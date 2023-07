L’homophobie sortie du placard

On croyait ces luttes résolument choses du passé. Mais force est de constater que le discours social des derniers mois ne cesse de s’envenimer à l’endroit des communautés LGBTQ. Non pas uniquement aux États-Unis, ou encore dans des pays d’Afrique ou d’Europe de l’Est, en Russie ou en Chine, mais ici même. Des manifestations, des pétitions, des changements de politiques en éducation, et désormais des t-shirts pour afficher fièrement, en lettres majuscules, sa haine d’autrui. Une déconcertante liberté d’intimider qui se trouve soudainement complètement décomplexée.

Que le chef conservateur, Pierre Poilievre, ou la première ministre conservatrice de l’Alberta, Danielle Smith, se soient malencontreusement fait croquer le portrait aux côtés d’un homme arborant le slogan « Fierté hétéro » sur son t-shirt ne les condamne pas automatiquement à être accusés de la même malveillance. Leurs bureaux ont fait valoir que personne n’avait remarqué ce haut vert fluo sommant quiconque prendrait le temps de le lire de « Remercie[r] aujourd’hui une personne hétérosexuelle pour votre existence ». Accordons-leur le bénéfice du doute. Il est vrai que ces politiciens rencontrent des dizaines, voire des centaines de passants lors d’événements comme le Stampede de Calgary. Après tout, Pierre Poilievre a par le passé condamné l’intolérance et confié que son père adoptif est lui-même homosexuel — comme pour faire oublier qu’il est autrement muet au sujet des droits des personnes transgenres.

Qu’un quidam ait cru légitime d’exhiber son opinion sur la place publique, en revanche, en dit long sur l’évolution inquiétante de ce courant de pensée. À la lumière des derniers mois, il n’y a peut-être pas lieu de s’étonner. De tels propos et comportements homophobes ou transphobes sont de moins en moins tenus derrière les portes closes. Avec des conséquences parfois violentes.

L’Université de Waterloo a été la scène d’un crime qualifié de haineux par la police, fin juin. Un ancien étudiant s’est présenté dans une salle de classe, a pris soin de vérifier qu’un cours de philosophie du genre y était donné et, une fois confirmé, a sorti deux couteaux de son sac pour poignarder et blesser sérieusement l’enseignante ainsi que deux étudiants.

Il s’agit là d’un incident extrême. Mais des crispations successives du débat, au fil des mois, ne sont pas moins préoccupantes.

Ce printemps, Maxime Bernier (un ancien ministre canadien des Affaires étrangères, faut-il le rappeler) a fait de l’une de ses quelques promesses à une élection partielle celle de lutter contre « l’idéologie transgenre dangereuse », en parlant d’un « phénomène de contagion sociale ». En Alberta et au Québec, des manifestants ont perturbé les récits de contes pour enfants par des drag queens — nécessitant parfois l’intervention de la police ou même des arrestations. Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Blaine Higgs est venu resserrer la politique qui permettait jusqu’ici aux élèves de changer de prénom ou de pronom sans immédiatement avertir leurs parents. Ce signalement est désormais obligatoire, même si le noyau parental est prêt à l’accepter.Au Québec, certains groupes ont réclamé la même pratique dans nos écoles.

Plusieurs diront, avec raison, que les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés protègent les minorités LGBTQ de possibles lois discriminatoires comme les centaines qui ont été déposées et les quelque 70 adoptées par divers États américains depuis le début de l’année, selon le bilan de Human Rights Campaign en date du mois dernier. Ce cadre juridique et constitutionnel canadien ne prévient toutefois pas l’intimidation de ces communautés. Ce qui a des conséquences, que celles-ci soient psychologiques (le taux de pensées suicidaires étant trois fois plus élevé chez les personnes homosexuelles ou transgenres) ou physiques (les crimes haineux ciblant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont en légère hausse au Canada, selon les données les plus récentes).

À l’opposé, dans ce débat devenu binaire, au nom de l’inclusion et de la tolérance à tout prix, certains militants et alliés LGBTQ rejettent catégoriquement toute interrogation ou remise en question des efforts de sensibilisation de la population et plus particulièrement des jeunes. Une réticence est aussitôt taxée de transphobie. La discussion n’est plus possible, là non plus.

Or, la pensée dogmatique de l’un n’est pas plus acceptable, ni souhaitable, que l’absolutisme de l’autre. La diversité d’opinion et le désaccord doivent impérativement demeurer possibles, protégés eux aussi par nos chartes. Tout comme l’est le droit à la sécurité de chacun, y compris et surtout pour les minorités, qui doivent avant tout être protégées et non plus menacées.