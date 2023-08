L’acharnement comme impasse

La dérive totalitaire de Vladimir Poutine, et par extension sa peur d’être évincé du pouvoir, se mesure à son acharnement contre son emblématique opposant, Alexeï Navalny, dont il n’a jamais prononcé le nom.

L’homme de 47 ans, déjà emprisonné depuis deux ans, a été condamné, le vendredi 4 août, à 19 ans de détention sur la base d’accusations absurdes d’« extrémisme » et de « réhabilitation du nazisme » pour ses positions antiguerre.

Une autre accusation, pour « terrorisme », lui pend au bout du nez. L’audience, qui n’a duré que 15 minutes, s’est déroulée dans la colonie pénitentiaire no 6 de Melekhovo, où il est détenu, à 250 kilomètres de Moscou, dans des conditions telles qu’on se demande comment il arrive à tenir, et pour combien de temps encore il tiendra. Dans cette mise en scène orwellienne du système de justice russe, les juges étaient invisibles et leurs noms n’ont pas été rendus publics.

On est ici dans la répression absolue comme pivot du « projet de société » poutinien. Avant Navalny, bête noire du président russe depuis plus de dix ans pour sa lutte anticorruption, un autre opposant prodémocratie, Vladimir Kara-Mourza, 41 ans, a vu reconfirmée sa condamnation à 25 ans de bagne pour « haute trahison » et « dissémination de fausses informations » pour avoir prononcé trois discours contre la guerre en Ukraine. Une peine d’une lourdeur inouïe qui, comme dans le cas de Navalny, qui lui aussi dénonce haut et fort l’« opération militaire spéciale » de Poutine, illustre le basculement du régime dans une violence d’État sans précédent.

Le site Re: Russia, formé d’experts russes, pour beaucoup exilés, documente depuis l’année dernière un accroissement par centaines du nombre d’accusations pénales pour raisons politiques et un alourdissement notable des peines d’emprisonnement.

Une répression accompagnée en toute logique d’un important mouvement d’exil, avec le départ d’au moins un demi-million de Russes parmi les plus éduqués et les plus conscientisés, âgés pour la plupart de moins de 50 ans.

La répression violente est une réalité installée depuis longtemps dans la Russie de ce président néostalinien qu’est Poutine. Rappelons-nous seulement l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa en 2006. Mais si, avant, on pouvait vivre dans une certaine mesure « en parallèle de la vie publique, aujourd’hui, c’est impossible », affirme Kirill Rogov, responsable de Re: Russia, en entrevue avec le journal Le Monde.

N’en est que plus exemplaire le courage de Navalny et de Kara-Mourza, qui ont tous deux été victimes de tentatives d’empoisonnement, mais qui sont malgré tout rentrés en Russie, alors qu’ils auraient pu se réfugier à l’étranger — et le courage de bien d’autres qui dénoncent, dans l’ombre, les mensonges et la fourberie du régime. « Un jour viendra où les ténèbres qui recouvrent mon pays se dissiperont », a déclaré M. Kara-Mourza au terme de son procès. Il faut y lire le signe que les Russes, que le régime n’a de cesse de faire taire par intimidation et désinformation, ne sont pas pour autant réductibles à l’état d’apathie collective qu’on a tendance à leur prêter. Ils n’en seraient pas, après tout, à leur première révolution.

L’acharnement de l’État contre toute opposition, c’est aussi, parmi un nombre incalculable d’exemples, celui que symbolise, depuis 25 ans, le harcèlement de Pinar Selek, militante féministe et antimilitariste, par la justice turque, bien qu’elle soit réfugiée en France depuis 2011. La répression a le bras long.

Ce sont aussi la violence d’État faite aux Iraniennes par les théocrates et les pendaisons par dizaines de jeunes qui osent exprimer leur désaccord. Ce sont la répression méthodique exercée par Pékin et son système de contrôle social de plus en plus invasif. C’est la mort du dissident Liu Xiaobo, décédé du cancer en prison en 2017.

Ce sont les 33 ans de prison auxquels a été condamnée Aung San Suu Kyi, icône de la démocratie au Myanmar, par une junte qui, cherchant apparemment à sortir de son isolement diplomatique et à jeter du lest face à une résistance armée qui n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis le coup d’État de février 2021, vient sinistrement de réduire de six ans la peine de la dame âgée de 78 ans.

« Il arrive le plus souvent qu’un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et comme s’il ne le sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s’en allège », écrit Alexis de Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution, paru en 1856. « […] Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès qu’on conçoit l’idée de s’y soustraire. »

Suivant cette lecture de l’histoire longue du monde, Poutine est entré dans son rapport à la société russe dans une dynamique de musellement qu’il ne peut pas freiner sans courir à sa propre perte.

