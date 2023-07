Les armes parlent trop

Tous les week-ends de l’été, l’équipe éditoriale du Devoir vous propose une réflexion sur les enjeux de société qui façonneront notre monde dans les prochaines années. Des défis individuels et collectifs nous interpelleront sans cesse sur ces questions que nous aborderons dans l’angle des solutions, dans la mesure du possible. Aujourd’hui : la militarisation du monde.

Fin XIXe siècle, les puissances européennes sont lancées dans une course aux armements qui présage la Première Guerre mondiale. Un nouvel élan de surarmement au tournant des années 1930 dessine la deuxième. Une troisième course est engagée depuis le début du XXIe, d’autant plus dangereuse, puisqu’elle est totalement mondialisée. Sur tous les continents, les dépenses militaires augmentent. La trêve induite par la fin de la guerre froide aura été brève.

Le dernier rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) fait peur à lire : les dépenses militaires ont augmenté pour la huitième année de suite en 2022 (de 3,7 %) pour atteindre la somme record de 2240 milliards de dollars américains. Plus de la moitié des dépenses (56 %) sont le fait des États-Unis, de la Chine et de la Russie. L’agression russe en Ukraine y est forcément pour beaucoup dans la dernière hausse. Un conflit dont se gave le complexe militaro-industriel.

Concurremment, l’arsenal nucléaire opérationnel continue d’enfler dans le monde parmi les neuf puissances nucléaires officielles et officieuses — d’abord à cause de la Russie — dans un contexte où les traités de contrôle des armements stratégiques s’effritent. C’est de la folie que de ne s’en remettre qu’au vaccin de « l’équilibre de la terreur ».

On voulait croire, au début des années 2010, que les conflits armés étaient statistiquement un mal en voie de disparition. Un coup d’oeil au graphique du Programme de données sur les conflits d’Uppsala de Suède montre au contraire qu’ils sont repartis à la hausse depuis une dizaine d’années. Avec en point d’orgue la guerre en Ukraine, dans laquelle on s’enferre, se désembue le regard occidentalo-centriste qui consistait à penser que le monde tendait à se pacifier. « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » L’adage n’a peut-être jamais été aussi boiteux.

Il y a la « grande » militarisation, et il y a, façon de parler, la « petite », mais non moins conséquente, celle qui touche à la dissémination des armes à l’échelle locale. À l’échelle du Sud global, de l’Afrique à l’Amérique centrale, jamais il n’y a eu autant d’AK-47 en circulation, dit François Audet, président de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires. Haïti, note-t-il, n’était pas dans cet état de surarmement il y a dix ans. Le fléau induit au quotidien un chaos et une insécurité qui sapent à la racine le travail de développement social et démocratique, d’accès à l’éducation, de lutte contre la corruption.

Alors quoi ? Au rayon des solutions, « dans la mesure du possible », le risque est d’être condamné, par jugement facile, pour crime d’idéalisme. Vu la concurrence capitaliste entre grands États armuriers ; vu que les rapports de force font loi.

En amont, les guerres cachent un échec dramatique de la diplomatie en matière de prévention et de résolution des conflits. Sans refaire l’histoire des 30 dernières années, la guerre en Ukraine est un exemple criant de cette déficience. Celle qui a éclaté en avril dernier au Soudan, tombée dans l’oubli, en est un autre. Il faudrait accroître massivement les efforts de prévention.

En aval, les missions de paix sont un instrument qui mériterait d’être autrement mieux financé. Soit, des réformes et d’importantes réflexions s’imposent quant à leur vocation. Mais leurs ratés occultent le fait qu’elles jouent souvent un rôle capital, soulignent des études. S’agissant pour le Canada de se refaire une santé militaire — et au-delà du débat otanesque sur le « 2 % du PIB » —, les Casques bleus devraient redevenir une priorité pour Ottawa.

Intégrer les sociétés civiles aux processus de résolution des conflits est essentiel : un fort intéressant forum tenu par le SIPRI en juin dernier a mis en lumière l’apport des « mouvements non violents » à la pérennisation des transitions démocratiques. Gandhi a une descendance. Il faut lui prêter l’oreille.

La surmilitarisation du monde appelle un renforcement des traités de contrôle des armes, d’autant plus que la guerre est de plus en plus high-tech. Il est scandaleux que les États-Unis fournissent à l’Ukraine des bombes à fragmentation. Comme il l’est qu’Ottawa soit allé vendre des blindés à l’Arabie saoudite, même après s’être engagé à signer le Traité sur le commerce des armes.

Dans un monde moins malade de la violence armée, la justice pénale internationale serait autrement mieux équipée, avec force pouvoirs de sanction. Pour combattre plus frontalement les crimes de guerre commis contre les populations. Mais aussi freiner les « écocides », notion née de la guerre du Vietnam et du recours à l’« agent orange », mais qui n’existe pas encore en droit international. Parce qu’à l’urgence de démilitarisation correspond aussi, entre autres immenses défis, l’urgence climatique.