La voie de garage

Tous les week-ends de l’été, l’équipe éditoriale du Devoir vous propose une réflexion sur les enjeux de société qui façonneront notre monde ces prochaines années. Des défis individuels et collectifs nous interpelleront sans cesse sur ces questions, que nous aborderons selon l’angle des solutions dans la mesure du possible. Aujourd’hui : la troisième voie politique.

Son deuxième mandat amorcé, la Coalition avenir Québec (CAQ) poursuit dans ce que ses stratèges qualifient de troisième voie : ni souverainiste à l’instar du Parti québécois et de Québec solidaire, ni avant tout canadien comme le Parti libéral du Québec. Il pratique un nationalisme autonomiste qui se traduit en une stratégie des gains, des petits pas en quelque sorte.

Selon le politologue Éric Montigny, qui s’appuie sur un sondage étoffé sur la CAQ et le nationalisme québécois, cette troisième voie est en phase avec ce que souhaite une nette majorité de la population. Après l’échec des indépendantistes et celui des tenants du fédéralisme renouvelé qui prônaient une réforme constitutionnelle garantissant un statut particulier à cette « province comme les autres », la CAQ vise à étendre l’autonomie du Québec « un gain à la fois » et à affirmer l’identité nationale sans demander de permission.

Avec son programme progressiste, le gouvernement de Justin Trudeau ne s’est pas privé d’utiliser le pouvoir fédéral de dépenser, qui, en dépit des récriminations québécoises, n’est toujours pas encadré. Le gouvernement Legault s’est targué d’avoir fait des gains en matière d’infrastructures, d’habitation et de service de garde. Or, ce qu’il a obtenu, c’est simplement que ces empiètements dans des champs de compétence du Québec ne fussent pas accompagnés de conditions trop contraignantes. Et avec ces ententes, le gouvernement Legault ne fait qu’avaliser ce pouvoir de dépenser, d’autant plus que les autres provinces ne répugnent pas à se soumettre aux conditions d’Ottawa. C’est une vision du fédéralisme où les compétences constitutionnelles des provinces ne tiennent plus vraiment : les provinces sont considérées comme des gouvernements inférieurs, des exécutants, des administrations.

C’est Ottawa qui a décidé que toutes les provinces canadiennes devaient se doter, à l’instar du Québec, de garderies à contribution réduite. Aiguillonné par le Nouveau Parti démocratique, le gouvernement Trudeau mettra bientôt sur pied un programme pancanadien d’assurance dentaire qui chevauche le programme québécois. Et les néodémocrates et les libéraux parlaient il n’y a pas si longtemps d’assurance médicaments.

Le Québec et le Canada anglais semblent évoluer dans des univers politiques parallèles. Ottawa a adopté une nouvelle politique « transformative » en immigration sans même se soucier du Québec. Ainsi, le Canada est devenu un laboratoire postnational et multiculturel, une expérience sociale et politique inédite. L’idée d’un Canada binational — ou multinational si on englobe les Premières Nations — qui conditionnait la politique au pays est désormais obsolète, tandis que des millions de Canadiens nés à l’étranger n’ont cure de ce modèle dépassé.

Le gouvernement caquiste n’a pas eu grand succès avec son « nouveau programme nationaliste » présenté en 2015. Pour l’essentiel, les demandes qu’il adressait au gouvernement fédéral — des pouvoirs en immigration et en culture, la déclaration d’impôt unique et le transfert de points d’impôt, par exemple — sont restées lettre morte. Quelques gains mineurs figurent dans ce bilan. Un peu plus de français est imposé aux entreprises à charte fédérale. Le Québec est maintenant consulté pour la nomination des juges québécois à la Cour suprême, mais on est loin de la demande initiale voulant que ce soit sur la proposition de l’Assemblée nationale que ces juges soient nommés.

En revanche, le gouvernement Legault a innové en modifiant, grâce à la loi 96, la constitution interne du Québec inscrite dans le texte constitutionnel de 1867. On énonce que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que le français est la langue officielle et commune du Québec. Il a fait adopter la loi 21 sur la laïcité basée sur une conception différente de celle qui prévaut dans le reste du pays. On verra ce que feront les juges fédéraux de ces deux lois et des dispositions de dérogation qu’elles contiennent.

François Legault semble vouloir passer à l’histoire comme le premier ministre qui a permis aux Québécois d’être aussi riches que les Ontariens, ou de presque y arriver. On peut se demander si ce sera suffisant pour assurer sa postérité.

Sur le plan symbolique, mais aussi politique, il reste au premier ministre deux chantiers à mener. D’abord, l’adoption d’une constitution du Québec et l’inscription de son existence dans la constitution interne du Québec. Ensuite, l’adoption d’un projet de loi sur l’interculturalisme et l’intégration citoyenne.

On ne sait pas si François Legault ira jusque-là : son parti est une coalition où le fédéralisme nourri d’apolitisme pèse lourd. Dans ce Canada qui change et à l’intérieur duquel la place du Québec et son poids politique ne seront plus jamais les mêmes, on peut se demander si la troisième voie caquiste ne sera pas une voie de garage vers l’enfermement et la marginalisation. En ce sens, la vision de la CAQ ne différerait guère du fédéralisme résigné mais assumé du Parti libéral du Québec.