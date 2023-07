Assainir la cour, le champ et l’assiette

Attaqué pour l’opacité entourant la réglementation de l’herbicide glyphosate au pays, le gouvernement Trudeau a en quelque sorte voulu acheter la paix en faisant du scientifique Bruce Lanphear la voix et les oreilles d’un public préoccupé par l’usage de produits chimiques dans les champs, mais aussi dans sa cour et son assiette. Ce faisant, il a oublié d’éteindre le feu sous la casserole, si bien que le couvercle a sauté de nouveau sous l’impulsion de celui-là même par qui l’apaisement devait arriver.

Nommé coprésident du nouveau Comité consultatif scientifique chargé de conseiller l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) au sein de Santé Canada, Bruce Lanphear dresse un constat accablant de son année à l’intérieur de l’appareil fédéral. Non seulement l’agence qui encadre l’approbation de ces produits manquerait-elle de transparence, mais celle-ci lui paraît trop aisément soumise à l’influence de l’industrie. Son coup d’éclat rappelle celui du directeur général de l’organisme canadien de réglementation du prix des médicaments, en février dernier.

Dans sa lettre de démission, Bruce Lanphear dit craindre que son comité (et son rôle de coprésident) ne donne « un faux sentiment de sécurité » au public alors qu’il lui paraît impossible d’affirmer que l’ARLA protège les Canadiens contre les pesticides toxiques. « Sur la base de mon expérience au cours de l’année écoulée, je ne peux pas donner cette assurance », écrit le chercheur spécialisé en santé environnementale.

Santé Canada, de qui relève l’ARLA, réfute sa lecture. Même soumise à une transformation pour la rendre plus transparente et la tourner davantage vers la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’agence prend son rôle de régulateur « au sérieux ». Et « le processus d’examen des pesticides qu’elle utilise demeure totalement fondé sur la science », ajoute l’institution fédérale.

Fort bien, mais quelle science ? Selon ce qu’a observé M. Lanphear, l’agence se contenterait d’une science incomplète et obstruée d’ornières. Comment expliquer sinon les refus et les obstacles auxquels le coprésident s’est buté ? Le chercheur donne l’exemple de l’accès — refusé à répétition — aux données ayant conduit à l’autorisation de deux pesticides : l’herbicide glyphosate et l’insecticide chlorpyrifos.

Il y a une possibilité que le chlorpyrifos nuise au développement neurologique des enfants. En 2020, la Commission européenne (CE) en a interdit toutes les utilisations. L’Environment Protection Agency (EPA) a fait de même aux États-Unis, début 2022. Le Canada finira par suivre le pas, en décembre prochain. Qu’a-t-on voulu cacher ou protéger dans l’intervalle en refusant l’accès à ces données cruciales à des scientifiques indépendants ? Il faudrait le savoir.

Le professeur Lanphear dénonce aussi la dynamique voulant que le comité scientifique qu’il coprésidait jusqu’au 27 juin dernier ait, à l’usage, une portée plus limitée que celle de l’autre comité consultatif de l’agence, soit le Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire (CCLA) auquel siègent des fabricants. Il s’interroge tout haut sur la pertinence de même les compter autour de la table.

On comprend son inconfort, mais on voit mal comment l’exercice pourrait les exclure complètement. Le monde agricole tel qu’on le connaît est imbriqué à l’industrie agrochimique. Les arbitrages ne peuvent se faire qu’avec elle ; la transition vers des méthodes moins invasives et plus sécuritaires aussi. Outre un meilleur accompagnement des agriculteurs et des réinvestissements en recherche, il faudrait changer les équilibres de manière radicale, et ce, dès le processus réglementaire.

Actuellement, la vaste majorité des études sur lesquelles s’appuie Ottawa lui vient des fabricants. C’est inacceptable ; Bruce Lanphear a raison de le dire haut et fort. Son coup de gueule n’est pas isolé. L’autre coprésidente du Comité consultatif scientifique, Valérie Langlois, a confié à Radio-Canada qu’elle soutenait les opinions de son confrère. Elle dit même comprendre sa décision.

La professeure titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) estime cependant que son comité a encore les coudées assez franches pour faire une différence. Changer les manières de faire est long et difficile ; changer les mentalités l’est encore plus. Santé Canada a demandé aux membres du comité scientifique d’être « patients », et c’est animée de cet espoir que Valérie Langlois entend rester.

Au fond, les coprésidents reproduisent le dilemme qui déchire quiconque veut changer les choses. Vaut-il mieux agir de l’intérieur ou de l’extérieur ? Les électrochocs ont du bon — celui-ci en a eu, car il fallait tirer la sonnette d’alarme pour sortir le public de sa torpeur. Mais les courses de fond, de l’intérieur, importent tout autant, car elles permettent de garder les yeux sur l’objectif : ici, dépoussiérer un système obsolète.

Il est grand temps, en effet, d’inverser les charges pour que notre système de réglementation protège les Canadiens d’abord, et l’industrie ensuite. Le contraire n’aurait jamais dû être accepté.