Les mains vides du Canada devant l'OTAN

Il fut une époque où l’irrévérencieux Donald Trump faisait grincer des dents quand il critiquait ouvertement les partenaires d’ordinaire solidaires de l’OTAN. La guerre qui fait rage à leurs portes depuis près d’un an et demi est toutefois venue ébranler les normes de politesse de l’alliance nord-atlantique. Les États-Unis ne sont plus les seuls à se permettre de dire tout haut que certains alliés ne font plus assez d’efforts. Bien au contraire, les reproches les plus incisifs viennent même désormais d’ailleurs. Au banc des accusés, le Canada ne cesse de leur donner raison.

En queue de peloton au tableau des contributions financières, Ottawa martelait jusqu’ici qu’en revanche son armée répond présente à chaque occasion. Or, même à ce chapitre, le Canada n’arrive plus à épauler ses alliés. Faute d’effectifs et prétextant être en période de « transition », l’Aviation royale s’est abstenue de participer le mois dernier au plus important exercice aérien de l’histoire de l’OTAN. Vingt-trois partenaires, accompagnés de la Suède et du Japon, se sont réunis pour coordonner leurs armées de l’air en l’absence du Canada, pourtant l’un des membres fondateurs de l’alliance. L’armée canadienne ne s’est pas jointe non plus à un exercice militaire arctique en Finlande. Une bonne part de l’équipement promis à l’Ukraine se fait toujours attendre, tout comme les renforts promis en Lettonie pour y gonfler le contingent canadien. Des soldats ont même eu à s’y procurer eux-mêmes des casques et de l’équipement.

Faut-il vraiment s’étonner que le Canada se retrouve écarté de sous-groupes au sein de l’OTAN ou même de nouvelles alliances comme AUKUS, l’accord de coopération militaire regroupant les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni ? Les partenaires ne sont pas dupes et constatent que le Canada n’est simplement plus un allié de confiance et d’influence. Au vu de notre bilan des derniers mois, on les comprend.

L’ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, se permettait de déplorer devant le CORIM en avril que « le Canada déploie un faible effort de défense », qu’il « oublie un peu ses engagements passés » et le « courage dont il a fait preuve dans tous les grands conflits ».

« Si nous dépensions tous nos 2 % [cible de dépenses militaires de l’OTAN par rapport au PIB], nous serions plus à même de dissuader la Russie et tout autre adversaire », résumait quant à lui judicieusement le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, aux côtés de son homologue canadienne, Anita Anand, de passage à Londres en juin.

Cette cible de 2 % — que le Canada n’atteindra pas, est venu confesser le premier ministre Justin Trudeau à ses alliés — deviendra pourtant un « plancher » et non plus un simple « plafond », a prévenu le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, en vue du sommet de cette semaine à Vilnius, en Lituanie. Le Canada n’atteint pas non plus l’autre objectif de l’OTAN, soit que 20 % de cette enveloppe soient consacrés à l’achat et au maintien d’équipement militaire. Si ce n’était qu’une question de calculs comptables, le Canada pourrait peut-être se faire pardonner. Mais l’attente ou l’absence de ses contributions sur le terrain ne peuvent être ignorées. Au-delà du front en Europe, le cas d’Haïti — où l’hésitation canadienne n’est pas que politique, mais relève là aussi du manque de capacités militaires — en est une autre démonstration éloquente.

Pendant que le Canada fait du surplace, les pays d’Europe ont en revanche dépensé des sommes records en matière de défense l’an dernier. Du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. Les pays baltes, pour qui la menace du voisin russe est encore plus réelle, ont même dépassé la part de leur PIB investie en défense il y a 30 ans. Celle du Canada, quant à elle, a reculé (2 % en 1990, 1,2 % l’an dernier).

Il est vrai que l’armée canadienne souffre d’un sous-financement chronique ignoré par tous les gouvernements depuis trois décennies. Un tel retard allait inévitablement être difficile à rattraper. Les sommes réinvesties depuis six ans (pour la nouvelle version de la politique de défense, la modernisation du NORAD ou l’achat de nouveaux avions de chasse) s’étalent cependant sur plusieurs années. Une énième source de mécontentement pour les pays alliés, agacés d’attendre ces investissements trop longtemps.

À force de tarder à les rassurer, le Canada perd en crédibilité et ne peut prétendre exercer son influence dans le monde, et ce, même s’il publie de grandes stratégies de diplomatie. Au Sommet de Vilnius, les partenaires discuteront non seulement de la guerre en Ukraine, mais également des visées de la Russie sur l’Arctique ainsi que de la montée de la Chine. Il serait inquiétant que le Canada se trouve de plus en plus ostracisé du coeur névralgique d’alliances internationales, alors que celles-ci discutent pourtant de menaces grandissantes à sa propre sécurité.