Comment développer le transport collectif au-delà du REM?

Après trois reports et avec une année de retard sur l’échéancier, la première phase du Réseau express métropolitain (REM) sera pleinement fonctionnelle à partir du lundi 31 juillet. Le public pourra tester gratuitement l’antenne reliant Brossard au centre-ville de Montréal le week-end précédent. C’est le moment de vérité pour ce projet dont nous n’aurons cessé de vanter l’utilité et de déplorer l’imperfection.

Parmi les dernières critiques en lice, citons les impacts sonores que les riverains ressentent avec acuité depuis le début de la phase des tests à vide, en particulier à L’Île-des-Soeurs, à Pointe-Saint-Charles et à Griffintown, où le REM se faufile dans des endroits à forte densité, à une fréquence de passage qui ne laisse guère de répit. Le train passera toutes les 3,5 minutes aux heures de pointe, et 20 heures sur 24 en général. De quoi perdre la tête si les nuisances sonores ne sont pas domptées par le génie humain.

CDPQ Infra, le maître d’oeuvre du projet, a déjà pris des mesures pour atténuer le bruit (rails soudés, traitement spécial sur les roues, absorbeurs dynamiques, etc.) et il a promis de mettre en place un programme de suivi sonore. Des mesures additionnelles, comme l’ajout de murs antibruit à certains endroits, permettront de maintenir l’acceptabilité sociale du projet au sein d’une société qui, avouons-le, est quelque peu pointilleuse dans la défense de son confort.

CDPQ Infra et les diverses sociétés de transport impliquées dans l’organisation des services devront aussi déployer des efforts de communication constants pour accompagner les usagers qui verront leurs habitudes changer. À terme, 18 lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) seront connectées au REM à L’Île-des-Soeurs. Même scénario à Longueuil, où six lignes seront rabattues vers le REM. Les usagers qui rejoignaient directement le centre-ville de Montréal en autobus devront maintenant se farcir une correspondance sur le REM, un irritant que l’on cherche généralement à éviter en transport collectif. CDPQ Infra assure toutefois que le temps de déplacement devrait être identique ou amélioré dans « la majorité des cas ».

Nous verrons bien. Nous ne pouvons espérer qu’un projet de cette envergure démarre dans la perfection. Nous pouvons toutefois exiger de ses promoteurs qu’ils s’engagent dans une démarche d’amélioration continue pour bâtir l’avenir.

L’expansion du REM est irrémédiablement compromise au-delà des premières phases. Au coût révisé de 6,9 milliards de dollars, le REM comptera un tronçon allant de Montréal jusqu’à Deux-Montagnes en 2024, et un lien direct entre le centre-ville et l’aéroport Montréal-Trudeau en 2027. Ne serait-ce que pour ce dernier segment, qui assurera une desserte aéroportuaire digne d’une métropole, l’aventure du REM en valait la peine.

L’entêtement de CDPQ Infra à promouvoir un trajet aérien en plein centre-ville a achevé le projet de REM de l’Est, qui aurait pourtant été prometteur s’il avait fait l’objet d’une meilleure intégration au tissu urbain. Devant le tollé, et sans doute à court d’inspiration, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a choisi de se retirer du projet.

Québec a repris le dossier en main, l’an dernier, pour le confier à un comité mixte dirigé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), auquel participent également le ministère des Transports, la Ville de Montréal et la STM. Désormais baptisé Projet structurant de l’Est (PSE), ce chantier est vite devenu une ode à la bêtise des planificateurs du transport collectif. L’ARTM a accouché d’un projet de 36 milliards de dollars, entièrement en souterrain, alors que le projet initial devait coûter 10 milliards. Le premier ministre François Legault et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ont vite dénoncé le manque de réalisme de cette ébauche.

Aussi bien dire que le PSE est mort et enterré, bien que les résidents de l’est de l’île aient cruellement besoin d’une desserte en transport collectif, en particulier à Rivière-des-Prairies et à Montréal-Nord. On la promet, sans la livrer, depuis près d’un demi-siècle. C’est une farce monumentale que nous répétons dans l’amnésie collective.

Le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard, a trouvé le mot juste en commentant la situation. La proposition de l’ARTM « apparaît plus comme une bataille politique contre les structures aériennes plutôt qu’une approche raisonnée d’experts en transport en commun ». Dans certains quartiers de l’est où un tracé aérien aurait été envisageable, le « pas dans ma cour » a triomphé.

L’ARTM est née dans un souci de « dépolitiser » la planification du transport collectif. Depuis sa création, en 2016, l’agence n’a pas brillé par son leadership. Son manque de vision fait mal. Elle doit retourner à la table à dessin pour envisager des options de rechange, tel un tramway en surface, et favoriser à la fois la densification urbaine et la mobilité durable dans l’est de Montréal.