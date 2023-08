Québec se trompe de cible en matière de droit à l’avortement

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, s’est attiré une poursuite bien méritée, la semaine dernière, pour avoir empêché la tenue d’un rallye antiavortement au Centre des congrès de Québec. Cette histoire devrait inciter les membres du gouvernement Legault à faire un travail d’introspection pour que sa recherche immuable de cohésion sociale n’entrave pas indûment le droit à la liberté d’expression.

L’organisme Harvest Ministries International, organisateur du « Rallye feu, foi et liberté », a mis ses menaces à exécution en déposant une poursuite de 200 000 $ contre la ministre Proulx, le Centre des congrès de Québec et le procureur général du Québec. Le recours survient à la suite de l’annulation d’un rassemblement de plus ou moins 200 personnes qui était prévu pour le mois de juin, à Québec.

Prétextant que la tenue de cet événement antiavortement allait à l’encontre « des principes fondamentaux du Québec », la ministre Proulx avait fait des pressions pour qu’il soit interdit. Elle avait vertement critiqué au passage la direction générale du Centre des congrès, une société d’État, pour avoir accepté la tenue de cet événement sans demander la permission.

Preuve que les paroles de la ministre Proulx n’avaient pas excédé la pensée de son gouvernement, le premier ministre, François Legault, avait exprimé son opprobre. « On n’ira pas permettre à des groupes antiavortement de pouvoir faire de grands spectacles dans des organismes publics », avait-il dit avant la période de questions à l’Assemblée nationale.

L’incident témoignait d’une conception pour le moins étroite des rapports entre le pouvoir politique et les dirigeants des sociétés relevant du gouvernement. La ministre Proulx fulminait parce que « son » p.-d.g. avait agi sans la consulter. « Il aurait dû avant tout prendre le téléphone et appeler soit ma sous-ministre, soit ma directrice de cabinet pour en discuter », avait-elle expliqué. Le « message » avait été passé auprès des sociétés d’État pour éviter qu’elles aillent à l’encontre des « principes fondamentaux » du Québec à l’avenir.

Cette vision centralisatrice à l’excès de la gouvernance et de l’autonomie des sociétés d’État et des organismes publics doit avoir fait sourciller leurs dirigeants. Leur a-t-on fourni au moins la liste des « principes fondamentaux » du Québec pour qu’ils puissent agir comme il se doit ? Un conseil d’ami : évitez de louer des lieux publics à tout organisme lié à l’Église catholique. Elle est viscéralement opposée au droit à l’avortement.

Quand on tire sur le fil de ces fameux principes, il ne reste guère plus à la fin qu’une vérité toute nue. Ces principes ne forment qu’une malhabile tentative du gouvernement caquiste pour travestir sa pensée politique en valeur universelle, alors qu’elle ne constitue qu’une forme d’expression parmi tant d’autres. Le gouvernement Legault sera bien mal outillé pour se défendre en cour. Évoquer des « principes fondamentaux », sans limitations claires et des objectifs urgents, ne suffit pas pour restreindre des droits fondamentaux.

Certes, le « Rallye feu, foi et liberté » véhicule des positions qui ne sont pas en phase avec celles d’une majorité de Québécois, mais cela ne cautionne pas son interdiction. La liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’association et la liberté d’expression lui permettent de véhiculer ses idées, aussi impopulaires soient-elles.

En fait, la liberté d’expression est un droit qui ne voudrait rien dire si elle se résumait à la bien-pensance. Elle englobe l’opinion dissidente, les propos qui choquent et qui provoquent, pour autant qu’ils ne tombent pas dans la diffamation, l’incitation à la violence ou le discours haineux.

Cela ne veut pas dire qu’un gouvernement élu démocratiquement n’a aucun pouvoir pour encadrer ou restreindre des droits fondamentaux, mais il doit le faire avec circonspection, et non sur un coup de tête parce qu’il est confronté à des visions ou à des valeurs contraintes aux siennes. Si nous adoptions ce genre de comportement dans la vie de tous les jours, la vie en société deviendrait vite le théâtre permanent de décisions arbitraires et partiales.

Oui, mais le droit à l’avortement est malmené. Des organismes conservateurs, politiques et religieux cherchent à éroder le droit fondamental des femmes de disposer de leur corps comme elles l’entendent. C’est vrai, et nous ne pouvons tolérer ce recul sociétal et la misogynie latente qu’il transporte sans dire son nom. Au gouvernement de légiférer, alors, non pas pour réprimer la liberté d’expression, mais pour garantir l’accès aux services d’interruption volontaire de grossesse.

Quand 200 illuminés viendront manifester pour nous dire que le ventre de la femme « est le lieu le plus dangereux pour un enfant au Canada », comme le prétend Harvest Ministries, répondons par une contre-manifestation qui sera plus forte que le feu et la foi. Parce que dans un Québec respectueux des droits et libertés, c’est comme ça qu’on vit.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.