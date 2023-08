Levons notre verre à l’insipidité du CCDUS

Notre correspondant parlementaire à Ottawa, Boris Proulx, a révélé récemment des faits déroutants sur une recherche alarmante quant aux risques inhérents à la consommation d’alcool. Deux des chercheurs entretenaient des liens avec des groupes prônant l’abstinence. Et l’organisme qui a chapeauté ce travail pitoyable, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage des substances (CCDUS), se retrouve au coeur de la controverse pour avoir fait la promotion de la pseudoscience.

C’est une histoire pour le moins grisante qui ne reçoit pas sa juste ration d’opprobre. Reprenons du début. En janvier, le CCDUS a jeté un pavé dans la mare en publiant un rapport qui remet en question les recommandations d’usage sur la consommation d’alcool. Avec sept verres par semaine, le buveur quitterait les joies de l’habitude anodine pour entrer dans ce que le CCDUS qualifie de « risque le plus élevé ». Selon les lignes directrices actuelles, ce seuil est plutôt de 10 verres par semaine pour les femmes et de 15 verres pour les hommes, à condition de ne pas boire certains jours.

Quelle époque misérable ! Après le plomb dans l’eau, le smog dans l’air, les émanations toxiques des cuisinières à gaz et les pesticides, voilà que plus de deux ridicules verres par semaine suffiraient pour courir un « risque faible ». À ce point, le CCDUS aurait paru plus crédible s’il avait préconisé l’abstinence comme au beau temps de la prohibition !

Toute cette affaire serait digne des mauvaises blagues de taverne, sans plus, si ce n’était ses conséquences potentielles sur l’orientation des lignes directrices de Santé Canada. Le ministère fédéral n’a pas voulu dire à notre journaliste s’il allait faire siennes les recommandations du CCDUS. Il promet en lieu et place des consultations publiques, qui seront tendancieuses à leur face même si l’étude controversée leur sert d’assise.

L’approche du Canada en matière de prévention et d’encadrement des méfaits liés à l’alcool risque de subir un virage inédit. « On deviendrait le pays au monde le plus restrictif », observe la directrice générale d’Éduc’alcool, Geneviève Desautels. Qui sait, les talibans nous regarderaient peut-être avec admiration.

Personne ne doute qu’en matière de consommation d’alcool, la modération a bien meilleur goût, pour emprunter ce slogan d’Éduc’alcool entré dans les moeurs. Que ce soit pour l’alcool ou les drogues, que celles-ci soient légales ou non, la riche et complexe histoire de l’humanité nous enseigne cependant que les politiques fondées sur la tempérance, voire sur l’abstinence, se heurtent inévitablement à cette soif inassouvie de transcender les limites et de mettre un peu de pétillant brumeux dans les expériences sensorielles.

En dépit de la montée d’une autre approche, basée sur la réduction des méfaits, la tempérance trouve toujours des ouailles pour servir son église. Ainsi, deux des chercheurs qui ont pondu le torchon du CCDUS seraient liés à un groupe faisant de l’abstinence la pierre angulaire de son action : Movendi International, jadis connu sous le nom de l’Ordre indépendant des bons templiers (cela ne s’invente pas !). Ils ont même voyagé en Suède aux frais de cet organe. Les deux hommes ont par contre affirmé qu’ils n’étaient pas membres de Movendi.

Quoi qu’il en soit, la communauté scientifique a déjà tiré ses conclusions. Des chercheurs étrangers, associés notamment au Forum scientifique international sur la recherche sur l’alcool, ont sévèrement critiqué l’approche du CCDUS ; deux douzaines de chercheurs ont rédigé une virulente critique de la méthodologie de l’étude. Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l’école de psychoéducation de l’Université de Montréal, résume le malaise. Les recherches sur la consommation de substances sont souvent traversées par des considérations idéologiques, a-t-il dit au Devoir. L’étude du CCDUS en est l’exemple même, imbibée qu’elle est par « des choix idéologiques à plusieurs égards ».

Il y a des risques à la consommation d’alcool, une substance qui tue et blesse plus que toutes les autres si on additionne les accidents causés par la conduite avec facultés affaiblies, les épisodes de violence, les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. Une approche basée sur le risque zéro, avec son ton moralisateur, va dans le sens contraire des politiques et des valeurs mises en avant par les organismes de prévention au Québec. Elle va aussi à l’encontre d’un courant scientifique largement répandu et rigoureux.

Le CCDUS se fait une fierté de mettre son étude en vitrine. Il contribue à la confusion en omettant de dire que les lignes directrices de Santé Canada n’ont pas changé. L’organisme se pavane en affirmant que les résultats « serviront de base de connaissances pour de futures politiques et ressources de prévention » en matière d’alcool. Il s’enfonce, au péril de sa crédibilité. Levons aujourd’hui notre verre à son insipidité… Et souvenons-nous demain d’ignorer ses conclusions.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.