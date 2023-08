Trans Mountain, un projet douteux et coûteux

L’acquisition du réseau de pipelines Trans Mountain par le Canada en 2018 reste un caillou dans le soulier du premier ministre Justin Trudeau, qui reste confronté non seulement à une décision politique douteuse contredisant les ambitions écologiques mondiales, mais aussi à un gouffre financier. Un nouveau prêt commercial de quelque 3 milliards de dollars a été consenti à Trans Mountain, dont l’agrandissement est maintenant évalué à 30,9 milliards.

Cette nouvelle garantie de prêt, consentie à la fin de juillet par la société d’État Exportation et développement Canada (EDC), vient confirmer la hausse galopante des coûts du projet. En 2017, alors que le gouvernement libéral envisageait cet achat controversé, on évoquait une facture totale de 7,4 milliards. Elle fait maintenant presque quatre fois plus. Combien cher payé pour une patate pétrolière qui symbolise d’une manière parfaite la confusion et l’incohérence entretenues par le Canada en matière d’action climatique ! On peut d’ores et déjà prédire que le Directeur parlementaire du budget accentuera ses réserves face à ce projet, qu’il associait déjà à une perte financière nette pour le gouvernement fédéral en 2022.

Lorsqu’il sera terminé, vraisemblablement à la fin de cette année, le réseau de pipelines transportera 890 000 barils de pétrole brut albertain par jour jusqu’à un port situé près de Vancouver. Avec 325 millions de barils par année, on triplera le débit de pétrole, ce qui pourrait produire plus de 125 millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES) annuellement, en tenant compte uniquement des émissions générées lors de l’utilisation de la ressource.

Les libéraux ne cessent de défendre cet achat empoisonné, et martèlent qu’il permettra à terme de recevoir un retour sur investissement correspondant à la valeur de ses ressources, tout en défendant sans démonstration convaincante que les activités de Trans Mountain ne contrecarrent pas les objectifs de carboneutralité. Ces affirmations creuses ne sont pas encore soutenues par les faits.

Avec cette crise climatique dont les signaux concrets ne cessent de venir perturber notre quotidien, les partis au pouvoir font face à l’un des plus extraordinaires défis de l’ère moderne, qui comporte sa part de difficulté extrême mais d’exaltation aussi pour autant qu’on l’attaque avec cohérence et clarté. Ce n’est tragiquement pas la signature du Canada, qui pratique la valse-hésitation et multiplie les décisions confuses.

Un autre exemple : réclamé à grands cris, le cadre destiné à limiter le financement public de projets dans le secteur des énergies fossiles, présenté récemment par le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, fait penser à la montagne qui accouche d’une souris. Les règles prévoient la fin des « subventions inefficaces », mais les concepts de subvention — et d’efficacité — ne sont pas des plus limpides, ce qui ouvre la porte à des interprétations. En outre, les exceptions prévues à ce régime sont telles qu’on peine à voir concrètement ce à quoi ce nouveau cadre barrera la route. Le gouvernement estime qu’un milliard d’économies s’y greffe. On ne pourra que juger à l’usage.

La publication de ce cadre, devancée à 2023, constituait un engagement phare du Canada pris devant le G20 de cesser non seulement le financement public international accordé aux producteurs d’énergies fossiles, mais aussi celui consenti en sol canadien. Il devenait de plus en plus embarrassant que le Canada caracole en tête du classement des pays membres à titre de champion subventionnaire alors que le réchauffement climatique est principalement causé par ces énergies.

Le gouvernement surfe sur une confusion que le contexte géopolitique mondial a nettement encouragée : avec la guerre en Ukraine, qui a créé une crise mondiale de l’énergie, le positionnement économique entourant la production et l’exportation de pétrole a repris le dessus dans un discours où on l’opposait traditionnellement aux vertus climatiques. Comment le Canada peut-il convaincre que l’expansion de Trans Mountain ou encore le projet pétrolier Bay du Nord — auquel Guilbeault a donné son aval — ne viendront pas augmenter son bilan d’émissions de GES et ainsi contrecarrer des ambitions de carboneutralité d’ici à 2050 ?

Lorsque ses détracteurs s’activent et que les critiques fusent, le ministre de l’Environnement invite généralement à la nuance et milite pour la vision d’ensemble. Il n’a pas tort. Il est vrai que la transition énergétique ne prévoit pas l’arrêt abrupt de la consommation de pétrole, à laquelle les Canadiens s’adonnent encore, comme en fait foi la popularité croissante des véhicules à usages multiples, tels les VUS. Mais l’impression générale qui se dégage de l’action environnementale du gouvernement Trudeau ne rime ni avec audace ni avec courage, ce que l’urgence de la situation commande pourtant.

La planète n’a que faire de la stratégie des petits pas.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.