour décrire la nature de la décision rendue par Kathy Seeley, il apparaît avec le recul un peu fort pour en qualifier aussi la portée. De fait, les limites de ce jugement sont circonscrites à une loi précise, dans cet État précis. On est loin d’une jurisprudence environnementale draconienne appelée à tout bouleverser sur son passage.

Beaucoup de bruit pour peu, en somme ? Pas si vite. Outre les deux parties qui ont défendu leurs points de vue avec aplomb, plusieurs climatologues sont venus présenter des éléments scientifiques que la cour a examinés avec la plus grande attention. Si ce procès dérange autant, c’est parce qu’il a en quelque sorte aussi permis, par la bande, de faire passer un test juridique à la science climatique.

Test que la science a par ailleurs réussi haut la main et sans équivoque, selon le chercheur Michael Burger, à la tête du Centre Sabin pour les litiges liés aux changements climatiques de l’Université de Columbia. « Ce que le tribunal a conclu, en fait, c’est que la science a raison », a-t-il expliqué au réputé New York Times. « Les émissions contribuent au changement climatique, les dommages climatiques sont réels, les gens peuvent subir des dommages climatiques individuellement et chaque tonne de GES compte. »

Mine de rien, cette reconnaissance tombe à point. La science climatique a encore du chemin à faire pour affermir ses assises juridiques, en dépit d’un consensus scientifique autrement bien dégagé. Ce jugement lui donne un salutaire tour de vis alors que nous vivons un été de tous les dangers avec des feux, des inondations et des températures records.

Ce faisant, il fait également miroiter une mécanique que plusieurs voudront reproduire. Y compris peut-être au Québec, qui a justement — et opportunément, on le sait maintenant — introduit dans sa Charte, en 2006, un droit semblable à celui qui a fait pencher la balance au Montana, soit celui de « vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité ».

Jusqu’ici, aucun recours semblable n’a encore abouti au Canada. Le Montana a ouvert une brèche qui pourrait changer la donne. Mieux, maintenant que ce droit fondamental a été reconnu devant un tribunal, ne serait-il pas opportun que nos décideurs en tiennent rigoureusement compte quand viendra le temps de soupeser leurs décisions futures ? On s’éviterait ainsi d’inutiles et coûteux détours juridiques.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.