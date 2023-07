Modi ou l’art de se rendre indispensable

Pour son poids économique croissant et, surtout, pour le rôle de rempart qu’on veut lui faire jouer face à la Chine, l’Inde immense s’est rendue géopolitiquement indispensable aux puissances occidentales. Et l’habile premier ministre indien, Narendra Modi, est en aujourd’hui le grand bénéficiaire, lui qui fut pourtant pendant dix ans persona non grata en Occident pour les complicités dont il était soupçonné dans les pogroms antimusulmans commis en 2002 dans l’État du Gujarat. Entre gouvernements libéraux et dictature chinoise, le positionnement stratégique de l’Inde est du reste à l’image de l’oxymore qui définit fidèlement sa vie politique intérieure : une démocratie autoritaire.

Et c’est ainsi que M. Modi, populiste bon teint, a été reçu avec tous les honneurs à Washington, fin juin, par le président Joe Biden, pour lequel tout passe par le grand dessein d’endiguer Pékin. Visite d’État, dîner officiel à la Maison-Blanche et multiples rapprochements en matière de collaboration industrielle et militaire, à commencer par l’annonce d’un investissement privé américain à hauteur de 2,7 milliards de dollars américains dans la construction en Inde d’une usine de microprocesseurs, nerfs de la guerre de la révolution numérique. Omerta sur le climat d’intoléranceque cultive sous son air bonhomme cet ultranationaliste religieux depuis son arrivée au pouvoir, en 2014, et sur les atteintes multiformes aux droits de la personne, bien documentées, que subissent ses opposants. Les États-Unis, dont la preuve n’est plus à faire que la défense des libertés démocratiques fluctue en suivant leurs intérêts, ont déroulé, devant M. Modi, le tapis rouge sur toute sa longueur.

Aucune allusion non plus, c’était à prévoir, au dévoiement par M. Modi de la démocratie indienne lors de sa visite à Paris, vendredi dernier, où le président, Emmanuel Macron, qui a lui-même dans l’oeil quelques poutres en ce qui a trait au dialogue collectif, a embrassé sa présence avec ostentation, dans le prolongement de l’accueil que lui avait fait Biden. C’est que la France, devenue deuxième fournisseur de l’Inde en matière de défense — derrière la Russie, mais loin devant les États-Unis —, ne veut surtout pas s’arrêter en si bon chemin, alors que l’armée indienne est en pleine reconstruction. Vient donc d’être conclu avec Delhi un accord de principe pour l’achat de 26 avions de chasse Rafale et de trois sous-marins.

Soit, l’Inde n’est pas la Chine, et encore moins le Myanmar ou la Corée du Nord, mais était-il besoin pour M. Macron de pousser l’obséquiosité jusqu’à faire de M. Modi l’invité d’honneur de la fête nationale du 14 juillet ?

Les visites de M. Modi à Washington et à Paris sont révélatrices d’une organisation du monde réduite à des rapports de force et à des impératifs de realpolitik. Ceux qu’on élit, devenant plus ou moins des lobbyistes de la grande entreprise, font l’impasse, par éloquents silences, sur l’effritement de nos valeurs démocratiques, pendant que l’illibéralisme fait un peu partout son nid. Finit par en découler une posture générale dangereusement résignée — des classes politiques, des citoyens, des médias — à la violence sociale et à la violence d’État.

• • • • •

M. Modi joue terriblement bien ses cartes sur l’échiquier international. Opportunisme consommé, il tire profit du grand désordre du monde. S’y brûlera-t-il jamais les doigts ? Praticien du « multi-alignement », à l’instar du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, il se rapproche des États-Unis, avec lesquels il partage la volonté de freiner la Chine, pendant qu’il refuse de voter les sanctions contre la Russie, dont il a besoin du pétrole. Il est un partenaire important dans la stratégie indo-pacifique des Occidentaux, que Pékin considère comme une menace, tout en faisant partie, aux côtés de Xi Jinping, de l’Organisation de coopération de Shanghai, de laquelle l’Iran vient tout juste de devenir membre à part entière. Sa stature a enflé en 2023 : il joue un rôle important au sein des BRICS et accueillera en septembre à Delhi un sommet des pays du G20.

Ce qui n’est pas sans gonfler sa popularité auprès de la majorité hindoue. À l’intérieur aussi, M. Modi s’est rendu indispensable. Charismatique, il a construit autour de lui un véritable culte de la personnalité, fondé sur la promesse de développement économique et sur la promotion du suprémacisme hindou (hindutva), en rupture avec le principe laïque de l’Inde moderne. Qu’importent son instrumentalisation de la justice et les intimidations et les attaques de ses militants contre opposants et journalistes ; qu’importent les crimes haineux en hausse fulgurante contre les minorités musulmanes et chrétiennes. Qu’importe le fait que sa conception de la modernisation économique du pays creuse les inégalités et exacerbe la crise environnementale. Tout indique qu’il sera réélu aux élections générales du printemps prochain. Que la démocratie la plus peuplée du monde devienne ce que certains qualifient d’« autocratie électorale » n’embête ni les électeurs indiens ni leurs amis occidentaux.