Il faudra des moyens et un plan pour dégonfler la crise du logement

Sous l’expression fourre-tout « crise du logement » se dressent différents combats, qui ne se résument plus à la course effrénée des déménagements du 1er juillet. Cette crise, que le gouvernement Legault tarde à affronter avec des moyens décents, laisse des gens à la rue et en empêche d’autres de se trouver un logis convenable et abordable. Au Québec, on ne peut plus rêver à une future maison avec légèreté. On ne peut plus courir les logements sans l’angoisse au ventre.

Selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 490 ménages au Québec n’ont pas trouvé à se loger au 1er juillet cette année. Sous ces chiffres se cache le drame de familles et d’individus incapables de profiter d’un des droits les plus fondamentaux, soit celui d’avoir accès à un toit. Ces sans-logis errent comme des réfugiés des villes, traînant leur baluchon d’un abri temporaire à l’autre : qui le sous-sol d’un ami, qui une tente en bordure d’autoroute, qui le confort douteux d’une voiture, qui encore carrément la rue. L’itinérance n’est pas toujours visible, elle a ses facettes cachées qui donnent l’illusion d’un moindre problème.

Les chiffres ne disent pas tout. En effet, la « chance » des bienheureux logés de l’année se résume bien souvent seulement à celle de ne pas être confiné au trottoir. Lorsqu’on scrute de plus près les conditions dans lesquelles plusieurs ont accepté un logement de fortune, un air de malchance flotte : logements insalubres, trop petits pour des familles rêvant en vain d’un multipièces abordable, ou alors très éloignés des repères habituels.

La situation ne cesse de se dégrader à l’échelle du Québec : avec un taux d’inoccupation record de 1,7 %, le marché des logements s’essouffle. La rareté provoque son effet habituel de gonflement des prix : Le Devoir a scruté les prix moyens des loyers en 2022 et 2023 et a créé une carte interactive qui montre cette escalade. À Rimouski, où le taux d’inoccupation est à 0,2 % — en deçà de 3 %, on juge qu’il y a un point de rupture —, le prix moyen des loyers a augmenté de 36 % entre les printemps 2022 et 2023. L’Institut de la statistique du Québec calcule que la quasi-totalité des municipalités de 10 000 habitants et plus souffrent de taux d’inoccupation historiquement bas.

Pour répondre à cette crise de la rareté et du logis abordable, la recette gagnante réside dans la construction de nouvelles habitations. Il en manquerait environ 100 000 au Québec, selon différentes évaluations. Québec, vers qui tous les yeux se tournent, demeure un leader nonchalant dans ce dossier qui pourtant commanderait une action vigoureuse. Après avoir déçu lors du dernier budget au chapitre de l’habitation, le gouvernement Legault vient d’annoncer qu’il financera l’achat d’immeubles déjà construits, dans le marché de l’immobilier privé, pour en faire des logements dont les prix seront stables. Cette annonce, faite en juin par la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, en a surpris plus d’un, car on attendait plutôt enfin que du neuf se profile plutôt que du recyclage.

Le gouvernement Legault n’a pas démontré jusqu’ici qu’il saisissait l’ampleur de la crise. Après avoir rechigné longuement à en reconnaître même l’existence, il accumule depuis des mois de gaffes, de maladresses et de déceptions. Le premier ministre et sa ministre ont eu tour à tour des mots malheureux laissant croire qu’ils abordent le dossier du logement sous une lorgnette strictement économique, alors que malgré le fait indéniable que les lois du marché sont bel et bien derrière la fabrication de cette crise, on attend d’un gouvernement qu’il prenne la source de son action en s’attardant aux conséquences. Celles-ci portent des noms, ont des visages. Nombre de citoyens peinent, au Québec, à trouver une maison qui ne saignera pas complètement leur budget.

Le logement social et communautaire, réputé abordable, fait bien sûr partie des solutions auxquelles on pense. Québec y croit, mais n’appuie pas sur l’accélérateur : le dernier budget Girard promettait 1500 nouveaux logements abordables au cours des prochaines cinq années, un mince pansement sur une plaie ouverte. Le tout chaud projet de loi 31, déposé par la ministre Duranceau au dernier jour de la session parlementaire, a fait controverse tant il semble faire la part belle plutôt aux propriétaires et qu’il n’offre aucune substance pour atténuer la crise.

La ministre pourrait ajouter à son maigre arsenal l’imposition d’un registre obligatoire des loyers. Cela obligerait les propriétaires à consigner de manière officielle le prix de leurs appartements locatifs, une manière efficace de contrôler la hausse galopante que certains appliquent entre deux locataires. Enfin, on ne peut que souscrire à la demande formulée en juin par d’importants acteurs de l’industrie de l’habitation, du patronat, des villes et des groupes sociaux, qui pressent le premier ministre de réunir tous les acteurs concernés pour effectuer un état des lieux et bâtir un plan d’action à la hauteur de l’envergure de la crise. Le gouvernement devrait saisir cette occasion de s’allier à ces experts de la première ligne pour l’aider à dessiner sa stratégie, promise pour l’automne.