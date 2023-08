Le Canada prend des risques en avançant seul dans la taxation des géants du numérique

Le Canada vient de se retrouver dans un club sélect pour le moins incongru. Avec le Sri Lanka, le Pakistan, la Russie et la Biélorussie, il fait partie des cinq pays qui ont décidé de faire cavalier seul dans les démarches internationales visant à taxer les services numériques. Cette décision, portée par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, pourrait faire trembler l’économie du pays.

Jugeant que les négociations à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ne vont pas assez vite, le gouvernement Trudeau menace de taxer les services numériques dès janvier 2024. Pas moins de 138 pays lui demandent de patienter, les États-Unis en tête.

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que la réforme à deux piliers est nécessaire. D’une part, elle forcerait les multinationales, y compris les géants du numérique, à payer une juste part d’impôts dans les pays où se trouvent leurs clients et utilisateurs. D’autre part, elle aurait pour effet de les assujettir à un niveau minimal d’impôt de 15 %, peu importe l’endroit où les profits sont générés. Cette mesure permettrait de mettre un terme à la concurrence des pays qui attirent des sièges sociaux par une stratégie de complaisance (le moins-disant fiscal).

La lenteur de l’OCDE, soumise à des pressions intenses des États-Unis, est par ailleurs agaçante. Il y a de quoi s’énerver quand les discussions avancent à pas de tortue, sans calendrier ferme de la part des États membres de l’OCDE, pour arriver à l’eldorado fiscal promis.

Seulement, le gouvernement Trudeau a-t-il bien mesuré les répercussions potentielles de sa déclaration de souveraineté fiscale ? Le Canada a beau faire partie du G7, il n’a ni les alliances géopolitiques ni le rapport de force nécessaires pour se priver des avantages du multilatéralisme. Peut-on penser sérieusement que nous ferons des gains aux côtés de la Russie et de la Biélorussie ? Que le message d’impatience véhiculé par Mme Freeland sera suffisant pour faire fléchir l’OCDE ?

Ottawa évalue à un milliard par année les retombées fiscales d’une taxe de 3 % sur les services numériques, ce qui représente des poussières dans un budget de dépenses de 490 milliards en 2023. Si elle est imposée hâtivement, la taxe viendra avec le double risque de ternir la réputation du Canada et de l’exposer à des représailles de son principal allié, les États-Unis.

Washington a fait part de ses « sérieuses préoccupations » quant à l’action unilatérale du Canada. La représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a indiqué que son organisation étudierait « toutes les options » si le fédéral décide de jouer en dehors du cadre de l’OCDE. L’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, a prévenu qu’il y aurait des conséquences à l’unilatéralisme canadien.

Le spectre de sanctions pour manquements à l’Accord de libre-échange Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) a été évoqué. À titre indicatif, des biens et marchandises d’une valeur de deux milliards transitent à la frontière entre le Canada et les États-Unis… tous les jours. C’est l’économie du Canada qui pourrait écoper si les États-Unis durcissent le ton.

L’ACEUM fera par ailleurs l’objet d’une révision d’ici 2026. Le Canada sera en situation de faiblesse s’il précipite sa réforme fiscale en marge des travaux de l’OCDE. Il risque de stimuler le réflexe protectionniste déjà bien alerte de son voisin parfois encombrant.

Comment ne pas oser un parallèle avec la tournure inquiétante que prend le débat sur la Loi sur les nouvelles en ligne ? Cette loi, appuyée par Le Devoir et une majorité d’entreprises de presse au Canada, est censée rétablir le déséquilibre sur le marché de la publicité numérique en forçant Google et Meta à indemniser les médias pour la diffusion volontaire de leurs contenus sur les plateformes étrangères.

En guise de protestation, Meta a mis ses menaces à exécution, mardi, en amorçant la purge des nouvelles sur Facebook et Instagram. Google songe à en faire autant, même si le moteur de recherche a exprimé publiquement des signes d’ouverture à trouver une solution de compromis.

En riposte, l’ex-ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et sa successeure, Pascale St-Onge, ont maintenu la ligne dure en dénonçant une attaque contre la démocratie et une atteinte à la prérogative des parlementaires d’édicter les lois. Google et Meta échapperont à la Loi sur les nouvelles en ligne si leur blocage se concrétise. Les médias, qui attendaient quelque 330 millions de dollars de Google et de Meta (selon l’évaluation faite par le Directeur parlementaire du budget), pourraient se retrouver en lieu et place avec une belle victoire morale.

Il y a bien sûr une volonté de créer un rapport de force dans ce chantage des plateformes, et la même affirmation vaut pour la démonstration de fermeté du gouvernement fédéral. Il y a tout de même des leçons de prudence à tirer de ces deux dossiers. Quand un gouvernement avance par conviction sans se préoccuper des effets sur ses alliés et en négligeant d’évaluer les écueils potentiels de ses politiques, il amenuise ses chances d’agir dans l’atteinte du bien commun qu’il chérit tant.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.