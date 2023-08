Un procès et une mission de sauvetage

Dichotomie médiatique tout à fait caractéristique, mardi soir, de l’aberrante vie politique américaine : pendant que CNN disséquait l’acte d’accusation contre Donald Trump pour complots multiples contre la démocratie que venait de rendre public le procureur spécial Jack Smith, Fox News apportait plutôt de l’eau au moulin d’une éventuelle procédure républicaine en destitution du président Joe Biden pour son présumé népotisme en faveur de son fils Hunter.

Les États-Unis sont deux planètes politiques parallèles que rien, ce qui dépasse l’entendement, n’est arrivé à réconcilier depuis l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Deux blocs dont l’un est coulé dans le béton de la MAGAfication du Parti républicain.

Il est à désespérer de voir les quatre accusations signifiées jeudi à Trump lors de sa comparution à Washington y changer quelque chose. Il le faudrait pourtant d’urgence, vu les ramifications de sa tentative de coup d’État, qui au fond se poursuit, sur la précaire santé démocratique des États-Unis.

Le fait est que le dossier d’accusation de 45 pages recoupe en grande partie ce que nous avait déjà appris le rapport final de décembre dernier de la commission parlementaire d’enquête sur l’assaut du Capitole quant au rôle central de Trump dans l’insurrection et à ses multiples manoeuvres et mensonges pour inverser le résultat de la présidentielle du 3 novembre 2020. L’acte d’accusation n’en est pas moins troublant à l’extrême : voici un président qui, au mépris du principe du transfert pacifique du pouvoir, s’est accroché par tous les moyens à la fonction malgré sa défaite dans l’urne, depuis le soir de l’élection jusqu’au jour de l’inauguration de Biden, le 20 janvier 2021, qu’il avait d’ailleurs snobée. Trump savait très bien qu’il avait perdu l’élection, indique l’accusation, et que ses recours devant les tribunaux, en arguant une fraude massive, étaient sans fondement.

À Trump se présente donc un troisième procès, que le procureur Smith a dit espérer « rapide ». Lire qu’il veut le voir se tenir avant la présidentielle de novembre 2024. Les deux autres, en comparaison, ne sont pas du même ordre de gravité : le premier, pour falsification de documents en rapport avec un paiement de 130 000 $ fait à l’actrice de porno Stormy Daniels, est pour le moment fixé à mars prochain. Le deuxième pourrait commencer le 20 mai suivant : il concerne les documents confidentiels que Trump a conservés, n’importe comment, à sa résidence de Mar-a-Lago. Un quatrième procès lui pend au bout du nez, dont on aura sous peu des nouvelles, en lien avec ses efforts pour inverser les résultats de la présidentielle dans l’État de la Géorgie.

M. Trump va évidemment chercher à se servir de ces nouvelles accusations pour entretenir ses intérêts politiques, puisque sa stratégie de victimisation fonctionne à merveille. Dans le monde des contre-vérités et de la désinformation qui est le sien, ses avocats ont fait savoir qu’il plaidera l’innocence à ce nouveau procès au nom de la liberté d’expression — en toute absurdité.

Un sondage New York Times / Collège Siena mené fin juillet est à ce titre alarmant. Quelque 75 % des républicains balaient du revers de la main l’idée que Trump ait pu commettre des crimes graves. 37 % des répondants s’identifient à sa base partisane (MAGA, Make America Great Again) et une proportion équivalente de républicains se dit « susceptible d’être persuadée » de voter pour lui.

À moins de six mois de la première primaire républicaine, Donald Trump bénéficie toujours d’une avance massive dans la course à l’investiture du parti pour la présidence (54 % contre 17 % pour son plus proche rival, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride). Il mène décisivement dans toutes les régions du pays, en milieu urbain comme en milieu rural, et parmi tous les groupes d’âge. Il est le choix républicain d’une majorité de femmes et d’hommes. On le juge aussi plus apte que l’ultraconservateur DeSantis à lutter contre « l’idéologie woke radicale ».

Avec le résultat qu’à l’échelle nationale, indique le sondage, Biden et Trump sont au coude à coude dans les intentions de vote, avec 43 % chacun — sur fond, rappelons-le, de sentiment général au sein de l’électorat américain composite que l’offre présidentielle laisse dangereusement à désirer. Les États-Unis sont ainsi faits que la réélection de Trump demeure envisageable. Avantage tout de même au trop vieux Biden, qui pourra encore mobiliser démocrates et indépendants autour de l’aversion envers Trump, de la défense du droit à l’avortement et, si la tendance se maintient, d’une économie qui paraît s’améliorer.

Non moins affolant est le fait que, même si Trump est condamné, la Constitution ne l’empêcherait pas de briguer la présidence, d’être élu et de redevenir président. Qu’il soit élu et il lui serait apparemment possible de se gracier. Un cas de figure que les « pères fondateurs » des États-Unis auront commis l’erreur de ne pas considérer il y a 235 ans, mais à qui on pardonne, à moitié, de ne pas avoir eu la prescience d’imaginer un Donald Trump.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.