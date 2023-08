De putsch en élection trafiquée, et vice versa

Bruits de bottes en Afrique de l’Ouest, où la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a menacé le Niger d’intervenir militairement « en dernier recours » si les putschistes qui se sont emparés du pouvoir il y a deux semaines ne le rendent pas au président Mohamed Bazoum, élu en février 2021 dans des conditions douteuses. Un premier ultimatum ayant expiré dimanche soir, les membres de l’organisation intergouvernementale se consulteront à nouveau jeudi à Abuja, au Nigeria, dont l’armée serait la pièce maîtresse d’une opération militaire. Qu’éclate en Afrique de l’Ouest pareil conflit — pays de la CEDEAO d’un côté, encore qu’ils ne présentent pas un front uni ; Niger, Mali et Burkina Faso réunis de l’autre dans une alliance des putschistes — serait inédit et lourd de retombées. Le risque ne peut pas en être minimisé comme la voix des armes porte loin.

N’empêche que, la diplomatie s’en mêlant, le plus plausible est que la guerre n’aura pas lieu.

Emmanuel Macron a beau avoir proclamé en mars dernier, lors d’un déplacement au Gabon, que l’ère de « la Françafrique [était] révolue », la France est évidemment pour quelque chose dans le fait que la CEDEAO ait ainsi montré les dents. Pour Paris, les considérations sont importantes. Elles sont économiques et minières puisque 72 % de l’électricité consommée en France est produite par des centrales nucléaires, et le Niger est grand producteur d’uranium. Elles sont militaires et stratégiques puisqu’après le naufrage, début 2022, des relations entre Paris et la nouvelle junte malienne, le Niger est devenu, sous Bazoum, le coeur des opérations françaises dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel — opérations sans résultats concluants, par ailleurs. Or, la nouvelle junte installée à Niamey, et déterminée à y rester, n’a pas mis de temps, comme l’avaient fait les généraux maliens, à déclarer caducs les accords de coopération sécuritaire qui avaient été conclus avec la France — manière de lui montrer la porte.

Le Niger, c’est une terre enserrée entre sept pays, dont l’Algérie qui, non-membre de la CEDEAO mais considérant son voisin enclavé comme faisant partie de son pré carré, s’est clairement opposée à une opération militaire. C’est en outre un pays traversé par une route migratoire majeure vers la Libye. Une intervention militaire tiendrait d’un aventurisme susceptible de déstabiliser une région qui l’est déjà fortement. De plus, pour reprendre le mot du politologue algérien Kader Abderrahim, nous assistons en ce moment à un classique « jeu de rôle » par lequel il se produira, par désescalade, ce qui se produit souvent : « un ballet diplomatique pour obtenir des engagements qui ne seront tenus par personne. »

La perception qu’un politicien ne peut pas devenir président sans le soutien de Paris est répandue dans les rues de l’Afrique francophone. Pour bon nombre des électeurs de cette région, et pour bien d’autres à travers le monde, démocratie en arrive à rimer avec faillite et corruption, comme les institutions de l’État échouent à remplir leurs missions sociales. Si seulement les gouvernements occidentaux et les organisations comme la CEDEAO mettaient autant d’énergie à critiquer les élections frauduleuses qu’ils le font à dénoncer les putschs… Et c’est ainsi que, par défaut, beaucoup de Nigériens accueillent tragiquement le coup d’État comme seule manière de provoquer le changement.

L’Afrique de l’Ouest est entrée dans un nouveau cycle historique, analyse dans le journal Le Monde le philosophe camerounais Achille Mbembe, et vit des transformations « multiples et simultanées » portées par des « forces éminemment endogènes », à la faveur de l’arrivée de ceux nés dans les années 1990-2000. On fait l’impasse sur cette mouvance, à réduire le continent à un terrain de jeux géostratégiques, ou comme si un peu partout les mercenaires du groupe Wagner se mettaient à tirer les ficelles.

À asseoir leur légitimité sur des postures anticolonialistes, forcément fondées, et sur le culte antidémocratique de l’homme fort, qu’ont pour autant les colonels nouvellement installés au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger à apporter de neuf aux jeunes dont ils se proclament les porte-parole ? Où sont leurs réponses aux immenses enjeux démographiques, politiques, éducatifs et socio-économiques qui se présentent à cette jeunesse ?

En même temps que la solution aux maux dont souffre le Niger ne passe pas d’emblée par le rétablissement en l’état du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, tel que réclamé à grands cris par la communauté internationale et les élites ouest-africaines. À défaut d’un projet de développement démocratique autrement substantiel, les Nigériens sont piégés, comme ailleurs sur le continent, par une affligeante dynamique de coups de force et d’élections plus ou moins manipulées.

