Le cellulaire n'a pas sa place en classe

Pour enflammer un débat, rien de mieux qu’une bonne question épicée : pour ou contre le cellulaire en classe ? Autour d’une table, vous aurez, d’un côté, des adeptes convaincus qu’un téléphone est nécessaire pour garantir la sécurité de l’élève et assurer son interconnexion familiale en tout temps ; de l’autre, il y aura des irréductibles souhaitant exclure tout appareil numérique de l’espace sacré de l’école. Débat enflammé, disions-nous ?

La question ressurgit invariablement dans l’actualité. Chaque fois, elle déclenche les passions. Fin mai, une motion présentée par le Parti québécois à l’Assemblée nationale et demandant l’encadrement du téléphone cellulaire en classe a été bloquée par le gouvernement caquiste. Présentée par le député Pascal Bérubé, la motion invoquait les effets négatifs du téléphone sur la motivation et la concentration des élèves. Pour s’adjoindre les appuis de Québec solidaire et de l’indépendante Marie-Claude Nichols, le PQ avait dû changer le mot « interdire » pour le mot « encadrer » — moins définitif — dans le libellé de sa motion.

C’est dire combien on évolue en délicat terrain. Pourtant, n’est-il pas évident que le téléphone doit rester hors de la classe afin que les périodes d’enseignement et d’apprentissage soient bien distinguées des espaces de jeu et de socialisation ? Mais l’interdit n’a plus la cote, dirait-on. Et devant des jeunes vêtus de l’habit numérique depuis la plus tendre enfance, on ne sait plus préserver des espaces sans distraction à l’acte sacré de l’instruction.

Dans un sondage auquel près de 7000 enseignants ont répondu ce printemps, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a compris que 92 % des répondants espèrent que le cellulaire sera banni des classes. La présidente de la FSE, Josée Scalabrini, en parlait d’une manière efficace au Journal de Québec : « C’est un combat. Il y a eu des années où le combat c’était la casquette en classe ou la gomme dans la bouche, maintenant, c’est le cellulaire. »

Les enseignants se disputent l’attention d’un enfant avec un écran. En outre, signe des temps, ils affirment craindre qu’un élève sorte l’outil de sa poche et devienne cameraman en herbe, filmant les moindres faits et gestes du prof. Ça s’est vu.

La question du cellulaire semble pourtant bien facile à régler à côté de cet éléphant dans la pièce : l’incursion du numérique en classe a-t-elle donné des résultats bénéfiques sur la réussite des élèves ? À cette brûlante question, il existe peu de réponses en vérité. Sans bien sûr remettre en question le bien-fondé d’une école branchée et de son temps, on peut toutefois s’interroger : est-ce que la tablette en classe, imposée par des écoles, privées surtout, a permis d’améliorer le sort des élèves ? Des études ont démontré que la technologie et le numérique peuvent avoir des vertus pédagogiques et servir leur sujet, mais s’il y avait eu une révolution causant un bond de performance, on l’aurait su. Le 26 juillet prochain, un rapport très attendu de l’UNESCO sur les effets, positifs et néfastes, de la technologie à l’école sera diffusé.

En guise de mise en bouche, l’équipe précise que « la perception du rôle de la technologie fait souvent l’objet de clivages profonds ». En cette ère de polarisation extrême, on trouve ainsi des gouvernements, comme la Suède et sa ministre de l’Éducation, Lotta Edholm, qui ont annoncé en mai dernier vouloir reculer sur la stratégie nationale d’implantation du numérique à l’école. Prônant le retour du manuel plutôt que de l’écran, la ministre avait déjà exprimé de manière très claire ses réticences extrêmes quant au caractère « expérimental » du numérique à l’école.

Ces postures radicales du tout-à-l’écran ou du tout-au-manuel ne semblent pas la voie à suivre. L’équilibre serait ici le maître-mot : une utilisation du numérique mesurée, bien encadrée, et dont les bénéfices pédagogiques auraient été établis. Si la pandémie a démontré une chose, c’est que les écoles n’étaient pas égales devant la disponibilité des outils numériques ni non plus devant la facilité à les utiliser. Dans l’édition 2023 de son Portrait des usages du numérique dans les écoles québécoises, l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval rapporte, après avoir sondé les directions d’école, qu’« alors que 69 % des enseignants des écoles privées passent en moyenne 4 heures et plus par semaine à utiliser le numérique en classe, c’est 29 % des enseignants des écoles publiques qui en font de même ».

Les questionnements sur les effets du numérique sur les conditions d’apprentissage des élèves, et leurs résultats, sont cruciaux. Au moment où l’intelligence artificielle s’apprête à entrer dans nos écoles sous des intentions des plus vertueuses, il ne faudrait pas répéter un réflexe malsain qui, hélas, est répandu dans les pratiques du réseau de l’éducation, soit celui de plonger dans l’inconnu sans validation préalable ni garantie d’un bénéfice concret sur la réussite.