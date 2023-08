La grande illusion de la gratuité scolaire

Cet été, la course aux achats de fournitures scolaires précédant la rentrée donne des maux de tête à de nombreux Québécois dont le portefeuille crie famine. Des organismes d’aide aux parents voient soudain dans leur clientèle des familles comptant deux revenus, mais qui peinent à réunir les montants exigés de l’école pour remplir le sac à dos. Une question, lancinante, revient hanter les esprits : la gratuité scolaire relève-t-elle du mirage au Québec ?

La Loi sur l’instruction publique établit de manière claire ce qui doit être fourni par l’école et ce qui doit l’être par les parents. Ainsi, tout manuel, roman, matériel didactique, équipement sportif ou scientifique, ordinateur, pâte à modeler ou ballon, pour ne nommer que quelques articles, est de la responsabilité de l’école. En revanche, tout matériel « personnel » de l’élève, dans lequel et avec lequel il écrit ou dessine, atterrit dans la fameuse liste des effets scolaires qui donne des maux de tête aux parents chargés de dénicher ceux-ci — la quête du Duo-Tang rouge fermant avec du velcro, pourvu d’une double pochette et d’attaches, ça vous dit quelque chose ?

Pour aider les parents, un supplément pour l’achat de fournitures scolaires de 115 $ par enfant de 4 à 16 ans est prévu en 2023-2024, s’ils sont bénéficiaires de l’allocation famille. C’est une manière honorable pour le gouvernement de reconnaître que les sommes exigées par l’école, même gratuite, dépassent trop souvent la capacité de payer. Car aux côtés du matériel scolaire subsistent d’autres éléments venant gonfler la facture annuelle : le transport scolaire, les « projets spéciaux », la supervision des élèves le midi s’ils restent à l’école, les sorties scolaires et certains éléments associés à des projets technologiques. Même au privé, où les parents choisissent sciemment de délier les cordons de la bourse, les frais s’additionnent sans cesse en cours d’année.

L’école coûte cher, très cher.

À côté du principe sacré de la gratuité scolaire, qui caractérise l’école au Québec depuis l’avènement du rapport Parent, trônent ceux de l’équité et de l’inclusion. Poursuivant un idéal d’égalité des chances, l’école s’en éloignerait apparemment chaque jour davantage. On n’a pas oublié ce rapport choc du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) publié en 2016 et qui dépeignait, ni plus ni moins, le système scolaire québécois comme le plus inéquitable au Canada. Le CSE a depuis adouci sa position et a diffusé au printemps dernier une « mise au point » venant préciser, à la lumière de nouveaux comptes rendus et résultats, que le Québec n’était plus le pire des cancres. Mais l’iniquité et l’absence de chances égales pour tous constituent encore un problème de taille.

Invariablement, chaque fois que revient dans le débat scolaire le dossier de l’inégalité des chances, l’école à trois vitesses est montrée du doigt. « La concurrence en éducation alimente un cercle vicieux qui mine la confiance de la population dans la classe ordinaire de l’école publique et encourage l’essor d’une école à plusieurs vitesses », indiquait le CSE en 2016. Au Québec, trois vitesses cohabitent : le régime public, le régime privé (fortement soutenu par le public, ne l’oublions pas) et le régime public d’écoles à projet particulier. Notre « privé dans le public », dénoncent ses détracteurs, qui en ont contre la ségrégation pratiquée par ces programmes, qui non seulement sélectionnent sur la base de la performance mais exigent aussi des sommes importantes pour participer au projet spécial.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, s’inscrit en faux contre le principe de l’école à trois vitesses, qu’il associe à un « biais conceptuel », a-t-il dit en entrevue au Devoir au printemps dernier. Cette négation d’une réalité pourtant implacable est source d’inquiétudes pour la suite des choses, il faut le dire. Car M. Drainville a bel et bien fait de l’une de ses sept priorités en éducation la volonté d’augmenter et de démocratiser les projets particuliers dans les écoles secondaires — l’an dernier, 270 écoles secondaires sur 491 offraient au moins un projet particulier.

Il les veut plus nombreux encore, et plus accessibles. Depuis l’an dernier, Québec assume déjà une portion de la facture associée à des volets spécialisés en sports, en arts ou en sciences exigeant des achats particuliers. Mais les montants résiduels, même minimes, lorsqu’ils sont additionnés à tout le reste, peuvent signer l’incapacité d’un enfant issu d’un milieu socioéconomique défavorisé de même songer à participer au projet spécial.

Espérons que, dans son idéal de démocratisation des projets particuliers, le ministère de l’Éducation a imaginé une formule destinée à n’exclure personne.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.