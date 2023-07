Le cours d’été n’est pas un privilège

La propension au déséquilibre au sein du système éducatif québécois ne prend pas de vacances. La fin des classes a beau avoir sonné il y a peu, pour certains élèves du secondaire, l’heure est déjà au rattrapage. Mais pas aux mêmes conditions et pas au même prix. On ne parle pas ici du réseau privé qui a tout le loisir de tout facturer comme bon lui semble, mais du réseau public.

Voilà encore une preuve, s’il en fallait une de plus, que le marché scolaire que dénoncent parents et nombre d’experts n’est pas un slogan creux, mais un poids qui pèse aléatoirement sur les épaules de beaucoup trop de familles.

Dans un reportage publié samedi, Le Devoir détaille comment l’accès à ce service, souvent crucial à la réussite des élèves et à la poursuite de leur parcours scolaire, varie d’un centre scolaire à l’autre. Si certains l’offrent gratuitement par souci d’équité, d’autres réclament cet été de 175 $ à 565 $ pour des cours de reprise au secondaire en mathématiques, en anglais, en français, en histoire ou en sciences ; certains en présentiel, d’autres, en ligne. Ces écarts de prix et de conditions sont jugés, à juste titre, inéquitables — et même préjudiciables — par les comités de parents, qui pressent Québec de faire « le ménage ».

La Loi sur l’instruction publique permet aux établissements d’exiger une contribution financière en contrepartie de services offerts en dehors du cadre normal d’enseignement. C’est le cas pour les cours d’été. Les factures s’envolent vite, car ces cours mobilisent des ressources et des énergies importantes. Au point que certains centres préfèrent ne pas en offrir, point. Ceux-là redirigent leurs élèves vers des services externes, comme Succès scolaire, un établissement privé non subventionné qui offre des cours à distance.

Interrogé sur le caractère inéquitable de cette offre à géométrie variable, le cabinet de Bernard Drainville a prudemment indiqué au Devoir qu’il ferait « des vérifications ». Cette tiédeur étonne. Quand il a dévoilé ses sept priorités en janvier dernier, l’encore tout nouveau ministre de l’Éducation avait affirmé que le « seul défi qui [comptait était] la réussite scolaire ». Il avait aussi reconnu que la pandémie avait eu « des effets » appelant au déploiement d’énergies conséquentes pour rattraper les retards accumulés.

Qu’il n’y ait toujours pas de norme provinciale régissant une passerelle aussi essentielle que le cours d’été est en parfaite contradiction avec cet objectif. Cette résignation est d’autant plus inconséquente qu’on apprenait récemment dans le Journal de Montréal que les « correctifs » annoncés il y a près d’un an concernant la modération des notes lors des épreuves ministérielles du secondaire — qui peut s’avérer désastreuse pour certains élèves — se font toujours attendre.

Ceux-là grossissent artificiellement les rangs des recalés. Or, on le sait, le succès scolaire est une route semée d’embûches pour nombre d’adolescents. Tout échec vient avec un effort qu’un rien peut enrayer. C’est pourquoi les comités de parents estiment que la gratuité des cours d’été devrait être envisagée. Sans aller jusque-là — il y a tout de même des vertus à facturer des frais symboliques raisonnables pour une reprise d’examen —, il est clair que le ministère de l’Éducation a le devoir d’aligner ses pratiques sur l’esprit inclusif de la Loi sur l’instruction publique en veillant à ce qu’aucune famille ne soit laissée en plan.

Ce dossier rappelle celui des contributions financières que des services de garde plus gourmands que d’autres se permettent de facturer aux parents. Le printemps dernier, le ministère de l’Éducation a établi de nouvelles règles pour réduire les écarts et uniformiser les ratios. Mais il l’a fait sans énoncer de principes communs ni prévoir d’aides conséquentes, avec les résultats désastreux que l’on sait.

Il rappelle aussi tristement les inégalités engendrées par la multiplication désorganisée des programmes pédagogiques particuliers (PPP) des dernières années dans les écoles secondaires, et ce, à des prix plus que variables, pouvant atteindre des milliers de dollars. L’an dernier, le gouvernement Legault s’est même résigné à sortir son chéquier pour aplanir des disparités devenues indécentes, décrétant alors la gratuité pour plus de 60 % des inscrits au public.

Le problème n’est pas résolu pour autant. Un peu plus de la moitié des écoles publiques offrent actuellement au moins un PPP, comme Sport-études ou Arts-études. Cela laisse beaucoup de jeunes en plan. Le ministre Drainville souhaite en démocratiser l’accès en forçant toutes les écoles à se convertir aux vertus de ces programmes, de gré ou de force. Mais si on garde l’actuel modèle de facturation, la facture va encore gonfler et les disparités iront fatalement à l’avenant.

La justice sociale — et plus spécialement la justice scolaire, qui est au coeur de la réforme Parent — commande pourtant des services éducatifs uniformes et universels. À défaut de pouvoir tout offrir, Québec a le devoir de voir à ce que les services publics donnés soient équivalents partout et que du soutien soit offert systématiquement à toute famille qui en exprime le besoin. Même l’été.