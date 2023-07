Le chef du SPVM est coincé par l'immobilisme de ses policiers

Le consensus est de plus en plus ferme autour de la pratique néfaste des interpellations policières et du profilage racial qu’elles révèlent, mais le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) persiste et signe : envers et contre la conclusion percutante d’un rapport recommandant l’arrêt de ces pratiques au bénéfice non démontré, le nouveau chef du SPVM prêche pour la stratégie des « petits pas » et plaide pour encore un peu de temps.

Du temps, il n’y en a pourtant plus. Voilà près de six ans que le SPVM s’est engagé dans une réflexion portant sur le profilage racial. Deux de ses chefs — le dernier, Sylvain Caron, et l’actuel, Fady Dagher — ont montré une ouverture jugée sincère pour réfléchir à des manières d’endiguer un problème qu’ils reconnaissent, ce qui est déjà un gain compte tenu de la résistance policière dans ce dossier. En 2020, un premier pas a été franchi avec la mise en place d’une nouvelle politique d’interpellation devant être basée sur « des faits observables » par opposition à des motifs arbitraires, fondés sur des impressions, des idées préconçues ou des préjugés, terreau de la discrimination.

Qu’en est-il trois ans plus tard ? Le rapport dévoilé la semaine dernière propose un bilan, et ses conclusions sont dures à encaisser pour la police : malgré le nouveau virage culturel, les interpellations policières visent toujours davantage les Autochtones (6 fois plus susceptibles d’être ciblés que des Blancs), les Noirs (3,5 fois plus) et les Arabes (2,6 fois). En outre, la politique aurait dû avoir pour effet de réduire le nombre total d’interpellations, mais les chercheurs ont constaté le contraire. La disparité raciale ne s’est pas amenuisée, les données de contexte fournies par les policiers dans un nouveau système d’enregistrement ne permettent pas de justifier une surreprésentation de certaines minorités racisées. Enfin, constat décevant, la nouveauté instaurée en 2020 a eu un effet négligeable sur les pratiques policières. Le corps policier semble douter du bien-fondé du virage.

Le fossé qui sépare la perception des policiers (les chercheurs ont fait des entrevues avec 70 officiers du SPVM) et la volonté de changement portant sur la pratique de l’interpellation est frappant dans le rapport. Aux yeux de la majorité d’entre eux, l’interpellation est nécessaire, car elle sert à prévenir le crime, à fournir de l’aide, à nourrir le renseignement criminel et à valider des suspicions. La majorité juge aussi que les critiques visant l’interpellation sont le fruit d’une méconnaissance de leur travail. En outre, les accusations de racisme au sein de leur formation sont fortement rejetées et, notent les chercheurs, « ce déni est absolument crucial à saisir, car il participe directement à l’immobilisme dans les pratiques ».

Le chef Fady Dagher affirme qu’il veut s’attaquer à cet immobilisme, mais sans emprunter la voie de la force. L’idée d’un moratoire — empruntée pourtant par d’autres autorités — ne lui sied pas, et il a donc rejeté la première recommandation du rapport en même temps qu’il en accueillait les conclusions sans discréditer le fondement de discrimination qui les colore. « Sans doute faut-il plus de temps [pour voir les résultats de la politique de 2020], mais aussi aller plus vite, agir plus fort », a dit le chef du SPVM, concédant qu’il devait « accélérer ». Cette double intention cache un paradoxe : le chef espérerait peut-être aller vite, mais il sait que ses troupes se raidiront s’il force la donne.

Les changements de culture sont effectivement les plus coriaces. Ils nécessitent du temps, et le capitaine des troupes semble en être conscient. Mais il ne dispose pas d’une éternité, car les pressions extérieures s’additionnent, et la police ne peut pas rester en opposition complète avec le consensus social, au prétexte que les policiers maîtrisent leurs codes et que la population, ignorante, n’en saisit pas les subtilités. La lutte contre le crime et la protection de la population ne peuvent pas être des prétextes inconscients pour la pratique abusive de la discrimination.

Dans un cas extrême, mais percutant, on a vu récemment avec la mort du jeune Nahel, tué par un policier en France, comment un apparent abus de pouvoir policier dans un contexte pourtant banal d’interpellation peut mener à une tragédie. Le comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé vendredi dernier à la France d’adopter « une législation qui […] interdise le profilage racial » et « de s’attaquer […] aux causes structurelles et systémiques de la discrimination raciale », en particulier dans la police.

Dans le rapport sur les pratiques d’interpellation commandé par le SPVM, une minorité de policiers interrogés, issue des groupes racisés, pense qu’il existe un problème de racisme au sein de la police. C’est qu’ils en ont subi eux-mêmes les affres. Le chef du SPVM peut s’appuyer sur ce groupe pour influencer les autres, et les convaincre qu’un changement est nécessaire. Même si Fady Dagher ne vit pas dans le déni, il semble que ses troupes s’y confortent, ce qui construit la résistance et l’inertie. Au lieu de ne voir que des criminels en tous ces gens qu’ils interpellent, ils devraient aussi considérer les personnes.