Grande noirceur en Israël

La réforme de la justice imposée envers et contre tous par le gouvernement Nétanyahou est le résultat, sur au moins 25 ans, d’une lente érosion de la démocratie israélienne. Et c’est en partie à ne pas voir que la colonisation des territoires palestiniens menaçait in fine leurs propres droits démocratiques que les Israéliens en sont arrivés là où ils sont aujourd’hui, à la merci d’une coalition gouvernementale dûment élue, certes, mais tenue en laisse comme jamais par les partis d’extrême droite (14 sièges sur 64), messianiques et procolonies.

Avec une plus grande volonté politique, les accords d’Oslo conclus sous Bill Clinton en 1993, entre Yasser Arafat, chef de l’Organisation de libération de la Palestine, et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, assassiné deux ans plus tard par un extrémiste juif, auraient peut-être pu tenir la promesse de paix israélo-palestinienne qu’ils prétendaient être. Ils ont en réalité été l’instrument de l’appropriation méthodique des territoires occupés depuis la guerre des Six Jours de juin 1967 et de la négation des revendications palestiniennes, ce à quoi Nétanyahou s’est employé dès son premier passage au pouvoir (1996-1999).

Il y a évidemment plusieurs causes interdépendantes à cette droitisation d’Israël — une droitisation telle que la gauche n’est plus que l’ombre d’elle-même. Cela dit, sans pouvoir refaire ici l’histoire des cent dernières années, il se trouve objectivement que l’état de belligérance entretenu par les dictatures arabes à l’égard d’Israël, puis celui cultivé et financé par la théocratie iranienne, a encouragé les gouvernements israéliens successifs à réduire l’horizon politique à des enjeux sécuritaires — et l’opinion publique, de plus en plus résignée, à adhérer à cette étroite logique.

Le rêve d’un État palestinien s’évanouissant, l’Autorité palestinienne (AP) s’est pour sa part enferrée, sous l’impopulaire président Mahmoud Abbas, dans des ressorts autocratiques. Toute forme de contestation est réprimée en Cisjordanie, sur fond d’antagonisme profond avec le Hamas. On a affaire aujourd’hui à une AP sans légitimité démocratique aucune : le mandat d’Abbas a expiré il y a 13 ans et l’assemblée législative palestinienne est dissoute depuis 2018. Le portrait général de la situation est celui de relations israélo-palestiniennes et interpalestiniennes enfermées dans des engrenages de violence.

Suivant le vote d’adoption à la Knesset du premier volet de la réforme judiciaire, boycotté par l’opposition, plusieurs quotidiens israéliens affichaient mardi matin une « une » entièrement noire avec les mots « Jour noir pour la démocratie israélienne ». Journée sombre en ceci que la réforme affaiblit la Cour suprême, rare contre-pouvoir en Israël, en matière de surveillance de l’État et des élus, ouvrant ainsi la porte à une dérive autoritaire. Réforme d’autant plus mal reçue que Nétanyahou est lui-même en procès pour corruption.

La réforme est dénoncée depuis des mois par les manifestants descendus par centaines de milliers dans les rues de Tel-Aviv et de Jérusalem, par les milieux d’affaires et de la justice, par les ex-patrons des services de renseignement. Elle fait peur jusque dans les rangs des réservistes de l’armée, qui crient à la « dictature ». Sur le fond et sur la forme, les Israéliens sont outrés, indiquent les enquêtes d’opinion, qu’elle soit imposée sans consultation.

Au-delà, c’est une crise qui surligne le conflit profond entre laïcs et religieux, les premiers y voyant à juste titre l’extension des desseins des ultraorthodoxes visant à accroître leur emprise sur les institutions, notamment sur le système d’éducation, avec atteinte aux droits des femmes à la clé. Que cette réforme soulève pareil tollé traduit un gigantesque malaise au sein de la société : tant de jeunes juifs israéliens ne songent qu’à émigrer au Canada ou aux États-Unis.

Ce n’est qu’un début, a déclaré le puissant ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste et dirigeant de Force juive, Itamar Ben-Gvir, un homme qui conspue ouvertement la norme démocratique, non sans arrière-pensée théocratique, et prône l’expulsion des Israélo-Palestiniens, l’annexion pure et simple de la Cisjordanie et l’abolition de l’AP.

En mars, Ottawa a bien demandé à Israël d’abandonner sa réforme, de la même manière qu’il l’a appelé en juin à annuler sa décision d’autoriser la construction de 5700 nouveaux logements en Cisjordanie, alors que 2023 s’avère une année record au chapitre de l’expansion des colonies. Les objections du Canada ne sont jamais que verbales.

Aux États-Unis, la dérive du gouvernement Nétanyahou a provoqué une levée de boucliers inédite au sein de la diaspora juive libérale. Ce qui n’est sûrement pas étranger au fait, non moins rare pour un président américain, que Joe Biden se soit permis d’intervenir dans la vie politique de l’ami israélien pour le prier de ne pas voter le texte. Mais il n’ira pas plus loin. Nétanyahou n’a rien à craindre quant aux quelque 4 milliards $US que Washington fournit annuellement à Israël en aide militaire.

Ce texte fait partie de notre section Opinion. Il s’agit d’un éditorial et, à ce titre, il reflète les valeurs et la position du Devoir telles que définies par son directeur en collégialité avec l’équipe éditoriale.