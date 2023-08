Il est temps de déclarer l’état d’urgence sanitaire

Nouvelle plutôt étonnante dans Le Devoir du 24 juillet dernier. Notre stagiaire Nora Villeneuve nous apprenait que la Ville de Montréal n’avait pas levé le petit doigt pour décriminaliser les drogues depuis l’adoption d’une motion en ce sens par le conseil municipal, il y a déjà deux ans. L’urgence d’agir n’en est pas moins pressante, et c’est ce qui choque le plus.

D’avril 2022 à mai 2023, Montréal a dénombré 172 décès possiblement liés aux surdoses. Il ne s’agit pas d’un phénomène isolé. Dans tout le Québec, les surdoses ont fauché plus de 500 personnes entre octobre 2021 et septembre 2022. La Santé publique est en état d’alerte. Les médias ne cessent de brosser le portrait d’un centre-ville au coeur d’une « tempête parfaite » avec la recrudescence de drogues de synthèse d’une qualité assassine, l’itinérance, la rareté du logement social, les problèmes mixtes de dépendance et de santé mentale, les contrecoups de la pandémie et la précarité des ressources en intervention.

La directrice générale de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues, et porte-parole de la Coalition Ville sans surdoses, Chantal Montmorency, a fait part de sa déception en termes durs pour l’administration Plante. « J’ai l’impression que la Ville prend son temps parce que l’électorat qu’elle cherche, ce n’est pas nous », a-t-elle dit.

Le socle d’appuis à la décriminalisation n’a jamais été aussi solide. Jugée extrême il y a 25 ans à peine, l’idée a fait son chemin. Elle est aujourd’hui appuyée par l’Organisation mondiale de la santé, l’Agence de la santé publique du Canada, l’Association canadienne des chefs de police et même le Service de police de la Ville de Montréal. Pourquoi cet attentisme ? La mairesse, Valérie Plante, devrait répondre à la question avec franchise et clarté.

La Colombie-Britannique, première province à subir les contrecoups de la crise des opioïdes, dans les années 1990, a décriminalisé la possession simple de drogues en janvier 2023, avec l’autorisation du gouvernement fédéral. Ce projet pilote permet de pousser plus loin une philosophie visant à traiter les dépendances comme un dossier de santé et non de droit criminel.

La province de l’Ouest fait figure de pionnière. Elle a été la première à se doter de sites d’injection supervisés (SIS), dès 2003, alors qu’il a fallu attendre jusqu’en 2017 pour que Montréal en fasse autant. La Colombie-Britannique a également décrété une urgence de santé publique dès 2016, en réaction à la progression de la consommation de drogues injectables à ciel ouvert dans les rues de Vancouver.

Le secteur Downtown Eastside est devenu la carte postale des quartiers à problèmes, et la situation n’est pas en voie de se résorber. En dépit de l’état d’urgence de santé publique et d’une politique basée sur la réduction des méfaits, la Colombie-Britannique a enregistré 11 000 surdoses mortelles depuis 2016. Il serait tentant de conclure à l’échec, mais cela reviendrait à nier la réalité. Ces politiques ont permis de sauver des vies et d’atténuer un tant soit peu l’état de crise. Autrement dit, le Downtown Eastside et sa population seraient dans un état encore plus désastreux si les politiciens de la « ligne dure » en matière de criminalité avaient triomphé des progressistes.

Montréal est à la croisée des chemins. Un Downtown Eastside est à nos portes dans certains coins du centre-ville, dont le Village et le Quartier des spectacles. La cohabitation entre les citoyens et les consommateurs de drogues, souvent frappés par des problèmes de santé mentale et de pauvreté extrême, devient impossible. Qui veut d’une piquerie dans l’escalier de son condo ? Qui est prêt à accepter que le campement de fortune soit le seul toit envisageable pour les laissés-pour-compte ?

Québec a annoncé récemment un soutien additionnel récurrent de 1,2 million de dollars pour aider quatre organismes qui gèrent des SIS à offrir davantage de services. La Direction de la Santé publique a reçu un quart de million pour effectuer une étude de faisabilité quant à la possibilité d’ouvrir des SIS ailleurs sur l’île. Ces mesures sont les bienvenues, mais nous sommes encore loin du compte pour que la tendance s’inverse.

En ce moment, un mélange tout aussi toxique que l’insidieux cocktail de drogues cheap en circulation au centre-ville commence à se répandre dans les rues de Montréal : sans un solide coup de barre, l’insécurité et le pessimisme saperont la vitalité du centre-ville jusqu’au point de non-retour.

La décriminalisation est une avenue incontournable, de même que la déclaration de l’urgence de santé publique. Ces mesures exigent du leadership de la part de la mairesse de Montréal, mais aussi du gouvernement Legault. C’est à son ministre de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, qu’incombe au premier chef la responsabilité de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour que Montréal ne glisse pas vers le statut peu enviable de capitale nationale de la drogue, de l’itinérance et de la détresse.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.