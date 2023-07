Quand compromis rime avec épicerie

Les arbitrages n’ont pas fini de se complexifier à l’épicerie. Malgré un salutaire essoufflement de l’inflation alimentaire le mois dernier après des mois d’emballement, trop de facteurs continuent de peser sur le panier d’épicerie des Québécois.

Ceux-là se seraient sans doute bien passés du nouveau tour de vis donné mercredi au taux directeur par la Banque du Canada, son dixième depuis mars 2022. Et ce n’est pas l’unique « remboursement pour l’épicerie » distribué ces jours-ci par Ottawa qui va suffire à renverser la vapeur. Plus de la moitié des Canadiens affirment en effet qu’ils sont à 200 $ ou moins de ne pas pouvoir payer toutes leurs factures à la fin du mois, selon un rapport de la société d’insolvabilité MNP rendu public cette semaine.

Avec près d’un Québécois sur quatre qui déclarait une insécurité alimentaire (24 % au total, dont 14 % de façon modérée ou grave) en mars dernier, il y a fort à parier que ces grands écarts économiques se traduiront par encore plus de compromis nutritionnels dans les paniers, spécialement pour les ménages déjà fragilisés par la crise du logement et la vie chère. D’un point de vue de santé publique, il y a là un glissement alarmant dont il faudra se préoccuper urgemment.

C’est aussi un coup dur pour les banques alimentaires qui répondent chaque mois à 2,2 millions de demandes d’aide alimentaire, en hausse de 20 % depuis 2021, selon le plus récent Bilan-faim. L’aide totalisant 34 millions de dollars sur cinq ans consentie vendredi par le gouvernement Legault aux banques alimentaires tombe à point. Habitué à la plus grande frugalité, le milieu flirtait depuis plusieurs mois avec un extrême dénuement. Le voilà en mesure de se structurer et de mieux s’organiser pour faire face à cette vague qui compte des gens issus de milieux de plus en plus divers. Cela est heureux.

Évidemment, les géants de l’épicerie ont aussi un examen de conscience à faire. Personne n’est dupe. En prétendant nous confier la bride de nos économies avec leurs programmes de fidélité de plus en plus sophistiqués et leurs rabais sur mesure — gracieuseté des données qu’on leur partage les yeux fermés —, ils ne font que nous prendre un peu plus profondément dans les rets de leur immense filet. Acheter plus pour économiser plus, c’est encore acheter. Et c’est même souvent trop acheter.

Si détestable soit-il, cet appétit ne suffit pas pour autant à attribuer aux Loblaws, Sobeys et Metro de ce monde la seule responsabilité d’une inflation alimentaire qu’ils auraient sciemment gonflée à leur avantage. Ce discours, très courant dans certains milieux, a récemment été démonté, en partie du moins, par le Bureau de la concurrence. Dans son rapport de l’étude de marché sur l’épicerie de détail dévoilé fin juin, il explique que nombre de facteurs extérieurs (au premier chef la pandémie et la guerre en Ukraine) ont bel et bien joué un rôle sur les prix des aliments. 

Cela admis, le Bureau note que le très petit nombre de géants alimentaires tient néanmoins les consommateurs dans un état de relative domination. Ce qui finit par se faire significativement sentir dans leurs poches, et ce, même si « les marges brutes des produits alimentaires ont généralement augmenté de façon modeste ». Il conclut donc que « le Canada a besoin de solutions pour maîtriser le prix du panier d’épicerie » et que l’« augmentation de la concurrence est un élément clé de la solution ». Bien.

Mais soutenir l’arrivée de nouveaux types d’entreprises dans le secteur de l’épicerie, notamment en ligne, et favoriser la croissance des épiciers indépendants comme l’entrée des épiciers internationaux sur le marché canadien prendra du temps, beaucoup de temps. Surtout, cela va nécessiter plus de vigilance et de surveillance, y compris du Bureau lui-même, qui devra multiplier ses enquêtes pour pleinement jouer son rôle de chien de garde.

Reste que c’est toute la chaîne de l’alimentation qu’il faudrait mieux structurer et valoriser si on veut retrouver un panier de denrées plus conséquent avec nos portefeuilles. On a encore énormément de croûtes à manger en matière de gestion — et surtout de gaspillage — alimentaire. Le gouvernement Legault, qui répète souvent combien il a à coeur de renforcer l’autonomie alimentaire des Québécois, gagnerait à encourager, voire à carrément forcer des révolutions porteuses en ces deux matières.

Il pourrait aussi s’atteler à étudier une fois pour toutes l’impact que pourrait avoir la régulation des prix d’une sélection de produits de base comme le demande la Table sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain. Ottawa pourrait pour sa part mener un examen sur l’élimination de la date de péremption, une voie qui est de plus envisagée pour favoriser une utilisation plus intelligente des denrées achetées et produites.

Ce ne sera pas en vain, qu’importe le temps que ces révolutions prendront à se mettre en branle. Avec les changements climatiques qui bouleversent les productions locales et mondiales, ce n’est pas demain la veille que la pression sur l’alimentation va tomber.