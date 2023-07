Grève à Hollywood et IA: À quand l’ersatz de Cruise ou de Gerwig?

Cela faisait 60 ans qu’acteurs et scénaristes n’avaient pas partagé les piquets de grève aux États-Unis. Le bras de fer qui les oppose aux grands studios et aux géants de la vidéodiffusion en ligne, comme Amazon, Disney+ ou Netflix, est à suivre attentivement. Hollywood, c’est un peu le canari dans la mine, ces jours-ci, pour le monde de l’audiovisuel. De ce conflit de travail pourrait émerger un monde dans lequel la valeur de la création serait considérablement réduite.

Oui, la bataille pour les paiements résiduels, soit la part des profits versés au fil des rediffusions, est importante. Ceux-ci sont en chute libre depuis que les géants en ligne ont rebrassé les cartes. Ils auraient fondu de 70 % à moins de 5 % avec le visionnement en continu. Le problème est connu des musiciens qui ont vu leurs recettes faire de même sous le règne de Spotify et consorts. Maintenant qu’ils y goûtent à leur tour, acteurs et scénaristes trouvent la potion très amère. Ils ont raison.

La Writers Guild of America dénonce par ailleurs le morcellement du travail créatif de ses membres au profit de corps de métiers moins bien payés. Finis le suivi et l’édition sur les plateaux pour les scénaristes des productions en ligne, un choix imposé qui les prive de revenus importants. Des données obtenues par la guilde montrent que pour un travail équivalent sur des séries l’an dernier, un scénariste a travaillé en moyenne 38 semaines en télé traditionnelle contre 24 semaines en streaming.

Hollywood a beau produire et produire encore (profits à l’avenant), acteurs et scénaristes sortent appauvris de ces changements. Oubliez les millions indécents versés à Scarlett Johansson ou à Tom Cruise. Chaque année, entre 75 et 90 % des membres de la Screen Actors Guild-Federation of Television and Radio Artists ne gagnent pas assez pour avoir accès à leur assurance santé. Le syndicat exige un revenu annuel minimal de 26 500 $US pour y avoir droit. On est loin du train de vie princier.

Oui, donc, les salaires des acteurs et des scénaristes doivent grimper, minimalement au rythme de l’inflation. Pas fondre comme neige au soleil.Mais surtout, surtout, il leur faut une protection contre l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle (IA). Pour l’instant, leurs applications potentielles se résument à du remplissage, de la correction ou du tape-à-l’oeil. Cela pourrait devenir autrement invasif.

Dans un coup d’éclat, à Londres, l’acteur Brian Cox est sorti la semaine dernière aux côtés d’autres acteurs britanniques pour manifester son appui indéfectible à ses collègues américains. « L’IA est l’affaire la plus grave, la plus sérieuse [au coeur de ce conflit]. C’est là que nous sommes le plus vulnérables », a expliqué l’acteur d’origine écossaise. Prononcée par celui qui incarne Logan Roy, le milliardaire le plus fascinant et le plus détestable du petit écran, la phrase ne manquait pas de sel.

Alarmiste, M. Cox ? Même pas. Au rythme où vont les choses, le jour où une IA arrivera à « syncrétiser » tout ce qu’il faut pour produire un énième film à la John Wick ou un antépisode aux Boys est plus proche qu’il n’y paraît. Le tout en prenant grand soin, bien sûr, de ne rien reproduire de trop proche de ce qui existe déjà dans le monde réel pour éviter les poursuites.

Les producteurs ont d’autres filons en tête avec l’IA, lesquels n’ont rien à voir avec la création et tout à voir avec la monétisation sans âme. Cela va de la création de fins alternatives à la production de films sur mesure en passant par un public devenu partie prenante du film de son choix : « Mettez-moi au bar de l’Overlook » dans The Shining ou encore « faites de moi une guerrière du Wakanda dans le premier Black Panther ». Les possibilités d’engranger des profits sans faire (ou refaire) passer les créateurs à la caisse sont infinies.

Hollywood n’est pas Montréal. Mais le conflit n’est pas sans conséquence pour le Québec. Déjà l’absence de gros canons se fait sentir. Ça manque de tigre dans le moteur de l’industrie locale. Ceux qui en pâtissent sont machinistes, régisseurs, éclairagistes, acteurs, alouette. La pression se fait aussi forte sur les artistes des effets spéciaux, pour qui les productions étrangères sont à la fois le pain et le beurre.

L’Union des artistes anticipe des jours difficiles pour les doubleurs. Pas juste parce que les tournages sont à l’arrêt. Déjà, le clonage des voix n’est plus de la science-fiction. C’est ainsi que dans The Andy Warhol Diaries, on peut entendre l’artiste se narrer lui-même d’outre-tombe. Au Québec, le doublage fait travailler près de 4000 personnes. Sans cadrelégislatif, il faut s’attendre à ce que plusieurs voix s’éteignent.

Le milieu du cinéma québécois est sorti fragilisé de la pandémie. Grevé par des pénuries monstres, il doit affronter une crise des auditoires jumelée à l’effondrement des modèles de diffusion traditionnels. Cette nouvelle tuile ne peut qu’avoir un effet dévastateur. Aussi bien prendre des notes, beaucoup de notes, et se croiser les doigts : cette bataille finira fatalement par passer par ici.