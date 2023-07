Trump, l’antithèse de la démocratie

Le meneur dans la course à l’investiture républicaine, Donald Trump, exultait dans le chaos en annonçant qu’il avait reçu une lettre du procureur spécial, Jack Smith, l’informant qu’il était visé par l’enquête sur l’insurrection du 6 janvier 2021. La probabilité qu’il soit accusé dans cette affaire est élevée, ce qui ne l’empêchera pas de poursuivre ses efforts ahurissants de reconquête de la Maison-Blanche.

Comment qualifier la politique américaine du moment ? C’est comme si The Plot Against America, oeuvre dystopique de Philip Roth, était devenu la réalité, le nazisme en moins, avec une fin ouverte où le cauchemar ne prend jamais fin, contrairement à la conclusion du roman.

Donald Trump se plaint qu’aucun ex-président n’a subi pareille chasse aux sorcières dans l’histoire du pays. S’il se retrouve dans cette posture, c’est surtout parce qu’aucune figure d’État ne s’était comportée de la sorte auparavant. Trump est déjà accusé d’avoir falsifié des documents pour dissimuler un paiement de 130 000 $ à une actrice du porno dont il aurait voulu acheter le silence durant la campagne de 2016. Dans une autre affaire, il fait face à 37 accusations de complot, d’entrave à la justice et de rétention de documents secrets, qu’il a emportés avec lui après sa défaite de 2020. Sans oublier sa condamnation à des dommages de 5 millions de dollars au civil, pour le viol et la diffamation d’E. Jean Carroll.

Alors que l’étau se resserre autour des événements du 6 janvier 2021, les trumpistes se galvaudent avec Trump dans le marais de la réalité alternative. Plus il s’enfonce dans les ennuis judiciaires, et plus ses partisans se mobilisent pour en faire le symbole de l’oppression par un « État profond » d’obédience démocrate. Ensemble, ils feront de la prochaine élection un référendum sur le système judiciaire des États-Unis.

Signalons au passage que les institutions démocratiques, basées sur la primauté du droit, sont toujours fonctionnelles malgré les attaques permanentes du populisme. À ce jour, plus de 1000 personnes ont été traduites en justice pour leur participation à l’assaut du Capitole, visant à empêcher la certification du vote en faveur de Joe Biden. Encore récemment, le procureur général du Michigan a déposé des accusations contre 16 partisans républicains qui auraient falsifié des documents dans le but de court-circuiter la certification du vote. Des manoeuvres similaires ont eu lieu dans six autres États.

La théorie au soutien de l’enquête n’en demeure pas moins complexe. Trump et son entourage auraient participé à une fraude, en répandant des faussetés (le mythe de l’élection truquée et volée) pour recueillir des fonds. L’ex-président est directement mis en cause en raison des pressions qu’il a exercées sur des élus républicains afin de « trouver » des votes qui auraient permis de falsifier les résultats en sa faveur dans les États où il a perdu par quelques milliers de voix. La pression mise sur l’ex-vice-président Mike Pence, afin qu’il refuse de certifier l’élection, entre dans ce narratif de complot, de fraude et de supercherie.

Pence, figure centrale de l’insurrection du 6 janvier 2021 malgré lui, a dit tout haut ce que pensent bien des républicains. Il ne croit pas que les gestes d’un président conseillé par des collaborateurs mal avisés constituent un crime. Cette banalisation des événements contraste avec les conclusions du rapport du Congrès sur l’insurrection. L’assaut contre le Capitole était le point culminant d’une tentative de coup d’État dont Donald Trump fut le principal instigateur, a révélé l’enquête.

C’est à ne rien y comprendre. Pence, comme presque tous les candidats qui veulent ravir la nomination républicaine à Donald Trump, va au-devant des coups pour lui fabriquer un brevet d’innocence.

Tout en condamnant Trump pour son inaction le 6 janvier 2021, son principal rival, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a dénoncé « la criminalisation de la politique et de la différence », évoquant même la possibilité de pardonner aux émeutiers s’il est élu. L’ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie est l’un des rares candidats à l’investiture républicaine à ne pas faire de cadeau au meneur. Les mensonges de Trump nous ont coûté les élections de mi-mandat et ils nous coûteront l’élection de 2024, a-t-il dit en substance.

La saison des primaires est jeune, et le socle peut encore s’effriter sous l’hubris trumpiste. Le travail de sape des républicains ne s’arrêtera pas pour autant. Ne demandez pas ce qu’ils peuvent faire pour leur pays. Demandez jusqu’où ils sont prêts à aller pour affaiblir les institutions démocratiques.

Trump et ses partisans sont prêts à tout pour garder la main sur la présidence, une présidence affranchie de la surveillance démocratique. De l’assaut du 6 janvier jusqu’à aujourd’hui, ils sont constants dans leur action. C’est le principe même du gouvernement fait par les lois (et non par les hommes) qu’ils remettent en cause, dans une odieuse démonstration de suffisance politique.