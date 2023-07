En Espagne, la droite contrariée

Le titre était à la une d’El País, lundi matin, au lendemain des élections générales anticipées : « Et maintenant, quoi ? Les urnes transforment l’investiture en labyrinthe. » Dédale, en effet. Que l’Espagne peine à en trouver la sortie, lire à former un gouvernement de coalition, et le blocage politique condamnerait les électeurs, comme en 2015 et en 2019, à retourner aux urnes à brève échéance. Qu’en revanche, on arrive à former une alliance, scénario plus envisageable pour la gauche que pour la droite, et elle sera forcément précaire.

D’où les fouillis de spéculations et de tractations à l’issue d’un scrutin qui a de nouveau fait mentir des sondages qui avaient autorisé le Parti populaire (PP, droite) d’Alberto Núñez Feijóo à rêver de gouverner seul. Aussi, renforcé en sièges mais loin d’une majorité, le PP est dans le pétrin, tandis que ne s’est pas produite la déconfiture annoncée du Parti socialiste (PSOE) du premier ministre sortant, Pedro Sánchez, dont le gouvernement donnait des signes d’essoufflement malgré la réalisation d’importantes avancées sociales. Même acoquiné à l’extrême droite incarnée par le parti Vox, le PP reste mathématiquement à une poignée de sièges d’une majorité gouvernementale. C’est une bonne nouvelle.

Pour cette impasse, on ne peut certes pas mettre en cause les effets pervers de la désertion électorale, puisque les électeurs espagnols, d’abord à gauche, se sont mobilisés à hauteur de 70 %, malgré l’été caniculaire. C’est dire l’état d’écartèlement politique dans lequel se trouve la société espagnole. Mais état de réflexion collective aussi, au-delà du lieu commun qui consiste à tout réduire à une dynamique conflictuelle de « polarisation » figée.

Partout en Europe, l’extrême droite pollue la droite traditionnelle qui s’y laisse prendre par électoralisme petit. Idem aux États-Unis, et puis, on ne peut pas en ignorer les manifestations au Canada. Au fond, ce ne sont pas tant les citoyens qui deviennent plus radicaux ou qui se déchirent davantage que la politique elle-même qui se délite. Cette dernière se trouve à enfermer les premiers dans des alternatives simplistes, alors que s’imposent d’urgence des dialogues autrement nuancés. Aux extrémités, les courants électoraux s’emprisonnent dans des cultures d’annulation réciproque.

Évidemment qu’il y a des limites à tirer de grandes conclusions d’une législative. Espagne, nouveau rempart contre la montée des collusions de droite/d’extrême droite en Europe ? Calmons notre joie. Núñez Feijóo n’a pas été à la hauteur, mais son PP n’en a pas moins progressé. Son score décevant n’annule pas le fait que le PP et Vox ont scellé dans trois régions et 140 municipalités des accords de coalition à l’issue des élections locales de mai dernier.

N’empêche que le scrutin de dimanche écorche heureusement l’idée que l’extrême droite infuse irrémédiablement à droite. Et qu’à l’échelle de l’Europe, le résultat espagnol contrecarre pour l’heure, à un an des élections européennes, le projet d’alliance des droites cultivé par Giorgia Meloni, présidente du conseil italien. Populaire auprès des jeunes, disent les enquêtes, le parti Vox — ultranationaliste, climatonégationniste, anti-immigrant, antiféministe, antiwoke, pro-Poutine et tutti quanti — a perdu 19 des 52 sièges dont il disposait dans la législature sortante, principalement par report des voix sur le PP. Les électeurs de gauche — et une partie de ceux de la droite modérée — ont nettement exprimé dimanche, dans l’urne, l’inquiétude que leur inspiraient ces glissements vers la droite dure.

Ces élections sont terriblement intéressantes vues du Québec, en ceci que les résultats font en sorte que les partis indépendantistes sont les clés du pouvoir pour la gauche coalisée, au grand dam des droites hypercentralisatrices, très remontées contre les indépendantismes catalan et basque. Certes, le pays reste marqué par la tentative de sécession catalane d’octobre 2017, durement étouffée par le gouvernement de droite de l’époque. Mais Pedro Sánchez a commis des gestes pour apaiser la situation, ce qui vaut aujourd’hui au Parti socialiste d’être populaire en Catalogne, aux côtés de partis souverainistes toujours dominants. Le fait est que la Catalogne a joué un rôle important dans la performance inattendue du PSOE.

Sánchez étant le mieux placé pour reformer le gouvernement, son maintien au pouvoir passe nécessairement par l’appui, par abstention, des sept députés de Junts, le parti indépendantiste de Carlos Puigdemont, toujours exilé à Bruxelles et dont les deux principales exigences sont la tenue d’un référendum d’autodétermination et une amnistie totale pour les faits de 2017. Calculs compliqués pour Sánchez, dont l’ingéniosité politique est au demeurant épatante, de même que choix cornélien pour Puigdemont, partisan face à Madrid d’une politique d’affrontement sans compromis : par quel trou de la serrure passe dans l’immédiat l’avancement de la cause autonomiste catalane ? L’Espagne entre avec elle-même dans une négociation qui va durer tout l’automne.