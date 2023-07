Voyageurs aériens, à vos affaires

Les turbulences continuent de secouer le ciel canadien. Et ce n’est pas notre Charte des voyageurs aériens, même 2.0, qui va suffire à les apaiser. Les transporteurs aériens ont essuyé, du 1er avril au 30 juin, près de deux fois et demie plus de plaintes que l’an passé à pareille date. Un débordement que l’Office des transports du Canada (OTC) n’arrivera vraisemblablement pas à absorber dans un horizon raisonnable. À plus forte raison sachant que le nombre de plaintes admissibles sera bientôt démultiplié.

Des millions ont pourtant été dégagés par Ottawa pour améliorer le sort de ses voyageurs. En mars dernier encore, le ministre des Transports, Omar Alghabra, avait sorti de son chapeau 75,9 millions de dollars sur trois ans pour aider l’OTC à sortir du bourbier dans lequel il s’est enlisé. L’organisme affichait alors un arriéré de plus de 42 000 plaintes. Il fallait compter en moyenne 18 mois pour obtenir un règlement.

Et aujourd’hui ? La queue de la comète s’est encore drôlement étirée en quelques mois. Pas moins de 52 000 dossiers sont présentement en attente. Pis, il faudrait maintenant compter autour de deux ans pour voir sa cause tranchée selon certaines évaluations qui circulent. Pas de quoi redorer la réputation de l’ordre fédéral, dont les services ankylosés n’ont cessé de faire les manchettes, à commencer par la crise des passeports de l’an dernier, à Service Canada, de bien triste mémoire et loin d’être oubliée des voyageurs.

Le ministre Alghabra en est conscient, lui qui a présenté le mois dernier son projet de loi C-52 destiné à rendre le secteur des transports « plus efficace, transparent et responsable ». Y figure l’heureuse volonté d’ajouter les aéroports et autres exploitants, dont les bagagistes, dans l’équation. Cela tombe sous le sens. Les compagnies aériennes n’ont pas à accuser seules les conséquences d’une mécanique mal huilée. D’autant que les parties apparaissent plus inextricablement liées que jamais au sortir d’un passage à vide pandémique dont les effets sont loin d’être entièrement dissipés.

En attendant, la pression est concentrée sur les transporteurs aériens. Ceux-ci font face à un nouveau tour de vis lancé par le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale le 22 juin dernier. Ce durcissement laisse miroiter d’importants changements. À commencer par l’essentiel renversement du fardeau de la preuve, qui passe ainsi des épaules des voyageurs à celles des compagnies aériennes. Le resserrement veut aussi rendre « obligatoire et automatique » l’indemnisation des voyageurs en éliminant les exemptions qui permettent aux transporteurs aériens de se dérober au moindre caprice.

Avec ce changement de paradigme, l’OTC souhaite que les voyageurs soient dédommagés pour toutes perturbations de vol. Toutes ? Presque, à l’exception — notable — de celles découlant de « circonstances exceptionnelles », précise-t-on. L’expression fourre-tout est jugée encore trop imprécise par les experts et les consommateurs qui ont raison de se méfier de son caractère expansif. Les compagnies aériennes ont montré des trésors d’inventivité pour se désister déjà. Avec un flou pareil qui subsiste, on imagine bien qu’elles trouveront mille manières plus finaudes les unes que les autres d’arriver au même résultat.

En avril dernier, le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités n’avait d’ailleurs pas manqué de souffle quand était venu le temps de critiquer le modèle d’application du Règlement sur la protection des passagers aériens, en vigueur depuis 2019. Pas moins de 21 recommandations ont émergé de son examen minutieux. Celles-ci sont au coeur des consultations publiques que l’OTC tient jusqu’au 10 août pour renforcer la protection des passagers aériens.

Un pan entier de l’exercice est consacré au traitement des plaintes que l’Office, comme le ministre, d’ailleurs, souhaite « plus simple, plus clair, plus rapide et plus économique ». Il y a toutefois loin de la coupe aux lèvres. Et pas seulement à cause du poids des arriérés que l’OTC traîne derrière lui. De nombreuses voix réclament effectivement plus de transparence dans les procédures qui se déroulent en secret. De même qu’une essentielle systématisation des décisions rendues.

Heureusement, la structure de l’OTC lui donne une bonne force de frappe. À titre de tribunal quasi judiciaire indépendant, l’organisme de réglementation a toutes les attributions d’une cour supérieure. Mais encore faut-il que les règles sur lesquelles il veille aient du ressort et du muscle. Il faut surtout qu’il dispose des ressources nécessaires pour les faire appliquer, de même que pour régler les différends promptement, sans s’éparpiller.

L’heure n’est donc pas encore au pétage de bretelles pour le Canada. S’il veut un jour que sa Charte des voyageurs se rapproche de l’étalon-or que constitue la Charte européenne de protection des consommateurs, il ne doit pas s’arrêter en si bon chemin. Surtout, il doit tendre l’oreille, et la bonne. Voyageurs, c’est le temps de vous faire entendre dans l’espoir que soit trouvé, enfin, le bon point d’équilibre.