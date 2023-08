Russie-Afrique, liaisons sinistres

Citation de Raymond Aron : « Les hommes font l’histoire, mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. » Vladimir Poutine en est un formidable exemple qui joue ses cartes en homme particulièrement roué tout en naviguant à vue, comme la finalité de l’agression russe en Ukraine a vite échappé à ses calculs.

Ainsi en est-il de ses relations avec le continent africain, où il rêve, par le biais retors du groupe Wagner d’Evgueni Prigojine, de rétablir l’influence qu’y a eue l’Union soviétique.

Mi-juillet, Poutine se retire de l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes via la mer Noire contrôlée par son armée, faute d’avoir réussi à arracher aux Occidentaux un allègement des sanctions. Une suspension qui allait avoir peu d’impact dans l’immédiat, mais qui finira nécessairement, faute de nouvelle entente, par avoir une incidence sur l’inflation et la sécurité alimentaires. Le Programme alimentaire mondial a prévenu que, l’Ukraine fournissant du blé à l’organisation onusienne, l’aide d’urgence à des pays comme le Yémen et l’Afghanistan et à ceux de la Corne de l’Afrique, où sévit une sécheresse record, risque d’en être compromise. Des corridors terrestres et fluviaux ont bien été mis en place par l’Union européenne (UE) pour acheminer une partie des céréales ukrainiennes, mais ils ne remédient qu’en partie au blocus russe.

L’alimentation : arme de guerre un jour, arme de guerre toujours. À la faveur de l’accord négocié avec la médiation du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, dont les relations avec Vladimir Poutine se sont récemment brouillées, les navires pouvaient depuis août 2022 contourner le blocus et franchir le détroit du Bosphore en toute sécurité. Moscou conditionnait cette fois-ci la reconduction de l’accord à la réintégration de la banque agricole Rosselkhozbank au sein du système de règlement interbancaire Swift. Ce dont l’UE ne voulait rien entendre, étant donné que cette banque d’État est liée à Dmitri Patrouchev, influent ministre de l’Agriculture. Un compromis au montage complexe avait bien été avancé, mais les objections des deux parties l’ont enterré.

Pendant que les bombes se mettaient à tomber sur la grande ville portuaire ukrainienne d’Odessa, Poutine s’est ensuite employé, la semaine dernière, à faire bonne figure à l’occasion d’un sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg, promettant de compenser les effets de la suspension par des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales à six pays — le Burkina Faso, le Mali, la République centrafricaine (RCA), la Somalie, l’Érythrée et le Zimbabwe.

Qui cela leurre-t-il ? L’offre est faussement généreuse dans la mesure où la Russie exporte annuellement 48 millions de tonnes de céréales, dispose de 3 millions de tonnes en réserve et où les récoltes s’annoncent cette année excellente. Offre d’autant moins utile que la Russie, fait remarquer Le Monde, vend surtout du blé, alors que c’est bien plus du maïs, dont l’Ukraine est grande productrice, que les Africains consomment.

Il y avait un éléphant dans la pièce à ce sommet : le mercenaire en chef Prigojine, officiellement « exilé » dans la Biélorussie voisine et vassalisée depuis sa rébellion express contre Moscou, fin juin. Or, si Poutine a pris soin de ne pas le nommer, le groupe Wagner n’en demeure pas moins un maillon central de la présence russe en Afrique, du Mali au Soudan.

En RCA, dont la capitale, Bangui, est maintenant aussi celle de Wagner sur le continent, se tenait dimanche dernier, avec le soutien actif de l’organisation paramilitaire, un référendum constitutionnel par lequel le président Faustin-Archange Touadéra compte s’installer à vie au pouvoir. Touadéra était la semaine dernière à Saint-Pétersbourg avec les présidents putschistes malien, Assimi Goïta, et burkinabé, Ibrahim Traoré, aux côtés du Sud-Africain Cyril Ramaphosa et de l’Égyptien Abdel Fattah al-Sissi, reçus avec tous les honneurs par Poutine.

Ce dernier cultive activement, à la faveur de sa guerre contre l’Ukraine, les méfiances du Sud global à l’égard des démocraties occidentales, à commencer par celles, en Afrique de l’Ouest, à l’égard de la France. Son sommet a mis cette entreprise en exergue — tout en donnant une vitrine à des putschistes, non sans faire tiquer certains chefs d’État. Il y a le Mali, le Burkina Faso et, maintenant, le Niger, où un autre coup d’État, soutenu par une partie de la rue aux cris de « À bas la France ! Vive la Russie ! », vient d’être mené, provoquant à l’échelle régionale des tensions allant jusqu’à la menace d’affrontement militaire. Wagner est dans ces trois pays à la manoeuvre contre les groupes djihadistes, en même temps qu’il a partout développé une ample machine de propagande — bien documentée par le collectif d’enquête All Eyes on Wagner.

Le terreau est certes fertile. La Russie du sinistre Poutine s’emploie, comme la Chine par ailleurs, à prendre le relais d’influence que les Occidentaux n’ont jamais vraiment hésité à entretenir avec nombre de régimes douteux.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.